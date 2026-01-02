Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt Ruff Bálint Magyar Péter

Tarr Zoltán receptje: elszólta magát a Partizán elemzője a Tisza taktikájáról

2026. január 02. 19:40

Jobb, ha mindenki befogja a száját a választásokig.

2026. január 02. 19:40
Magyar Péter

Tarr Zoltán tavaly nyári elszólása után a Tisza mellett kampányoló elemző, Ruff Bálint is elszólta magát arról, hogy a választásokig mindenkinek hallgatnia kell arról, hogy Magyar Péterék mire is készülnek valójában – írta az Ellenpont.

A portál idézte Ruff szavait a Partizán Vétó című műsorából. Az elemző azt mondta:

„Azt szeretném mondani, amit egyszer már mondtam, és kaptam is érte hideget-meleget, és nyilvánvalóan ez magamra is ugyanúgy érvényes, hogy lehet, hogy 

nem most van az időszaka annak, amikor mindenki elmondja, hogy éppen hogyan gondolkodik a világról, 

minden egyes gondolatát, hanem lehet, hogy csak arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni.”

Az elemző feltehetően a múltkori mondataira utalhatott, amikor szintén a Partizán műsorában elárulta, hogy a Tisza Párt kiáll Ukrajna mellett, azonban a közelgő választások miatt talán nem ez a legmegfelelőbb időpont a támogatás kinyilvánítására.

Ruff azonban a mostani beszélgetésben még tovább erősíti ezt a hozzáállást, amikor arról beszélt, hogy Orbán Viktor leváltásához minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, bölcsességet kell magában keresnie, 

hogy lehet, hogy néha befoghatná a száját.

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

totumfaktum-2
2026. január 02. 19:50
Tehát azt mondja, hogy ha a választó megismerné a terveiket, ha megtudná mit gondolnak a világról, ha megtudná mit is választanak velük valójában, akkor biztosan megbuknának? Akkor miért is szavazzon rájuk a választó????
Válasz erre
1
0
Zsolt75
2026. január 02. 19:47
Hova is vezetne az, ha a tanulatlan pórnép arra szavazna, akitől jobbra számíthat? Színtiszta populizmus, pfejjj...
Válasz erre
3
0
csulak
2026. január 02. 19:43
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
