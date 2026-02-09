Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: milliókat hagyott a nagykövet gyerekeire a pedofil milliárdos, az anya azonnal lemondott

Juul ügyében, akit a múlt héten felfüggesztettek tisztségéből, most a norvég külügyminisztérium folytat vizsgálatot, hogy a nagykövet mit tudhatott Epsteinről, pontosan milyen kapcsolatban álltak, illetve, hogy az ügynek lehetnek e „további következményei”. Egyelőre azonban továbbra is a külügyi tárca alkalmazottja maradhatott Juul.

Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt.

Mette-Marit norvég hercegné, Haakon trónörökös felesége, aki több száz alkalommal volt említve az iratokban, mélységes sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel fenntartott barátságért.

Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult „korrupció súlyos esetének” gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is. Szintén felmerült a dokumentumokban Borge Brende volt külügyminiszter és a Világgazdasági Fórum mostani elnökének neve.