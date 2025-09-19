Különös embercsempész-útvonalat lepleztek le a lengyel hatóságok: ukrán mozdonyvezetőket vettek őrizetbe

Von der Leyen őrült ötlettel állt elő: hitelt vetetne fel minden uniós országgal, hogy legyen miből költekeznie és Ukrajnának adakozni
Több ország is asztalra csapott a javaslat hallatán.
Mozdonyokban rejtettek el ukrán férfiakat, majd Lengyelországba vitték őket.
Ukrán mozdonyvezetők a Przemyślbe tartó mozdonyokban rejtettek el ukrán férfiakat, így csempészték át őket Lengyelországba – írja a Polskieradio.
A lengyel szervek két ukrán mozdonyvezetőt vettek őrizetbe, akiket illegális határátlépés szervezésével vádolnak.
A gyanú szerint minden egyes becsempészett személy után legalább 10 ezer amerikai dollárt kaptak, amiért akár nyolc év börtönbüntetés is kiszabható rájuk.
A mozdonyvezetők mellett két ukrán állampolgárt – akik ilyen módon jutottak be az EU-ba – is őrizetbe vettek. Elmondásuk szerint a katonai behívást próbálták ilyen módon elkerülni. Mindketten beismerő vallomást tettek.
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Ludovic MARIN / AFP)