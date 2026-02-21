Nem hagyja magát Szijjártó: kőkemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Ahogy arról beszámoltunk, közleményt adott ki az ukrán külügyminisztérium, amelyben visszautasította és elítélte a magyar és a szlovák kormány energiaszállításokkal kapcsolatos ultimátumait és – megfogalmazásuk szerint – zsaroló lépéseit. Kijev a fenyegetések miatt fontolóra veszi az EU–Ukrajna társulási megállapodásban rögzített korai előrejelző mechanizmus aktiválását. A közleményre szinte azonnal reagált Szijjártó Péter külügyminiszter, aki az X közösségi oldalon tette közzé válaszát.

„Egyszerű a helyzet: a választásainkba való beavatkozás helyett indítsuk újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába! Mindketten tudjuk, hogy nincs technikai akadály!”

– üzente Szijjártó Péter Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek.