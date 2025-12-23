„Laci bácsi az első tiszás!” – így buktatta le Magyar Péter alelnöke a baloldali szakértőt

A tiszás Kéri László hosszasan beszélt a kapcsolatáról Bokros Lajossal (VIDEÓ)
Deák Dániel szerint ez is azt bizonyítja, hogy „a Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta”.
„Laci bácsi az első tiszás!” – ezt írta Radnai Márk az alá a fotó alá, amelyen Kéri László és Magyar Péter látható. „Ennél szimbolikusabban talán nem is lehetne bemutatni, hogy
a Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta”
– mutatott rá bejegyzésében Deák Dániel.
A XXI. Század Intézt vezető elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy Kéri László felesége az a Petschnig Mária Zita, aki a nyugdíjelvételtől kezdve az adóemelésekig mindenféle megszorítást szorgalmaz; ő is rendszeres vendége és programírója a Tiszának.
„Az egészben az a legviccesebb, hogy Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához, erre Radnai Márk szépen lebuktatta…” – zárta posztját Deák.
Kéri László az elmúlt időszakban több kijelentésével is felhívta magára a figyelmet. Augusztusban többek között „megfejtette”, hogyan tud győzedelmeskedni aktuális pártfogoltja, Magyar Péter a 2026-os választásokon. Nem először tette ezt, ráadásul pár hónapja mindezt rendkívül ízléstelen módon lépte meg.
Úgy fogalmazott, ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre.
Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”
– jegyezte meg a politológus.
Érdemes felidézni, hogy Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita 2010 előtt a Gyurcsány-Bajnai-kormányok szekerét tolták. Petschniggel hónapok óta előadásokat tartanak a Tiszásoknak.
Petschnig Mária Zita egyébként is ismerősen csenghet a magyar közéletben jártasaknak, hiszen a Gyurcsány-korszak vezetőközgazdásza volt. Jelenleg a Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa, amelynek Lengyel László a vezetője, aki a megszorítócsomag egyik „atyja”.
