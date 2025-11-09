Ft
gazdaság Kiss István orosz energia Donald Trump Orbán Viktor csúcstalálkozó

Dübörgő visszhang az Orbán-Trump csúcsról: meghaladták az előzetes várakozásokat a találkozó eredményei

2025. november 09. 09:20

Nem mindennapos, hanem korszakos eredmények születtek.

2025. november 09. 09:20
null

Meghaladta az előzetes várakozásokat Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának hangvétele és eredményei – értékelte a magyar-amerikai csúcstalálkozót Kiss István a Danube Institute igazgatója szombaton.

A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy 

az előjelek pozitívak voltak, 

a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.

Hozzátette, hogy az amerikai féltől származó információk szerint 

a Trump-adminisztráció is „komoly munkát tett abba, hogy ez a találkozó mindenképpen jól sikerüljön”, és ne csak „szép politikai beszéd legyen”, 

de a háttérben legyenek olyan konkrét megállapodások, amelyek segítik mindkét ország gazdaságát, politikáját és akár kulturális életét.

A minimális kitűzött célnál jóval többet sikerült elérni – értékelte Kiss István a történteket. Elmondta, hogy 

a minimális célkitűzés az volt, – aminek teljesülése esetén is már sikernek lehetett volna nyilvánítani a csúcstalálkozót -, hogy Magyarország felmentést kapjon orosz energiavállalatok ellen elrendelt, kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól.

 Kiemelte, hogy ennek a célnak az elérése mellett további megállapodások is születtek, közte a hadiipar és a kutatás területén, és egyeztetések vannak arról, hogy Magyarország miként tud hozzájárulni az Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez a kulturális területen.

Kiss István nagyon jelentőségteljes gesztusnak nevezte azt, hogy Orbán Viktor a fehér házi találkozón Donald Trump elnök és J.D. Vance alelnök között ült az asztalnál.

A találkozó önmagán túlmutató jelentőségét hangsúlyozva rámutatott:

 „nagyon jó, hogyha vannak jó politikai és diplomáciai kapcsolatok, de mindig az a kérdés, hogy ezeket miként tudjuk átkonvertálni partikuláris gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokká”, 

és ezekről a tárgyalások már tartanak.

A magyar kutatóközpont igazgatója rámutatott, hogy a szakpolitikai szinten is komoly az érdeklődés amerikai részről, a fehér házi csúcstalálkozóval egy időben is nagyon fontos egyeztetések zajlottak különböző amerikai minisztériumokban.

A szakember az egyik legfontosabb különbségként vázolta az első Trump-adminisztráció és a jelenlegi Trump-kormányzat között, hogy 

sokkal szűkebb az úgynevezett „mélyállam” befolyása, Magyarországnak pedig sokkal több barátja van a minisztériumok szintjén. 

Kifejtette, hogy ez részben a magyar elemzőintézetek sikere is, közte a Danube Institute, a Mathias Corvinus Collegium és az Alapjogokért Központ munkájának is eredménye, ugyanis az évek munkájával kialakított kapcsolatépítés nyomán sok olyan amerikai szereplő most az adminisztráció tagjaként dolgozik, aki korábban akár csak egy-egy előadás erejéig, vagy hosszabb távon kutatási ösztöndíjjal időt töltött el Magyarországon.

(MTI)

gyzoltan-2
2025. november 09. 10:10
"de mindig az a kérdés, hogy ezeket miként tudjuk átkonvertálni partikuláris gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokká” Remélhetőleg lesz ilyen irányú hozadéka e tárgyalásoknak..! Nagy hozadék lehetne, ha Magyar Péter is végre magába szállna, és átértékelné a fejleményeket, a lehetséges szerepét, amely maga az elkerülhetetlen bukás! Lassabban, vagy gyorsabban! Ez lassabban történik meg, ha belátja alkalmatlanságát, és jóval hátrébb lépve, belátja, hogy esztelenség megtörni Magyarország kedvezőbbé váló lehetőségeit! A bukása gyors változata, ha netán sikerülne a bizonytalanságba, a káoszba taszítania az országot, a magyarságot, mely rögtön rávilágítana alkalmatlanságára, amiről tartózkodnék meggyőződni, ha tehetjük, kerüljük el..!
llnnhegyi
2025. november 09. 10:05
Szerények vagyunk. Nagy sikert értünk el.
bondavary
•••
2025. november 09. 10:02 Szerkesztve
Nem tartozik a lényeghez, de érdekes jelkép volt az is, hogy egymás pártszíneit viselték. Trump narancs színű nyakkendőt viselt, Orbán pedig a Trumpra jellemző piros nyakkendővel jelent meg.
CirmoS
2025. november 09. 09:58
Hülyelibsik törnek - zúznak! És még mindig nincs meg a központi narratíva.. 🤣🤣🤣🤣
