Tisza Párt Brüsszel Kéri László Magyar Péter Európai Unió

Innen már nincs visszaút: terítette a Tisza lapjait Kéri László, többé nem tagadhatják az aggasztó tervet (VIDEÓ)

2025. november 11. 09:24

Nem nehéz elképzelni, mit jelentene mindez a gyakorlatban...

2025. november 11. 09:24
null

Németh Árpád közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben egy Kéri Lászlóval készített interjú részletei láthatók. Ezekben Kéri gyakorlatilag elismerte, hogy – ahogy Németh Árpád megfogalmazza a bejegyzésben – „mindenben behódolnának Ursuláéknak”.

Visszakéredzkedünk Európába. És ennek van ára. Azokat a kritériumokat, amelyeket az Orbán-kormány nem hajlandó teljesíteni, azokat az új magyar Parlamenttel teljesíteni fogjuk”

– fogalmazott Kéri László.

Hozzátette, hogy Magyar Péterék „egyértelművé teszik Magyarország Uniós elkötelezettségét.”

Már maga Magyar Péter is utalt rá

Ha a Tisza Párt nyeri a jövő évi választásokat, Magyarország tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségeit és csatlakozik az eurozónához – nyilatkozta a közelmúltban a Financial Timesnak Magyar Péter. Az ellenzéki politikus az elmúlt hónapok ködösítése után ezúttal világosan fogalmazott: megszünteti a pazarlást és helyreállítja a piaci bizalmat, ez alacsonyabb kötvényhozamokat és kamatokat eredményez, ami elősegítené a gazdasági növekedést.

Magyar Péter ezzel gyakorlatilag leleplezte a Tisza Párt programját, amely a 2010 előtti baloldali kormányok bukott, a lakosság megszorításain alapuló gazdaságpolitikájának újraélesztését jelentené. 

A külföldi befektetők érdekeinek való elköteleződés és a pazarlás megszüntetése ugyanis egyet jelent az emberek életszínvonalát javító intézkedések megszüntetésével, így a költségvetési kiadások lefaragásával.

Nyitókép: YouTube/képkivágás

