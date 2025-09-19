Ft
Különös embercsempész-útvonalat lepleztek le a lengyel hatóságok: ukrán mozdonyvezetőket vettek őrizetbe

2025. szeptember 19. 16:57

Mozdonyokban rejtettek el ukrán férfiakat, majd Lengyelországba vitték őket.

2025. szeptember 19. 16:57
Ukrán mozdonyvezetők a Przemyślbe tartó mozdonyokban rejtettek el ukrán férfiakat, így csempészték át őket Lengyelországba – írja a Polskieradio.

A lengyel szervek két ukrán mozdonyvezetőt vettek őrizetbe, akiket illegális határátlépés szervezésével vádolnak.

A gyanú szerint minden egyes becsempészett személy után legalább 10 ezer amerikai dollárt kaptak, amiért akár nyolc év börtönbüntetés is kiszabható rájuk.

A mozdonyvezetők mellett két ukrán állampolgárt – akik ilyen módon jutottak be az EU-ba – is őrizetbe vettek. Elmondásuk szerint a katonai behívást próbálták ilyen módon elkerülni. Mindketten beismerő vallomást tettek.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Ludovic MARIN / AFP)

kbexxx
2025. szeptember 19. 17:58
A bejáratott vonalon menekulők ne sokáig időzzetek a Lengyelbe mert még vissza toloncolnak ..már megtették Korábban is a vasutasok vagy hazafiak voltak vagy nyerészkedők.!
