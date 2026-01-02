Tarr Zoltán receptje: elszólta magát a Partizán elemzője a Tisza taktikájáról

A tiszás elemző kikotyogta: mindig kiállnak Ukrajnáért, csak nem most kell ezt elmondani (VIDEÓ)
Nem hagyott kétséget afelől, hogy Tisza Párt titokban nagy erőkkel támogatja Ukrajnát és a Pride-ot is.
Jobb, ha mindenki befogja a száját a választásokig.
Tarr Zoltán tavaly nyári elszólása után a Tisza mellett kampányoló elemző, Ruff Bálint is elszólta magát arról, hogy a választásokig mindenkinek hallgatnia kell arról, hogy Magyar Péterék mire is készülnek valójában – írta az Ellenpont.
A portál idézte Ruff szavait a Partizán Vétó című műsorából. Az elemző azt mondta:
„Azt szeretném mondani, amit egyszer már mondtam, és kaptam is érte hideget-meleget, és nyilvánvalóan ez magamra is ugyanúgy érvényes, hogy lehet, hogy
nem most van az időszaka annak, amikor mindenki elmondja, hogy éppen hogyan gondolkodik a világról,
minden egyes gondolatát, hanem lehet, hogy csak arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni.”
Az elemző feltehetően a múltkori mondataira utalhatott, amikor szintén a Partizán műsorában elárulta, hogy a Tisza Párt kiáll Ukrajna mellett, azonban a közelgő választások miatt talán nem ez a legmegfelelőbb időpont a támogatás kinyilvánítására.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem hagyott kétséget afelől, hogy Tisza Párt titokban nagy erőkkel támogatja Ukrajnát és a Pride-ot is.
Ruff azonban a mostani beszélgetésben még tovább erősíti ezt a hozzáállást, amikor arról beszélt, hogy Orbán Viktor leváltásához minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, bölcsességet kell magában keresnie,
hogy lehet, hogy néha befoghatná a száját.
Ezt is ajánljuk a témában
A Partizán elemzője fontos szerepet kapott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon környezetében, de Márki-Zay Pétert is támogatta.
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP