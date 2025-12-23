Ft
12. 23.
kedd
deák dániel mszp Tisza Párt magyar péter kéri lászló petschnig mária zita radnai márk szakértő

„Laci bácsi az első tiszás!” – így buktatta le Magyar Péter alelnöke a baloldali szakértőt

2025. december 23. 14:01

Deák Dániel szerint ez is azt bizonyítja, hogy „a Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta”.

2025. december 23. 14:01
null

„Laci bácsi az első tiszás!” – ezt írta Radnai Márk az alá a fotó alá, amelyen Kéri László és Magyar Péter látható. „Ennél szimbolikusabban talán nem is lehetne bemutatni, hogy 

a Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta” 

– mutatott rá bejegyzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézt vezető elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy Kéri László felesége az a Petschnig Mária Zita, aki a nyugdíjelvételtől kezdve az adóemelésekig mindenféle megszorítást szorgalmaz; ő is rendszeres vendége és programírója a Tiszának.

„Az egészben az a legviccesebb, hogy Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához, erre Radnai Márk szépen lebuktatta…” – zárta posztját Deák.

Kéri László az elmúlt időszakban több kijelentésével is felhívta magára a figyelmet. Augusztusban többek között „megfejtette”, hogyan tud győzedelmeskedni aktuális pártfogoltja, Magyar Péter a 2026-os választásokon. Nem először tette ezt, ráadásul pár hónapja mindezt rendkívül ízléstelen módon lépte meg.

Úgy fogalmazott, ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre.

Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

– jegyezte meg a politológus.

Már Gyurcsányék szekerét is tolták

Érdemes felidézni, hogy Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita 2010 előtt a Gyurcsány-Bajnai-kormányok szekerét tolták. Petschniggel hónapok óta előadásokat tartanak a Tiszásoknak. 

Petschnig Mária Zita egyébként is ismerősen csenghet a magyar közéletben jártasaknak, hiszen a Gyurcsány-korszak vezetőközgazdásza volt. Jelenleg a Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa, amelynek Lengyel László a vezetője, aki a megszorítócsomag egyik „atyja”.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 23. 16:11
" Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!” És pontosan az ellentettje valósult meg. Kussolnak a szektás hülyék!.....bár a Kérinél ez a természetes. Mindig pontosan az ellentettje valósul meg, mint amit jósol.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. december 23. 16:11
Kebelbaratok a verkomcsik!
Válasz erre
0
0
barni-a-hegyrol
•••
2025. december 23. 15:46 Szerkesztve
Kéri Laci bácsi semmit nem ért, de azt is rosszul! Az embert elönti a szekunder-szégyen, hogy ilyen szerencsétlen, demens, a valóságról halvány segédfogalommal sem rendelkező embereket miért kell még szerepeltetni? Azt hiszik, hogy ha Laci bácsi megjelenik a stúdióban, az igazol bármit is??? Szegény soha nem a politikai éleslátásáról volt híres. Tökéletes állatorvosi lova a rendszerváltás-kori impotens magyar értelmiségnek. Jogászkodtak, csűrtek-csavartak, majd pedig prostituálták magukat a multi nagytőke első fütty szavára, ráadásul mindössze gombokért! És most, 35évvel később még mindig szakértenek, bár már úgy néznek ki, mint egy rakás szerencsétlenség... Én MP helyében az óellenzék ilyen döglött lovaira nem tennék nyerget, a derby-n pedig egészen biztosan nem indítanám őket!
Válasz erre
2
0
Szerintem
•••
2025. december 23. 14:51 Szerkesztve
A tiszarszigetek a párt helyi alapszervezetei, de párttagok mégse lehetnek, ahogy a programíró szakértőik sem. A tiszar párttagok nélküli párt. Azért van ez így, hogy a titkolózó hazugságaik fenntartása érdekében, bármikor, bármelyik emberüket, programíró szakértőjüket is letagadhassák, mondván nem tartozik a párthoz. Így próbálják meg tagadni, elhazudni a szakértőik nyilvánosság felé tett kijelentéseit is, a tervezett brutális megszorításaikról.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!