Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter politico választás orbán viktor

„Viktátorozva” indította az újévet a Politico: megjósolták, mekkora az esélye annak, hogy kormányváltás lesz Magyarországon

2026. január 02. 09:34

Elővette a jósgömbjét a brüsszeli lap, és hihetetlen dolgokat látott benne a magyarországi választásokról.

2026. január 02. 09:34
null

A Politico 2026-ra vonatkozólag igyekezett megjósolni, milyen nagy változások várhatóak a világban, sőt, még azt is, hogy mekkora eséllyel történik majd mindez. Természetesen a magyar választásokat sem hagyták ki a sorból.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap szikáran így értékeli a helyzetet: az európai centristák és balosok égnek a vágytól, hogy bukni lássák az általuk nagyon nem kedvelt vezetőt, hogy végre megszabaduljanak az EU obstruálásától (vagyis attól, hogy hazánk vétójával akadályozza meg egyébként az egész kontinens számára inkább káros, mint hasznos intézkedések meghozatalát).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A Politico emlékeztet, Orbán az előző három (valójában négy) választást megnyerte, és egészen kivételes módon tartózkodik a dehonesztáló jelzőktől, a Fideszt ezúttal nemzeti konzervatív pártként jellemezve.

Két megszólalót is elővadásztak a cikkhez, egyet jobbról, egyet balról. Frank Füredit, az MCC brüsszeli intézetének vezetőjét, és Krekó Pétert, a balos Political Capital igazgatóját. 

Füredi szerint hazánk lesz a helyszíne egy nagy ideológiai összecsapásnak, Trump, a MAGA-tábor és a Patrióták az egyik oldalon, utóbbit éppen most erősítette meg a szövetséges Andrej Babiš győzelme és Karol Nawrocki diadala Lengyelországban. „De még Orbán hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt 15 évben szembesül” – vonja le a konklúziót a lap, amely Magyar Pétert, Orbán Viktor fő riválisát is meglehetősen szőrmentén mutatja be, ugyanakkor nem hallgatja el annak fideszes múltját, amit a politikus igyekszik konzekvensen elkenni – 

„EP-képviselő, volt Fidesz-bennfentes tag, Orbán fő riválisa,

aki „reméli, hogy ki tudja használni a rekord inflációval, gazdasági problémákkal és politikai botrányok sorával kapcsolatos széles körű elégedetlenséget”. A Tiszát pedig „nyugatbarát, jobbközép pártként” jellemzi, amely fej-fej mellett halad a Fidesszel, „bár néhány független közvélemény-kutató szerint Magyar vezet”.

Ismert, a Politico nemrég már bezsebelt egy fiaskót, amikor novemberben a lap „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került Tiszával szemben; ezt gyorsan „korrigálták”.

Ezt is ajánljuk a témában

Krekó pedig (akinél elfelejtették jelezni a politikai irányultságát, ellentétben Füredivel) rögtön menti is a menthetőt, hiszen minden negyedik magyar még nem döntötte el, kire fog szavazni áprilisban.  

„Egy kis trükk és a kampány megváltoztathatja a közvélemény-kutatásokat”

– mondja nekik Krekó, aki szerint a Tisza előnye nem behozhatatlan; a cikk végére azért jut a szokásos vádakból (Orbán Magyart az EU bábjaként mutatja be, aki háborúba vinné az országot, és a barátai által irányított média segítségével igyekszik megnyerni a választást). 

S hogy ne áruljunk zsákbamacskát: a Politico szerint kettő az egyhez (33 százalék) az esélye annak, hogy a jelenlegi kormány marad.

Nyitókép: Hegedűs Róbert

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
2026. január 02. 11:38
A Fidesznek nincs választási programja. Nuku, zeró, nulla. Totál fatál halál.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 02. 11:36
"bár néhány független közvélemény-kutató szerint Magyar vezet" -Publicus ( éleseszű Pulai és Republikon( fuck you Böszme- Horn Gabi) 😃😃😃
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. január 02. 11:31 Szerkesztve
Döbbenetes! Ha holnap a Politico megírná hogy a fing belélegzésétől az ember boldogabb, másnap Magyarországon mintegy (állítólag!) 4 millióan falhalmoznának az otthonukban nagymennyiségű konzerv fingot szipákolás céljából. Majd online és jelenléti eseményeken győzködnék magukat, drónfelvételekkel igazolva hogy melyikük a boldogabb, s hogy a muflonfing boldogabbá tesz, mint a sertésfing. Bod Péter Ákos pedig a színpadon győzködné Kéri Lászlót, hogy dehát a borjúval sem közlik előre, hogy a saját fingját szagoltatják vele.
Válasz erre
1
0
jump-ing
2026. január 02. 11:26
Az alattam szólónak nem igen van fogalma Gall-ról, vagy a Lipótról. (aszondi)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!