11. 09.
vasárnap
kormány financial times Moszkva Ukrajna Oroszország Magyar Péter Orbán Viktor

Színt vallott Magyar Péter: háborúpárti fordulat jönne, és mindenben Brüsszelt követné (VIDEÓ)

2025. november 09. 16:28

Az ellenzéki politikus a Financial Times-ban üzent a piacnak: vége a pazarlásnak, jöhetnek a megszorítások. Magyar Péter szerint az EU szövetségesek vonalaba illeszkedő fordulat jönne a háború ügyében, tehát beterelné az országot a fegyveres konfliktusba.

2025. november 09. 16:28
Magyar Péter

Ha a Tisza Párt nyeri a jövő évi választásokat, Magyarország tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségeit és csatlakozik az eurozónához – nyilatkozta a Financial Timesnak Magyar Péter. Az ellenzéki politikus az elmúlt hónapok ködösítése után ezúttal világosan fogalmazott: megszünteti a pazarlást és helyreállítja a piaci bizalmat, ez alacsonyabb kötvényhozamokat és kamatokat eredményez, ami elősegítené a gazdasági növekedést.

Magyar Péter ezzel gyakorlatilag leleplezte a Tisza Párt programját, amely a 2010 előtti baloldali kormányok bukott, a lakosság megszorításain alapuló gazdaságpolitikájának újraélesztését jelentené. 

A külföldi befektetők érdekeinek való elköteleződés és a pazarlás megszüntetése ugyanis egyet jelent az emberek életszínvonalát javító intézkedések megszüntetésével, így a költségvetési kiadások lefaragásával.

A napokban a külföldi spekulánsok és multik érdekeihez való elköteleződést már Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakpolitikusa is világossá tette a Bloombergnek nyilatkozva. Ez nem meglepő, mivel az elmúlt hónapokban világossá vált, hogy a Tisza Párt mára gyakorlatilag a 2010 előtti MSZP-SZDSZ politikusainak és a baloldali szakértőknek az új tömörülésévé vált.

A 2010 előtti balliberális, piacbarát kormányzás a magyar emberek számára tragikus következményekkel járt, ráadásul a baloldali kormányzás időszaka azt is világossá tette,

gazdasági fellendülés helyett államcsőd közeli helyzetet és az életszínvonal drasztikus visszaeséséhez vezet, ha a kormány a külföldi befektetők érdekeinek szolgálatába állítja Magyarországot.

Ennek ellenére Magyar Péter azt is kijelentette a brit üzleti lapnak, hogy szerinte

„az unortodox gazdasági és pénzügyi döntések nem hasznára váltak, hanem ártottak az országnak.” 

Mint ismert, a második Orbán-kormány által 2010-től meghirdetett „unortodox”, azaz nem a nyugati, piacbarát utat követő gazdaságpolitikának köszönhető, hogy a baloldali kormányok által felvett IMF kölcsönt idő előtt visszafizettük és az EU-ban vezető munkanélküliséget sikerült az egyik legalacsonyabbra leszorítani.

Magyar Péter megveti Orbán Viktort, amiért elmaradt az ársokk

A Tiszas Párt elnökének ennél is meglepőbb kijelentést is tett. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor eladta Magyarországot, mivel az orosz kőolaj és földgáz továbbra is akadálytalanul érkezik az országba, ezzel pedig a miniszterelnök elhárított egy üzemanyagválságot és megakadályozta az ársokkot.

Ennek ellenére Magyar – önmagának ellentmondva – kijelentette, nem áldozná fel Magyarország energiabiztonságát a nemzetközi szankciók érdekében.

Moszkva agresszor, de választást kell nyerni

A Financial Times szerint Magyar Péter az Ukrajna-szkeptikusok szavazatáért cserébe ígéretet tett arra, hogy nem szakítja meg hirtelen a kapcsolatokat Moszkvával és egyelőre katonai támogatást sem nyújtana Ukrajnának, de világossá tenné, hogy Oroszország az agresszor. Ezt egyébként a magyar kormány is kijelentette a háború kezdetén.

Magyar Péter ennek ellenére azért azt is világossá tette, hogy „visszavezeti Magyarországot a nyugati hatalmak közé, miután a jelenlegi kormány évekig szembement a NATO-val és az EU-val Ororszország miatt”. Ez a kijelentés ugyanakkor szintén ellentmond annak, hogy a Tisza Párt nem állna be Ukrajna mögé, mivel az EU célja, hogy feltétel nélkül támogassa Kijevet a háború folytatásában. A Nyugat Ukrajna-politikájának feltétlen támogatására is utalt a Tisza Párt elnöke, szerinte

az EU-ban és a NATO-ban vagyunk, amelyek meghatározzák mindennapi életünket.

Magyar Péter szerint az EU szövetségesek vonalaba illeszkedő fordulat jönne a háború ügyében, tehát beterelné az országot a fegyveres konfliktusba. 


Washingtonba „menekült” Orbán Viktor

 

Példátlan diplomáciai sikerként és az ország szempontjából óriási eredményként értékelhető az amerikai-magyar csúcstalálkozó: 

  • a gazdasági és pénzügyi együttműködés megerősítése, 
  • az új területeken való szorosabb együttműködés mellett 
  • Amerika továbbra is szankcióktól mentesen lehetővé teszi Magyarország számára, hogy vásárolhasson Oroszországtól kőolajat és földgázt. 

Ezzel megvédve a kormány az EU legalacsonyabb lakossági energiaárait, évente több százezer forintot megtakarítva a magyar családoknak a rezsicsökkentéssel.

A nemzetközi megítélés szerint is példátlan diplomáciai sikert Magyar úgy kommentálta, hogy „a washingtoni út nem volt magyar siker, csak Orbán személyes menekülési útvonala, amelynek során vállalta, hogy milliárdokat költ el az Egyesült Államokban”.

Az adatkezelési botrányért is Moszkva a felelős 

Az interjúból kiderül az is, hogy Magyar Péter továbbra sem tartja felelősnek pártját, amiért 200 ezer Tisza Világ applikáció felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A felhasználók elérhetőségeit és lakcímüket is tartalmazó adatbázissal azóta további visszaélések is történtek. 

Magyar Péter a lapnak bizonyítékok nélkül, ám tényként jelentette ki, Moszkva és az orosz titkosszolgálat áll az adatszivárgás mögött.

Felidézte, Oroszország érdeke, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország kormányfője és megismételte, Vlagyimir Putyin beavatkozik a magyar választásokba.

A Tisza Párt elnöke emellett továbbra is kerülte az olyan, EU-ban meghatározó témákat, mint a migráció, vagy a brüsszeli elvárások végrehajtásának szándéka, beleértve a rezsicsökkentés megszüntetését, az adórendszer átalakítását, az szja és a tao emelését, valamint a családtámogatási rendszer megszüntetését. Ezekről a témákról – mint Tarr Zoltán Tisza alelnöktől megtudtuk – Magyar Péter a választások előtt nem beszél. A befektetők felé tett jelzések a nemzetközi sajtóban ugyanakkor felérnek egy beismerő vallomással.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Chekke-Faint
2025. november 09. 18:24
De a tisza szavazók ezt vidám történetként élnék meg. Sőt mindent elkövetnének, hogy a fronton találják magukat...DDD
tapir32
2025. november 09. 18:11
Hazugság, demagógia Magyar Péter a neved!
Türelem
2025. november 09. 18:10
Valakinek még kérdéses, hogy mp a globális tőke agresszív, primitív zsoldosa, egy hazaáruló senki.
Fer70
•••
2025. november 09. 18:05 Szerkesztve
"A Financial Times szerint Magyar Péter az Ukrajna-szkeptikusok szavazatáért cserébe ígéretet tett arra, hogy nem szakítja meg hirtelen a kapcsolatokat Moszkvával és egyelőre katonai támogatást sem nyújtana Ukrajnának, de világossá tenné, hogy Oroszország az agresszor." - de azért Magyarország szembemegy az EU-val Oroszország miatt és Oroszország beavatkozik a magyar választásokba, sőt a Tisza appot is ők törték fel .. + "az EU-ban és a NATO-ban vagyunk, amelyek meghatározzák mindennapi életünket"... Iszol te eleget, Peti??? 🤔🤨🥴🫡🙄 Látom kiadták az ukázt, hogy tessék szépen beállni az EU sorba és szidni Putyint, Bár Orbán épp a világ elsőszámú vezetőjével vacsizott egy asztalnál pár napja, aki azt sem tudja, hogy ki vagy. Putyinnal még csak nem is beszélt O.V.... Nagyon izzadtságszagú ez Petike, nagyon. De leginkább szánalmas! ☝️😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!