Döbbenet: egy 75 éves megállapodás jelentheti a kiskaput Donald Trump számára

„Azt tehetnek, amit akarnak” – listát írt a Politico, hogyan állhat ellen Európa Donald Trumpnak
Európa fogadkozik, hogy nem adja Grönlandot, de nagy kérdés, milyen eszközzel tervezi megvédeni a területet.
Az elemzők szerint egy hidegháborús megállapodás lehetővé teszi az elnöknek, hogy szinte tetszése szerint növelje az amerikai katonai jelenlétet.
Néhány napja Trump azt mondta: „A nemzetbiztonság szempontjából szükségünk van Grönlandra.”
De a kérdés az: az Egyesült Államoknak egyáltalán meg kell-e vásárolnia Grönlandot – vagy valami drasztikusabbat kell tennie –, hogy Trump összes célját megvalósítsa?
A New York Times egy cikkben rávilágít egy kevéssé ismert hidegháborús megállapodásra, amelynek értelmében az Egyesült Államok máris széles körű katonai hozzáféréssel rendelkezik Grönlandon.
Jelenleg az Egyesült Államoknak van egy bázisa a sziget egy nagyon távoli sarkában.
Az egyezmény azonban lehetővé teszi számára, hogy Grönland egész területén katonai bázisokat „építsen, telepítsen, karbantartson és üzemeltessen”, „személyzetet szállásoljon el”, valamint „ellenőrizze a hajók, repülőgépek és vízi járművek leszállását, felszállását, horgonyzását, kikötését, mozgását és működését”.
A megállapodást 1951-ben írták alá az Egyesült Államok és Dánia, amely több mint 300 évvel ezelőtt gyarmatosította Grönlandot, és még mindig ellenőrzi annak egyes ügyeit.
„Az Egyesült Államok olyan szabad kezet kap Grönlandon, hogy gyakorlatilag azt tehet, amit csak akar” – mondta Mikkel Runge Olesen, a koppenhágai Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének kutatója.
Nekem nagyon nehéz elképzelni, hogy az Egyesült Államok ne tudna megszerezni gyakorlatilag mindent, amit csak akar”
– mondta, hozzátéve: „ha szépen kéri”.
De Grönland megvásárlása – ami Marco Rubio külügyminiszter kedden a törvényhozóknak elmondta, hogy Trump legújabb terve – már más kérdés.
Grönland nem akarja, hogy bárki megvásárolja – különösen nem az Egyesült Államok. Dánia pedig nincs jogosult eladni – mondta egy szakértő az amerikai lapnak.
Dánia 1946-ban elutasította a Truman-kormány 100 millió dollárnyi aranyat kínáló ajánlatát. Ma már más a helyzet, a grönlandiaknak most már joguk van népszavazást tartani a függetlenségről, és a dán tisztviselők szerint a sziget 57 ezer lakosának kell eldöntenie a jövőjét. Egy tavalyi közvélemény-kutatás szerint a lakosok 85 százaléka ellenezte az amerikai átvétel gondolatát.
Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen, többször is gúnyolódott a felvásárlás gondolatán, és a múlt héten azt mondta: „Országunk nem eladó.”
Az Egyesült Államok és Dánia között létrejött védelmi megállapodást 2004-ben frissítették, hogy Grönland félig autonóm kormánya is beletartozzon, és így beleszólhasson abba, hogy az amerikai katonai műveletek hogyan érinthetik a helyi lakosságot. A megállapodás gyökerei a második világháború alatt kialakult partnerségre vezethetők vissza.
A második világháború után az Egyesült Államok továbbra is működtetett néhány bázist és egy sor radarállomást. A hidegháború végével az Egyesült Államok mindet bezárta, kivéve egyet. Ez ma Pittufik Űrbázis néven működik, és segít nyomon követni az Északi-sarkon átrepülő rakétákat.
Elemzők szerint ha az Egyesült Államok megpróbálná a védelmi egyezményt ürügyként felhasználni arra, hogy nagy létszámú csapatokat küldjön Grönlandra és megpróbálja megszállni az országot, az sem lenne törvényes.
A 2004-es módosítás szerint az Egyesült Államoknak konzultálnia kell Dániával és Grönlanddal, mielőtt „bármilyen jelentős változást” hajtana végre a szigeten végzett katonai műveleteiben Peter Ernstved Rasmussen dán védelmi elemző szerint a gyakorlatban, ha az amerikai erők ésszerű kéréseket tesznek, „az Egyesült Államok mindig igent kap”.
„Ez egy udvariassági formula” – mondta.
Ha az Egyesült Államok kérdezés nélkül akarna cselekedni, egyszerűen csak tájékoztathatná Dániát, hogy bázist, repülőteret vagy kikötőt épít.”
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Európa fogadkozik, hogy nem adja Grönlandot, de nagy kérdés, milyen eszközzel tervezi megvédeni a területet.