Tarr Zoltán Tisza Párt Ukrajna Ruff Bálint Magyar Péter

A tiszás elemző kikotyogta: mindig kiállnak Ukrajnáért, csak nem most kell ezt elmondani (VIDEÓ)

2025. november 14. 14:26

Nem hagyott kétséget afelől, hogy Tisza Párt titokban nagy erőkkel támogatja Ukrajnát és a Pride-ot is.

2025. november 14. 14:26
null

A Partizán interjújában újabb, a Tisza Párthoz köthető vitatható kijelentések láttak napvilágot.

Ruff Bálint, Magyar Péter elemzője elmondta, hogy a Tisza Párt kiáll Ukrajna mellett, azonban a közelgő választások miatt talán nem ez a legmegfelelőbb időpont a támogatás kinyilvánítására.

Az elemző szerint a párt jövőbeli tervei között aláírásgyűjtés szervezése is szerepel a háborús ország, valamint a Pride rendezvények támogatására.

Korábban is előfordultak már hasonló helyzetek Magyar Péterék politikai környezetében: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke például korábban úgy nyilatkozott, hogy bizonyos tervek részleteiről még nem beszélhet, mert azok nyilvánosságra kerülése a Tisza azonnali vereségét jelentené.

Nyitókép: YouTube

***

slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. november 14. 14:52
444: Ön elfogadhatónak tartja-e , hogy egy párt politikusa elmegy egy ellenfél politikai aktivistának a házához, úgy hogy a lakcímére egy bűncselekményről szerzett infórmáció alapján jut hozzá, és elkészít egy videót arról, hogy "Tudjuk hol laksz" Gulyás Gergő: *a világ legnagyobb sóhalya* Ha azt kérdezi, hogy nekem ez eszembejutott volna, akkor a válaszom nem... Gulyás gergő hazudik, terel, nem a kérdésre válaszol a fidesz bolsevik tempójával kapcsolatban, mindenki aki a kormány oldaláról részt vett ebben, ugyanígy : ORBÁN VIKTOR: XII ,kerület 1121 Cinege út 5 szám alatt lakik, induljunk el menjünk, nézzük meg neki is a lakásának a környékét. mit szól majd hozzá a féreg..
esvany-0
2025. november 14. 14:47
A TISZA nyilván csak ugyanazt akar(hat)ja, mint a gazdái (Ursula, Manfred Weber). Tehát mindegy, hogy ki mit mond...
ThunderDan
2025. november 14. 14:35
Ez ugye nyíltan ANTIDEMOKRATIKUS alapállás. A demokrácia megalázása, sárba tiprása.
Kovács József
2025. november 14. 14:32
KI gondolta volna, hogy a Tiszát a buzi lobby és az ukránok fizetik?
