Rabokat mozgósítottak Romániában a hó miatt

Szörnyű: már halálos áldozatokat is követelt az európai havazás, százezrek maradtak közszolgáltatások nélkül
Több országban rendkívüli riasztások léptek életbe, a közlekedés és az energiaellátás is akadozik.
Miközben Magyarországon diákok segítenek a rendkívüli hóhelyzet kezelésében, Erdélyből egészen más képek érkeznek. Romániában ugyanis elítélteket vezényeltek ki a városi járdák megtisztítására, ami sokak szerint szürreális látványt nyújt.
A kialakult rendkívüli téli helyzet miatt szokatlan megoldáshoz nyúltak a hatóságok Romániában. A Maszol beszámolója szerint pénteken a nagyenyedi büntetés-végrehajtási intézet elítéltjeit is mozgósították a Gyulafehérvár belvárosában zajló hóeltakarítási munkálatokhoz.
A helyi önkormányzat
folytatja a hóeltakarítási munkálatokat Gyulafehérváron, a nagyenyedi büntetés-végrehajtási intézet támogatásával.
A tájékoztatás alapján az akciókban 25 elítélt vett részt, akik járdákat és gyalogos útvonalakat tisztítottak meg annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést a város központi részén. A Maszol azt is megírta, hogy hétfőn önkéntes alapon már Nagyenyeden is segítettek a rabok a hó eltakarításában.
Ezt is ajánljuk a témában
Több országban rendkívüli riasztások léptek életbe, a közlekedés és az energiaellátás is akadozik.
A Maszol cikke szerint nemcsak elítélteket, hanem szociális segélyben részesülő személyeket is bevontak a munkába, akik főként gyalogátkelők és buszmegállók környékén dolgoztak. A gyulafehérvári hóeltakarítást ugyanakkor sok helybéli bírálta, különösen a közösségi oldalakon. A polgármesteri hivatal azzal indokolta a lassú haladást, hogy a város 829 utcáját és mintegy 370 kilométernyi úthálózatát lehetetlen egyszerre megtisztítani, ráadásul szerintük
„az elmúlt több mint 12 évben nem tapasztalt, rendkívüli helyzettel” állnak szemben.
Ezzel szemben Magyarországon egészen más képet mutat a hóhelyzet kezelése. A Kisalföld arról számolt be, hogy a győri Lukács-iskola diákjai hólapátot ragadtak, és az intézmény udvarát, bejáratait tették biztonságossá. A Sonline beszámolója szerint Somogy vármegyében is diákok százai vonultak utcára, hogy járdákat, iskolák környékét tisztítsák meg a hirtelen lezúduló hótól.
Hankó Balázs Facebook-bejegyzéseiben hangsúlyozta, hogy országszerte több ezer diák vett részt a hóeltakarításban a Jószolgálati Program keretében.
Úgy fogalmazott:
Hálás köszönet illeti a szakképzési centrumokhoz tartozó intézmények 7 885 tanulóját, akik példamutató összefogással segítették a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
Nyitókép: Facebook / Municipiul Alba Iulia