„Laci bácsi az első tiszás!” – így buktatta le Magyar Péter alelnöke a baloldali szakértőt

Kéri László az elmúlt időszakban több kijelentésével is felhívta magára a figyelmet. Augusztusban többek között „megfejtette”, hogyan tud győzedelmeskedni aktuális pártfogoltja, Magyar Péter a 2026-os választásokon. Nem először tette ezt, ráadásul pár hónapja mindezt rendkívül ízléstelen módon lépte meg.

Úgy fogalmazott, ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre.