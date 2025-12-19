A tiszás Kéri László hosszasan beszélt a kapcsolatáról Bokros Lajossal (VIDEÓ)

Ennek nem fog örülni a Tisza vezére: Kéri László után a neves ügyvéd is megfogalmazta elvárásait Magyarék felé
Helyzetbe hoznák az óbaloldal politikusait.
A „szigetközi klubestek” évzáró műsorának vendége volt csütörtökön Petschnig Mária Zita közgazdász és férje, Kéri László politológus-szociológus. A szakértők a maratoni élő adásban több érdekes megállapítást is tettek Magyar Péter magasztalásán túlmenően: Kéri elárulta például, miben hibázott a politikus, amikor előrehozott választást követelt.
A stuttgarti Liszt Ferenc Tisza Sziget vendége volt a csütörtöki élő adásban Petschnig Mária Zita és Kéri László.
Az első percekben bebizonyosodott, hogy a Tisza már nem bízza a véletlenre „szakértőinek” élő, kontroll nélküli megszólalását, különösen ha gazdasági kérdésekről is szó van:
„A podcastben elhangzó vélemények nem a Tisza Párt, illetve nem a Tisza Szigetek hivatalos álláspontját tükrözik, hanem kizárólag a megszólalók személyes gondolatait” – közölte a műsorvezető (elvi) szerepét betöltő Fajó Tamás. Ugyanez a figyelmeztetés később a képernyőn is megjelent, azzal a kiegészítéssel, hogy az adás szereplői nem vesznek részt a Tisza programjának elkészítésében…
A műsor első felében Petschnig Mária Zita hosszan elemezte „a magyarországi gazdasági helyzetképet” , majd Kéri Lászlóhoz került a szó – ettől kezdve pedig ketten tettek érdekes és meglepő megállapításokat, például
lépésről lépésre levezették a Tisza Párt és Magyar Péter „felemelkedését”.
Kéri – aki korábban percekre ki is sétált az élő adásból – a 2025-ös évet nemes egyszerűséggel „a végjáték bevezetésének” nevezte. Felidézte, hogy nem örült, amikor Magyar Péter hónapokkal ezelőtt előrehozott választást sürgetett –
szerinte ugyanis a Fidesz azt megnyerte volna.
A műsor „szakértő” párosa a magyar kormány rezsicsökkentését a „világ blöffjének” nevezte, bár a kijelentés megalapozottságát nem tették teljesen világossá.
Petschnig Mária Zita gazdasági szakértőként meglehetősen szubjektív véleményt fogalmazott meg Magyar Péter személyiségéről, aki szerinte „országjárása” előtt egy „bezárt szubkultúrában” élt, és „ki ha én nem”-magatartása volt – de ez persze már elmúlt.
Kéri értetlenkedve-mentegetőzve bevallotta, hogy
a jobb és a baloldal is hevesen támadta őt, amiért beszélgetésre hívta Bokros Lajos volt pénzügyminisztert.
Mint elmondta, nem érti, mi volt a gond ezzel, hiszen ő egyszerűen azt szerette volna, ha Bokros maga tud beszélni a róla elnevezett csomagról. „Normális vagy te? Miért kellett Bokros Lajost előszedni?” – idézte az őt ért baloldali kritikákat, nyilvánvalóvá téve, hogy
a baloldalnak jóval több mint kellemetlen a Bokros-féle brutális megszorítócsomag felemlegetése.
A politológus sikertörténetként tekint Magyar Péter „párhuzamos kampányára”, arra, hogy a Fidesz eseményeinek helyszínére szervez eseményeket. Kéri gondolkodásának tekintetében azonban inkább a valóság lehet párhuzamos, amelyben él: kifejtette ugyanis, hogy a Tisza jelöltjei helyi szinten elismert, hiteles személyiségek.
A beszélgetőtársak az ünnepre való tekintettel nagyon eredeti tanácsokat adtak az eltérő politikai nézeteket valló családtagok közötti feszültség enyhítésére. Azt javasolták például, hogy
a családi beszélgetések során kerüljük a konfliktusos témákat, ha pedig vitás helyzet merül fel, akkor meggyőzően érveljünk, ne vagdalkozzunk.
Egy apró baki még csúszott a műsor végére is: noha a műsorvezető a felkonferálásban elmondta, hogy a nézőknek az élő műsor végén lesz lehetőségük kérdezni, és a YouTube-kommentek közül is fel fog olvasni néhányat, Kéri László később szemrebbenés nélkül bevallotta, hogy előre megkaptak jó néhány kérdést, így konkrétan azt is, amelyre éppen válaszolt.
Kéri László korábban gyakorlatilag elismerte,
visszakéredzkedünk Európába. És ennek van ára. Azokat a kritériumokat, amelyeket az Orbán-kormány nem hajlandó teljesíteni, azokat az új magyar parlamenttel teljesíteni fogjuk”
– fogalmazott Kéri László.
Hozzátette, hogy Magyar Péterék „egyértelművé teszik Magyarország Uniós elkötelezettségét.”
Ha a Tisza Párt nyeri a jövő évi választásokat, Magyarország tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségeit és csatlakozik az eurozónához – nyilatkozta a közelmúltban a Financial Timesnak Magyar Péter. Az ellenzéki politikus az elmúlt hónapok ködösítése után ezúttal világosan fogalmazott: megszünteti a pazarlást és helyreállítja a piaci bizalmat, ez alacsonyabb kötvényhozamokat és kamatokat eredményez, ami elősegítené a gazdasági növekedést.
Magyar Péter ezzel gyakorlatilag leleplezte a Tisza Párt programját, amely a 2010 előtti baloldali kormányok bukott, a lakosság megszorításain alapuló gazdaságpolitikájának újraélesztését jelentené.
A külföldi befektetők érdekeinek való elköteleződés és a pazarlás megszüntetése ugyanis egyet jelent az emberek életszínvonalát javító intézkedések megszüntetésével, így a költségvetési kiadások lefaragásával.
