„Viktátorozva” indította az újévet a Politico: megjósolták, mekkora az esélye annak, hogy kormányváltás lesz Magyarországon

Két megszólalót is elővadásztak a cikkhez, egyet jobbról, egyet balról. Frank Füredit, az MCC brüsszeli intézetének vezetőjét, és Krekó Pétert, a balos Political Capital igazgatóját.

Füredi szerint hazánk lesz a helyszíne egy nagy ideológiai összecsapásnak, Trump, a MAGA-tábor és a Patrióták az egyik oldalon, utóbbit éppen most erősítette meg a szövetséges Andrej Babiš győzelme és Karol Nawrocki diadala Lengyelországban. „De még Orbán hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt 15 évben szembesül” – vonja le a konklúziót a lap, amely Magyar Pétert, Orbán Viktor fő riválisát is meglehetősen szőrmentén mutatja be, ugyanakkor nem hallgatja el annak fideszes múltját, amit a politikus igyekszik konzekvensen elkenni –

„EP-képviselő, volt Fidesz-bennfentes tag, Orbán fő riválisa,

aki „reméli, hogy ki tudja használni a rekord inflációval, gazdasági problémákkal és politikai botrányok sorával kapcsolatos széles körű elégedetlenséget”. A Tiszát pedig „nyugatbarát, jobbközép pártként” jellemzi, amely fej-fej mellett halad a Fidesszel, „bár néhány független közvélemény-kutató szerint Magyar vezet”.