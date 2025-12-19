Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter bokros lajos kéri lászló petschnig mária zita

A tiszás Kéri László hosszasan beszélt a kapcsolatáról Bokros Lajossal (VIDEÓ)

2025. december 19. 13:14

A „szigetközi klubestek” évzáró műsorának vendége volt csütörtökön Petschnig Mária Zita közgazdász és férje, Kéri László politológus-szociológus. A szakértők a maratoni élő adásban több érdekes megállapítást is tettek Magyar Péter magasztalásán túlmenően: Kéri elárulta például, miben hibázott a politikus, amikor előrehozott választást követelt.

2025. december 19. 13:14
null
Mandiner
Mandiner

A stuttgarti Liszt Ferenc Tisza Sziget vendége volt a csütörtöki élő adásban Petschnig Mária Zita és Kéri László. 

Az első percekben bebizonyosodott, hogy a Tisza már nem bízza a véletlenre „szakértőinek” élő, kontroll nélküli megszólalását, különösen ha gazdasági kérdésekről is szó van:

„A podcastben elhangzó vélemények nem a Tisza Párt, illetve nem a Tisza Szigetek hivatalos álláspontját tükrözik, hanem kizárólag a megszólalók személyes gondolatait” – közölte a műsorvezető (elvi) szerepét betöltő Fajó Tamás. Ugyanez a figyelmeztetés később a képernyőn is megjelent, azzal a kiegészítéssel, hogy az adás szereplői nem vesznek részt a Tisza programjának elkészítésében… 

Kétszemélyes rajongótábort hallhattunk

A műsor első felében Petschnig Mária Zita hosszan elemezte „a magyarországi gazdasági helyzetképet” , majd Kéri Lászlóhoz került a szó – ettől kezdve pedig ketten tettek érdekes és meglepő megállapításokat, például 

lépésről lépésre levezették a Tisza Párt és Magyar Péter „felemelkedését”.

Kéri – aki korábban percekre ki is sétált az élő adásból – a 2025-ös évet nemes egyszerűséggel „a végjáték bevezetésének” nevezte. Felidézte, hogy nem örült, amikor Magyar Péter hónapokkal ezelőtt előrehozott választást sürgetett – 

szerinte ugyanis a Fidesz azt megnyerte volna. 

A műsor „szakértő” párosa a magyar kormány rezsicsökkentését a „világ blöffjének” nevezte, bár a kijelentés megalapozottságát nem tették teljesen világossá.

Petschnig Mária Zita gazdasági szakértőként meglehetősen szubjektív véleményt fogalmazott meg Magyar Péter személyiségéről, aki szerinte „országjárása” előtt egy „bezárt szubkultúrában” élt, és „ki ha én nem”-magatartása volt – de ez persze már elmúlt.

Kéri értetlenkedve-mentegetőzve bevallotta, hogy 

a jobb és a baloldal is hevesen támadta őt, amiért beszélgetésre hívta Bokros Lajos volt pénzügyminisztert. 

Mint elmondta, nem érti, mi volt a gond ezzel, hiszen ő egyszerűen azt szerette volna, ha Bokros maga tud beszélni a róla elnevezett csomagról. „Normális vagy te? Miért kellett Bokros Lajost előszedni?” – idézte az őt ért baloldali kritikákat, nyilvánvalóvá téve, hogy

A politológus sikertörténetként tekint Magyar Péter „párhuzamos kampányára”, arra, hogy a Fidesz eseményeinek helyszínére szervez eseményeket. Kéri gondolkodásának tekintetében azonban inkább a valóság lehet párhuzamos, amelyben él: kifejtette ugyanis, hogy a Tisza jelöltjei helyi szinten elismert, hiteles személyiségek.

Kétforintos tanácsok az „ünnepekre”

A beszélgetőtársak az ünnepre való tekintettel nagyon eredeti tanácsokat adtak az eltérő politikai nézeteket valló családtagok közötti feszültség enyhítésére. Azt javasolták például, hogy 

a családi beszélgetések során kerüljük a konfliktusos témákat, ha pedig vitás helyzet merül fel, akkor meggyőzően érveljünk, ne vagdalkozzunk.

Egy apró baki még csúszott a műsor végére is: noha a műsorvezető a felkonferálásban elmondta, hogy a nézőknek az élő műsor végén lesz lehetőségük kérdezni, és a YouTube-kommentek közül is fel fog olvasni néhányat, Kéri László később szemrebbenés nélkül bevallotta, hogy előre megkaptak jó néhány kérdést, így konkrétan azt is, amelyre éppen válaszolt.

Fontos beismerés Kéritől

Kéri László korábban gyakorlatilag elismerte,

 

visszakéredzkedünk Európába. És ennek van ára. Azokat a kritériumokat, amelyeket az Orbán-kormány nem hajlandó teljesíteni, azokat az új magyar parlamenttel teljesíteni fogjuk”

– fogalmazott Kéri László.

Hozzátette, hogy Magyar Péterék „egyértelművé teszik Magyarország Uniós elkötelezettségét.”

Már maga Magyar Péter is utalt rá

Ha a Tisza Párt nyeri a jövő évi választásokat, Magyarország tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségeit és csatlakozik az eurozónához – nyilatkozta a közelmúltban a Financial Timesnak Magyar Péter. Az ellenzéki politikus az elmúlt hónapok ködösítése után ezúttal világosan fogalmazott: megszünteti a pazarlást és helyreállítja a piaci bizalmat, ez alacsonyabb kötvényhozamokat és kamatokat eredményez, ami elősegítené a gazdasági növekedést.

Magyar Péter ezzel gyakorlatilag leleplezte a Tisza Párt programját, amely a 2010 előtti baloldali kormányok bukott, a lakosság megszorításain alapuló gazdaságpolitikájának újraélesztését jelentené. 

A külföldi befektetők érdekeinek való elköteleződés és a pazarlás megszüntetése ugyanis egyet jelent az emberek életszínvonalát javító intézkedések megszüntetésével, így a költségvetési kiadások lefaragásával.

Nyitókép forrása: YouTube-képernyőfotó/Liszt Ferenc Tisza Sziget Stuttgart

 

totumfaktum-2
2025. december 19. 14:12
"Azokat a kritériumokat, amelyeket az Orbán-kormány nem hajlandó teljesíteni, azokat az új magyar parlamenttel teljesíteni fogjuk” Háború támogatása Lmbtq-lobbi szeánszai az iskolákban és az óvodákban Migránsok beengedése, a nyugaton levők közül a nekik nem kellők átvétele. A költségek fedezetére a családtámogatás eltörlése Rezsicsökkentés eltörlése Különadók kivezetése, ehelyett szja-emelés és vagyonadó, azaz ingatlanadó bevezetése Nem akarunk "visszakérezkedni" sehova.
2025. december 19. 14:03 Szerkesztve
A műsorvezető vagy mi hazudik, 1. Nem véletlenül hívják meg ezeket az embereket. 2. Magyar Péter maga jelentette ki, hogy a szakértők és politikusok, akik Tisza-rendezvényen lépnek fel, azok "értelemszerűen" a Tisza álláspontját képviselik. Ennyi.
2025. december 19. 14:02
Kéri? Nem, nem kérjük.
2025. december 19. 13:51
"A stuttgarti Liszt Ferenc Tisza Sziget" :-DDDDD Hubazmeg :-DDDD
