Epstein brit királyi család őrizetbe vétel

Itt a legújabb botrány: őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

2026. február 19. 13:25

Epsteinig vezetnek a szálak.

null

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.

A windsori királyi rezidencia – András egykori lakhelye – szerinti területileg illetékes rendőrség, a Thames Valley Police tájékoztatása szerint András őrizetbe vételével egyidejűleg házkutatások is kezdődtek III. Károly király testvérének két lakóingatlanában.

A bejelentés szerint András rendőrségi őrizetben van, de a tájékoztatásból nem derült ki, hogy melyik rendőrőrsön tartják fogva.

A Temze-völgyi Rendőrség közölte, hogy egyelőre nem szolgál további információval az ügyről és sajtóértekezletet sem tart a csütörtökön hivatalosan megkezdődött vizsgálatról.

A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.

Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.

A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy András bizalmas információkat is átadott a néhai amerikai mágnásnak a brit kormány különböző költségvetési, beruházási, külföldi fejlesztési és egyéb üzleti terveiről.

András csütörtöki őrizetbe vételének elsődleges oka a rendőrségi tájékoztatás megfogalmazásából következtethetően az ehhez az illegális adatszolgáltatáshoz kötődő hatósági gyanú.

András – aki éppen csütörtökön töltötte be 66. életévét – 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az újonnan előkerült Epstein-akták szerint 2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben szolgáltatott ki Epsteinnek bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat.

Az új Epstein-akták között szerepel olyan üzenetváltás is, amelyben András tájékoztatta a volt amerikai pénzembert az afganisztáni arany- és urániumbányászatban kínálkozó „jelentős kereskedelmi értékű” befektetési lehetőségekről, emellett megosztotta Epsteinnel a brit kormány kereskedelmi képviselőjeként Szingapúrban, Hongkongban és Vietnámban folytatott tárgyalásairól készült hivatalos belső leiratokat is.

Az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól - a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől – a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a yorki hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt és számoljon be Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól.

A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a washingtoni képviselőház kérésének.

Starmer csütörtökön – nem sokkal András őrizetbe vételének rendőrségi bejelentése előtt – a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva is határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Andrásnak részt kell-e vennie az amerikai képviselőház meghallgatásán.

A munkáspárti brit kormányfő – aki politikai pályafutása előtt az angol-walesi főügyészség vezetője volt – úgy fogalmazott: a brit jogrendszer alapelve az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és senki nem helyezheti magát a jogszabályok fölé.

Hozzátette: ha a brit parlament is napirendre kívánja tűzni András ügyét, annak ő nem állna útjába.

(MTI)

Nyitókép: CARL COURT / AFP

 

