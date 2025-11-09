Dübörgő visszhang az Orbán-Trump csúcsról: meghaladták az előzetes várakozásokat a találkozó eredményei

Meghaladta az előzetes várakozásokat Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának hangvétele és eredményei – értékelte a magyar-amerikai csúcstalálkozót Kiss István a Danube Institute igazgatója szombaton.

A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy

az előjelek pozitívak voltak,

a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.

Hozzátette, hogy az amerikai féltől származó információk szerint