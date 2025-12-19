A tiszás Kéri László hosszasan beszélt a kapcsolatáról Bokros Lajossal (VIDEÓ)

A műsor első felében Petschnig Mária Zita hosszan elemezte „a magyarországi gazdasági helyzetképet” , majd Kéri Lászlóhoz került a szó – ettől kezdve pedig ketten tettek érdekes és meglepő megállapításokat, például

lépésről lépésre levezették a Tisza Párt és Magyar Péter „felemelkedését”.

Kéri – aki korábban percekre ki is sétált az élő adásból – a 2025-ös évet nemes egyszerűséggel „a végjáték bevezetésének” nevezte. Felidézte, hogy nem örült, amikor Magyar Péter hónapokkal ezelőtt előrehozott választást sürgetett –

szerinte ugyanis a Fidesz azt megnyerte volna.

A műsor „szakértő” párosa a magyar kormány rezsicsökkentését a „világ blöffjének” nevezte, bár a kijelentés megalapozottságát nem tették teljesen világossá.