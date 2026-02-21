Ft
Nem hagyja magát Szijjártó: kőkemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

szijjártó péter andrij szibiha külügyminiszter kijev ukrajna

Nem hagyja magát Szijjártó: kőkemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

2026. február 21. 21:47

Azonnal reagált a külügyminiszter.

2026. február 21. 21:47
null

Ahogy arról beszámoltunk, közleményt adott ki az ukrán külügyminisztérium, amelyben visszautasította és elítélte a magyar és a szlovák kormány energiaszállításokkal kapcsolatos ultimátumait és – megfogalmazásuk szerint – zsaroló lépéseit. Kijev a fenyegetések miatt fontolóra veszi az EU–Ukrajna társulási megállapodásban rögzített korai előrejelző mechanizmus aktiválását. A közleményre szinte azonnal reagált Szijjártó Péter külügyminiszter, aki az X közösségi oldalon tette közzé válaszát.

„Egyszerű a helyzet: a választásainkba való beavatkozás helyett indítsuk újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába! Mindketten tudjuk, hogy nincs technikai akadály!” 

üzente Szijjártó Péter Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek. 

Nyitókép: MTI/KKM

 

 

bagira004
•••
2026. február 21. 22:48 Szerkesztve
Gyanúm Zelenszkij Magyarországot megtámadja választás előtt Orbán győzelmét megakadályozza. Aljas támadást Ursula segíti. Nácit nem tapogatni kell hanem erősen oda csapni . 3 energia csapot rögtön le kellett volna zárni. Pénzcsapot közvetlen utána lezárni . Ez még a békét is felgyorsítaná. Mert ez a tömeggyilkos addig gyilkol még az eus országoktól támogatást kap.
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
•••
2026. február 21. 22:21 Szerkesztve
Trump pár héten belül majd eldönti, hogy egy ilyen kis országnak felajánlja-e a kőolaja kedvezményes szállítását. Apró jelzéseket küldve a Horvátoknak és az Ukránoknak. Az EU-nak pedig szólna, hogy Nato-s stratégiai készleteket töltene fel (amit a magyar nem akar ellopni). A klasszikus román. Akkor mit várnak egy ukrántól !!! magyarnemzet.hu/kulfold/2021/12/a-roman-miniszter-szerint-az-uzemanyaglopas-a-kulturajuk-resze
Válasz erre
2
0
Sacap
2026. február 21. 22:19
Sokkal keményebb reakciót várokEzek a tetvek baszták szét 56-ban Budapetet az ukrán tankjaikban....Revansot akarok!!!
Válasz erre
4
0
polárüveg
2026. február 21. 22:17
Szibiha úr azt a társulási szerződést akarja segítségül hívni, amelyet éppen az általa képviselt Ukrajna aláírt és mégis megszegte az EU tagországok alapvető energiaellátásának veszélyeztetésével???? Szibiha úr ekkora vastag arccal lekörözi még a Leopárd tankok homloklemezét is! Sértő, hogy ennyire hülyének nézi az EU-t és tagjait, ahová csatlakozni szeretne. Ha persze az EU vezetése hagyja, akkor ök vagy azért alkalmatlanok, mert képességeikkel nem látják át ezt, vagy azért alkalmatlanok, mert más ok miatt nem akarják átlátni ezt a helyzetet. Mi is lehet az az ok, ami miatt engedik hülyének nézni magukat, és az egész EU-t?
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!