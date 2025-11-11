Innen már nincs visszaút: terítette a Tisza lapjait Kéri László, többé nem tagadhatják az aggasztó tervet (VIDEÓ)

Már maga Magyar Péter is utalt rá

Ha a Tisza Párt nyeri a jövő évi választásokat, Magyarország tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségeit és csatlakozik az eurozónához – nyilatkozta a közelmúltban a Financial Timesnak Magyar Péter. Az ellenzéki politikus az elmúlt hónapok ködösítése után ezúttal világosan fogalmazott: megszünteti a pazarlást és helyreállítja a piaci bizalmat, ez alacsonyabb kötvényhozamokat és kamatokat eredményez, ami elősegítené a gazdasági növekedést.

Magyar Péter ezzel gyakorlatilag leleplezte a Tisza Párt programját, amely a 2010 előtti baloldali kormányok bukott, a lakosság megszorításain alapuló gazdaságpolitikájának újraélesztését jelentené.

A külföldi befektetők érdekeinek való elköteleződés és a pazarlás megszüntetése ugyanis egyet jelent az emberek életszínvonalát javító intézkedések megszüntetésével, így a költségvetési kiadások lefaragásával.