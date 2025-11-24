Ft
11. 25.
kedd
Tisza Párt felmérés pártpreferencia Politico Fidesz-KDNP

Hiba csúszott a gépezetbe, de a Politico rögtön korrigált, hogy Magyar Péter kedvére tegyen

2025. november 24. 17:48

Sikerült a 2022-es választási eredményeket legpontosabb prognosztizáló intézet adatait törölni.

2025. november 24. 17:48
null

Ahogy lapunk is beszámolt róla, meglepő eredményeket publikált a brüsszeli Politico a magyar pártok versenyéről: a lap „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került Tiszával szemben. 

Ám időközben gyökeres változás állt be a grafikonban, amelynek oka egészen megdöbbentő. 

Mint kiderült, hétfőn a Politico törölte az összesítéséből a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, helyette pedig berakta a kilenc százalékos Tisza-előnyről szóló Publicus legújabb adatait, amelynek eredményeképpen persze jelentősen módosult a diagram. 

Ahogy Talabér Krisztián elemző Facebook-posztjában rámutatott: a Politico annak a Magyar Társadalomkutatónak az adatait törölte az összesítésből,

 amely intézet a 2022-es országgyűlési választás előtt a legpontosabb választási előrejelzést adta Magyarországon.

Helyettünk berakta azt Publicust, amely még a választás előestéjén is azt állította, hogy 47-47 az állás, és a bizonytalanok között több az ellenzéki.  A belföldi végeredmény pedig 52-36 lett a kormányzó pártok javára – hívta fel a figyelmet Talabér, aki úgy fogalmazott: „Legpontosabb ki, legpontatlanabb be. Skandalum.” 

Nyitókép forrása: AFP

 

