A világrend nem vicc – csak mi vesszük túl komolyan 

Az amerikai fél például kártyázik. Nem is akárhogyan: pókert játszik, rutinos mozdulatokkal, olyan arckifejezéssel, amelyből a gyakorlott ellenfél sem tudja eldönteni, erős lapot lát-e, vagy csak jól betanult magabiztosságot. Nem mutatja meg minden kártyáját – sőt, a fontosabbakat különös gonddal rejti el –, ellenben annál szívesebben ejt el félmondatokat, oldalra pillantva, mintha csak véletlenül csúszna ki egy-egy megjegyzés a szája szélén Emel, visszaemel, néha megvárja, míg a többiek idegesen kevergetik a zsetont, és hosszú időn át abban a kényelmes, már-már nevelő célzatú helyzetben volt, hogy nemcsak a lapjai bizonyultak erősnek, hanem a zsetont is ő osztotta, az asztalt is ő tartotta fenn, időnként még a játékszabályt is ő magyarázta.

Ilyen körülmények között könnyű elhinni, hogy a játék alapvetően mindenkinek javára válik, hogy a póker tulajdonképpen közösségi élmény, ahol mindenki nyerhet valamennyit – egészen addig a kínos pillanatig, amikor valaki, talán túl sok vesztett kör után, óvatosan megkérdezi: tulajdonképpen kié is ez az asztal?

A póker ugyanis addig elegáns játék, amíg mindenki elfogadja, hogy az asztal ott áll, ahol, és nem kezdi el vizsgálgatni, mi tartja a lábait.

Kína – Go: lassú játék azoknak, akik nem sietnek

A kínai játékos egészen más természet. Ő nem siet, és ami még feltűnőbb: nem is látszik rajta, hogy egyáltalán játszik. Köveket rak le egy látszólag üres táblára, csendesen, szinte udvarias mozdulatokkal, amelyek a türelmetlen szem számára eleinte nem jelentenek semmit, legfeljebb annyit, hogy megint történt valami apróság, amit nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni. Aki azonban ismeri a go szabályait – vagy legalább egyszer végignézett már egy ilyen játszmát anélkül, hogy közben elunta volna magát –, az tudja: itt nem a gyors győzelem a cél, hanem az, hogy a végén maradjon hová lépni.