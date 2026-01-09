Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gyulafehérvár Nagyenyed hóeltakarítás Románia elítéltek

Rabokat mozgósítottak Romániában a hó miatt

2026. január 09. 21:23

Miközben Magyarországon diákok segítenek a rendkívüli hóhelyzet kezelésében, Erdélyből egészen más képek érkeznek. Romániában ugyanis elítélteket vezényeltek ki a városi járdák megtisztítására, ami sokak szerint szürreális látványt nyújt.

2026. január 09. 21:23
null

A kialakult rendkívüli téli helyzet miatt szokatlan megoldáshoz nyúltak a hatóságok Romániában. A Maszol beszámolója szerint pénteken a nagyenyedi büntetés-végrehajtási intézet elítéltjeit is mozgósították a Gyulafehérvár belvárosában zajló hóeltakarítási munkálatokhoz.

A helyi önkormányzat 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

folytatja a hóeltakarítási munkálatokat Gyulafehérváron, a nagyenyedi büntetés-végrehajtási intézet támogatásával.

A tájékoztatás alapján az akciókban 25 elítélt vett részt, akik járdákat és gyalogos útvonalakat tisztítottak meg annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést a város központi részén. A Maszol azt is megírta, hogy hétfőn önkéntes alapon már Nagyenyeden is segítettek a rabok a hó eltakarításában.

Ezt is ajánljuk a témában

Románia rabokat mozgósít a hó miatt

A Maszol cikke szerint nemcsak elítélteket, hanem szociális segélyben részesülő személyeket is bevontak a munkába, akik főként gyalogátkelők és buszmegállók környékén dolgoztak. A gyulafehérvári hóeltakarítást ugyanakkor sok helybéli bírálta, különösen a közösségi oldalakon. A polgármesteri hivatal azzal indokolta a lassú haladást, hogy a város 829 utcáját és mintegy 370 kilométernyi úthálózatát lehetetlen egyszerre megtisztítani, ráadásul szerintük 

„az elmúlt több mint 12 évben nem tapasztalt, rendkívüli helyzettel” állnak szemben.

Romániában rabokat mozgósítottak a hóeltakarításra Nagyenyeden és Gyulafehérváron a rendkívüli téli helyzet miatt.
Romániában rabokat mozgósítottak a hóeltakarításra Nagyenyeden és Gyulafehérváron a rendkívüli téli helyzet miatt / Forrás: Facebook / Municipiul Alba Iulia

Ezzel szemben Magyarországon egészen más képet mutat a hóhelyzet kezelése. A Kisalföld arról számolt be, hogy a győri Lukács-iskola diákjai hólapátot ragadtak, és az intézmény udvarát, bejáratait tették biztonságossá. A Sonline beszámolója szerint Somogy vármegyében is diákok százai vonultak utcára, hogy járdákat, iskolák környékét tisztítsák meg a hirtelen lezúduló hótól.

Hankó Balázs Facebook-bejegyzéseiben hangsúlyozta, hogy országszerte több ezer diák vett részt a hóeltakarításban a Jószolgálati Program keretében.

Úgy fogalmazott:

 Hálás köszönet illeti a szakképzési centrumokhoz tartozó intézmények 7 885 tanulóját, akik példamutató összefogással segítették a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.

Nyitókép: Facebook / Municipiul Alba Iulia

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2026. január 09. 21:52
Több, mint 10 éve láttam, hogy Marosvásárhelyen a rabok az utcát söpörték. Vigyorogtak, bámulták a nőket, de dolgoztak.
Válasz erre
1
0
haxima
2026. január 09. 21:44
Hát, nem tudom, hogy az életben mondtam-e még ilyet, igaza van a románnak. Hajrá, sittesek dolgozzanak. (mellesleg biztos, hogy kaptak az alkalmon, hogy kicsit kivul is lehetnek)
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. január 09. 21:44
Anno a Szovjetunióban szokás volt az elítéltek városi közmunkára fogása (pl. utcaseprés). Persze vanak prioritások, hogy ne az elítéltek legyenek először elővéve a hó eltakarítása során.
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2026. január 09. 21:42
Még örültek, hogy mozoghatnak egy kicsit!!! Gondolom nem, az élet fogytosokat engedték a hóra!!!:)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!