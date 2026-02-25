Ft
02. 25.
szerda
károly király jeffrey epstein Nagy-Britannia házkutatás András yorki herceg

Angol alaposság: hat napig kutatott a rendőrség a brit uralkodó öccsénél, akit az Epstein-ügyben vádoltak meg

2026. február 25. 06:23

A harmincszobás épület átkutatása befejeződött.

2026. február 25. 06:23
null

Hat nap után, kedden fejezte be a rendőrség a házkutatást András volt yorki herceg egykori windsori rezidenciáján. A brit uralkodó, III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek, Jeffrey Epsteinnek.

Andrást múlt csütörtökön

 a brit monarchia modernkori történetében példátlan módon – őrizetbe is vették 

közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával, és bár félnapi kihallgatás után szabadon engedték, a rendőrségi vizsgálat folytatódik az ellene felmerült gyanú ügyében.

Oliver Wright, a Temze-völgyi Rendőrség főparancsnok-helyettese kedden késő este jelentette be, hogy a 30 szobás épület átkutatása befejeződött, és a nyomozók távoztak a helyszínről.

Wright nem részletezte a hatnapos házkutatás eredményét, csak annyit közölt: a rendőrség megfelelő időpontban tájékoztatást ad az ügyről, de „ez még egy ideig nem valószínű”.

Andrástól bátyja, 

a 77 esztendős III. Károly király vonta meg a yorki hercegi címet még tavaly ősszel, miután egyre több adat került nyilvánosságra

 arról, hogy András milyen szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a 2019-ben New York-i börtöncellájában elhunyt Epsteinnel.

Az Epstein-ügyről az utóbbi hetekben Amerikában nyilvánosságra hozott legújabb akták tanúsága szerint a volt yorki herceg – aki 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot – számos elektronikus levélben szigorúan bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat szolgáltatott ki Epsteinnek e kormányzati megbízatása idején.

A rendőrség a volt herceget ennek a gyanúnak az alapján vette őrizetbe a múlt héten.

 András kihallgatása 11 órán át tartott.

Hercegi címének és összes többi titulusának megvonása óta András minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él, Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven.

A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, Mountbatten pedig II. Erzsébet férje, Fülöp herceg anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.

A brit kormány a napokban jelezte: vizsgálja azokat a jogi lehetőségeket, amelyek alapján Andrástól megvonható a trónöröklési jogosultság is.

Az erről szóló döntés a volt herceg elleni rendőrségi vizsgálat befejeződése után várható.

Ahhoz, hogy Andrást a trónutódlási sorból is eltávolítsák, törvénymódosításra van szükség.

A jogszabály ilyen értelmű módosítását a londoni parlament mellett abban a 14 további nemzetközösségi országban is jóvá kell hagyatni, amelyek a mindenkori brit uralkodót – jelenleg III. Károly királyt – ismerik el alkotmányos államfőként.

Ezek közé tartozik Kanada – a világ legnagyobb területű monarchiája -, valamint Ausztrália, Új-Zéland, több más csendes-óceáni ország és számos karib-tengeri állam.

Az országcsoport tagjai közül elsőként 

Ausztrália jelezte, hogy támogatja András herceg eltávolítását a trónutódlási sorból.

Anthony Albanese ausztrál kormányfő Keir Starmer brit miniszterelnökhöz intézett, Londonban ismertetett levelében közölte: az elmúlt időszak fejleményei nyomán az ausztrál kormány bármiféle olyan javaslatot elfogadna, amely a volt yorki herceg eltávolítását célozza a brit trónöröklési listáról.

(MTI)

Fotó: JOHN THYS / AFP
 

tajoska
2026. február 25. 07:03
A 11 órás kihallgatást nem nevezném őrizetbe vételnek. Mit találtak a házkutatás során és konkrétan milyen információkat adott át Epsteinnek? Enélkül ez az egész iromány csak felesleges szócséplés, bulvár a királyi házról. Nyilván az angol pletykalapok generálják. A Windsor-ház pedig "angolosított" név.
gullwing
2026. február 25. 06:24
Balos kormány idejében igen jó kapcsolatot ápoltak az amcsi pedofil ragadozóval az angolok..
