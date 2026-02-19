Itt a legújabb botrány: őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.

Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.

A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy András bizalmas információkat is átadott a néhai amerikai mágnásnak a brit kormány különböző költségvetési, beruházási, külföldi fejlesztési és egyéb üzleti terveiről.