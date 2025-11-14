A tiszás elemző kikotyogta: mindig kiállnak Ukrajnáért, csak nem most kell ezt elmondani (VIDEÓ)

A Partizán interjújában újabb, a Tisza Párthoz köthető vitatható kijelentések láttak napvilágot.

Ruff Bálint, Magyar Péter elemzője elmondta, hogy a Tisza Párt kiáll Ukrajna mellett, azonban a közelgő választások miatt talán nem ez a legmegfelelőbb időpont a támogatás kinyilvánítására.

Az elemző szerint a párt jövőbeli tervei között aláírásgyűjtés szervezése is szerepel a háborús ország, valamint a Pride rendezvények támogatására.

Korábban is előfordultak már hasonló helyzetek Magyar Péterék politikai környezetében: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke például korábban úgy nyilatkozott, hogy bizonyos tervek részleteiről még nem beszélhet, mert azok nyilvánosságra kerülése a Tisza azonnali vereségét jelentené.