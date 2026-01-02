„Viktátorozva” indította az újévet a Politico: megjósolták, mekkora az esélye annak, hogy kormányváltás lesz Magyarországon

Itt vannak a Politico oddsai: ekkora az esélye annak, hogy idén véget ér az ukrajnai háború
Netanjahu marad, újabb bankválság jöhet: a portál 2026-ra fogalmazott meg jóslásokat a világpolitikában.
Elővette a jósgömbjét a brüsszeli lap, és hihetetlen dolgokat látott benne a magyarországi választásokról.
A Politico 2026-ra vonatkozólag igyekezett megjósolni, milyen nagy változások várhatóak a világban, sőt, még azt is, hogy mekkora eséllyel történik majd mindez. Természetesen a magyar választásokat sem hagyták ki a sorból.
A lap szikáran így értékeli a helyzetet: az európai centristák és balosok égnek a vágytól, hogy bukni lássák az általuk nagyon nem kedvelt vezetőt, hogy végre megszabaduljanak az EU obstruálásától (vagyis attól, hogy hazánk vétójával akadályozza meg egyébként az egész kontinens számára inkább káros, mint hasznos intézkedések meghozatalát).
A Politico emlékeztet, Orbán az előző három (valójában négy) választást megnyerte, és egészen kivételes módon tartózkodik a dehonesztáló jelzőktől, a Fideszt ezúttal nemzeti konzervatív pártként jellemezve.
Két megszólalót is elővadásztak a cikkhez, egyet jobbról, egyet balról. Frank Füredit, az MCC brüsszeli intézetének vezetőjét, és Krekó Pétert, a balos Political Capital igazgatóját.
Füredi szerint hazánk lesz a helyszíne egy nagy ideológiai összecsapásnak, Trump, a MAGA-tábor és a Patrióták az egyik oldalon, utóbbit éppen most erősítette meg a szövetséges Andrej Babiš győzelme és Karol Nawrocki diadala Lengyelországban. „De még Orbán hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt 15 évben szembesül” – vonja le a konklúziót a lap, amely Magyar Pétert, Orbán Viktor fő riválisát is meglehetősen szőrmentén mutatja be, ugyanakkor nem hallgatja el annak fideszes múltját, amit a politikus igyekszik konzekvensen elkenni –
„EP-képviselő, volt Fidesz-bennfentes tag, Orbán fő riválisa,
aki „reméli, hogy ki tudja használni a rekord inflációval, gazdasági problémákkal és politikai botrányok sorával kapcsolatos széles körű elégedetlenséget”. A Tiszát pedig „nyugatbarát, jobbközép pártként” jellemzi, amely fej-fej mellett halad a Fidesszel, „bár néhány független közvélemény-kutató szerint Magyar vezet”.
Ismert, a Politico nemrég már bezsebelt egy fiaskót, amikor novemberben a lap „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került Tiszával szemben; ezt gyorsan „korrigálták”.
Sikerült a 2022-es választási eredményeket legpontosabb prognosztizáló intézet adatait törölni.
Krekó pedig (akinél elfelejtették jelezni a politikai irányultságát, ellentétben Füredivel) rögtön menti is a menthetőt, hiszen minden negyedik magyar még nem döntötte el, kire fog szavazni áprilisban.
„Egy kis trükk és a kampány megváltoztathatja a közvélemény-kutatásokat”
– mondja nekik Krekó, aki szerint a Tisza előnye nem behozhatatlan; a cikk végére azért jut a szokásos vádakból (Orbán Magyart az EU bábjaként mutatja be, aki háborúba vinné az országot, és a barátai által irányított média segítségével igyekszik megnyerni a választást).
S hogy ne áruljunk zsákbamacskát: a Politico szerint kettő az egyhez (33 százalék) az esélye annak, hogy a jelenlegi kormány marad.
