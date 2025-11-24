Hiba csúszott a gépezetbe, de a Politico rögtön korrigált, hogy Magyar Péter kedvére tegyen

amely intézet a 2022-es országgyűlési választás előtt a legpontosabb választási előrejelzést adta Magyarországon.

Helyettünk berakta azt Publicust, amely még a választás előestéjén is azt állította, hogy 47-47 az állás, és a bizonytalanok között több az ellenzéki. A belföldi végeredmény pedig 52-36 lett a kormányzó pártok javára – hívta fel a figyelmet Talabér, aki úgy fogalmazott: „Legpontosabb ki, legpontatlanabb be. Skandalum.”

