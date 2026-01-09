Itt van Trump „Donroe-doktrínája”, de vajon mit jelent a világ számára?

A Quillette magazin részletes cikkben ismertette, hogy a venezuelai rezsim az elmúlt 27 évben az Iráni Iszlám Köztársaságot az egyik legfontosabb szövetségesévé tette. Ez többek között magába foglalta azt is, hogy a Hezbollah nevű libanoni székhelyű síita terrorszervezet szabadon működött az országban. „Irán és a Hezbollah számára Venezuela nagy stratégiai értékkel bírt: a szankciók kijátszásának eszköze volt; kapu Latin-Amerikába, ahol terrorcselekmények tervezhetők az Egyesült Államok és Izrael ellen; ideológiai útitárs, amely csatlakozik a Nyugat elleni harchoz az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon; partner illegális üzleti tevékenységekben; bázis Irán radikális ideológiájának terjesztéséhez; valamint a Hezbollah kábítószer-kereskedelmi és pénzmosási tevékenységeinek elősegítője” – olvasható az elemzésben.

A Trump féle értelmezése a Monroe-dokrínának az, hogy az ellenséges hatalmakat nem tűri meg az amerikai kontinensen. Az Axios is összeállítást készített arról, hogy ők miként értelmezik Trump „Donroe-doktrínáját”. A cikk szerint nem érdemes a demokrácia-exporttal összehasonlítani a venezuelai akciót. David Smith politólgus a lapnak elmondta, hogy az elnök támogatói közül sokan nem szeretik, ha a hadsereget külföldi beavatkozásokra használja a kormányzat, de a Trump-kormány azt mondhatja, hogy „nem igazán külföldi beavatkozás, hiszen a nyugati féltekén történik”.

Trump nem véletlen érvel azzal, hogy ez nemzetbiztonsági kérdés, hiszen ezek az országok olyan közel vannak, hogy közvetlen fenyegetést jelenthetnek az Egyesült Államokra (kábítószer, bűnözés, illegális migráció). Az elemző szerint nagy eséllyel Kuba is potenciális célpontja lehet ennek a régi-új politikának.

A latin-amerikai országok egyszerű választás elé kerülnek: vagy jó viszonyt alakítanak ki az Egyesült Államokkal vagy pedig arra ébrednek egy éjszaka, hogy amerikai helikopterek köröznek az elnöki palota felett.

Az Axios szerint Trump kritikusai azzal érvelnek, hogy a befolyási övezetek normalizálása mindenki számára átalakítja a szabályokat. Ez már most aggodalmat okoz Kijevben, valamint Tajvanon is. De lehet azzal is érvelni, hogy az amerikaiak végre feladták, hogy úgy tegyenek mintha nem léteznének befolyási övezetek. Niall Ferguson brit történész mondta néhány évvel ezelőtt, hogy az Egyesült Államok és Kína olyan birodalmak, amelyek szeretnek szégyenlősek lenni, és úgy tenni, mintha nem lennének azok. Ennek a korszaknak lehet hamarosan búcsút inthetünk.