Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
jeffrey epstein külügyminiszter botrány kapcsolat

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: milliókat hagyott a nagykövet gyerekeire a pedofil milliárdos, az anya azonnal lemondott

2026. február 09. 06:01

Összeomlott a norvég diplomácia: a nagykövet is belebukott a szexragadozóval való kapcsolatba, óriási a botrány.

2026. február 09. 06:01
null

Benyújtotta lemondását vasárnap Mona Juul, aki Norvégia nagyköveteként szolgált Jordániában és Irakban, az Epstein-botrány miatt. Kapcsolata Jeffrey Epsteinnel „súlyos hibát tárt fel ítélőképességében” – jelentette ki Espen Barth Eide norvég külügyminiszter. „Az ügy megnehezíti a szerepéhez szükséges bizalom helyreállítását” – hangsúlyozta a tárcavezető hozzátéve, hogy Juul döntését ezért helyesnek véli. 

Juul és férje, Terje Rod-Larsen volt vezető beosztású diplomata az amerikai pénzemberről és szexuális bűnözővel kapcsolatos újabb dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követően nyomás alá kerültek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Epstein röviddel a halála előtt börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt a házaspár két gyermekének. 

Juul a norvég sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy Epsteinnel diplomáciai keretek között ismerkedett meg, amit követően minimális kapcsolatot tartott vele. Sajnálatát fejezte ki, hogy kapcsolatba került a férfival. Férje 2020-ban határolódott el Epsteintől és szintén „komoly balítéletnek” nevezte kapcsolatát vele. Rod-Larsen a norvég sajtó szerint „személyes pénzügyi kapcsolatot” ápolt Epsteinnel. 

Juul ügyében, akit a múlt héten felfüggesztettek tisztségéből, most a norvég külügyminisztérium folytat vizsgálatot, hogy a nagykövet mit tudhatott Epsteinről, pontosan milyen kapcsolatban álltak, illetve, hogy az ügynek lehetnek e „további következményei”. Egyelőre azonban továbbra is a külügyi tárca alkalmazottja maradhatott Juul. 

Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt. 

Mette-Marit norvég hercegné, Haakon trónörökös felesége, aki több száz alkalommal volt említve az iratokban, mélységes sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel fenntartott barátságért. 

Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult „korrupció súlyos esetének” gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is. Szintén felmerült a dokumentumokban Borge Brende volt külügyminiszter és a Világgazdasági Fórum mostani elnökének neve. 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: X

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. február 09. 07:52
De gondolom az öt-öt misit megtartották, hogy nehogy éhezzenek szegény gyerekek. 🤣🤣
Válasz erre
2
0
kakukk_madar
2026. február 09. 07:07
Jól tették Trumpék, hogy belementek az akták nyilvánosságra hozatalába. Clintonék, a brit politika, a norvég politika stb. Lesz még "földindulás" a fényességes nyugati demokráciákban.
Válasz erre
7
0
bori1980
2026. február 09. 06:47
Képmutatás az egész világ. Mindenhol emberek vannak és 10ből 8 gyarló .
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!