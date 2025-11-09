Itt az Orbán-Trump találkozó leghúsbavágóbb következménye: a családok megmenekültek egy drámai energiaár-emelkedéstől

Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogy miért van szüksége Magyarországnak cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlására az Egyesült Államoktól az induló magyar-amerikai energetikai együttműködés részeként, úgy válaszolt: Magyarország egyre több forrásból, egyre több útvonalon vásárol energiahordozókat, mert az egy útvonaltól vagy forrástól függés problémákat jelenthet.

Az orosz mellett francia, holland és majd amerikai forrásból is vesznek gázt,

utóbbi esetében egy 5 éves szerződésről, összesen 2 milliárd köbméterről, vagyis évi 400 millió köbméterről tárgyalnak.

„Ezt hívják igazi energiabiztonságnak, nem lecseréljük egy meglévő forrásunkat valamilyen kényszer miatt, hanem a meglevő források mellé más forrásokat is szolgálatba állítunk” – mondta.

Kiemelte, ez történik a nukleáris energia tekintetében is: az új paksi atomerőmű egy nagy orosz-francia-német együttműködésben épül, és az építkezést fel tudják gyorsítani, mert Orbán Viktor abban is megállapodott Donald Trumppal, hogy