Döbbenet: egy 75 éves megállapodás jelentheti a kiskaput Donald Trump számára

A megállapodást 1951-ben írták alá az Egyesült Államok és Dánia, amely több mint 300 évvel ezelőtt gyarmatosította Grönlandot, és még mindig ellenőrzi annak egyes ügyeit.

„Az Egyesült Államok olyan szabad kezet kap Grönlandon, hogy gyakorlatilag azt tehet, amit csak akar” – mondta Mikkel Runge Olesen, a koppenhágai Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének kutatója.

Nekem nagyon nehéz elképzelni, hogy az Egyesült Államok ne tudna megszerezni gyakorlatilag mindent, amit csak akar”

– mondta, hozzátéve: „ha szépen kéri”.

De Grönland megvásárlása – ami Marco Rubio külügyminiszter kedden a törvényhozóknak elmondta, hogy Trump legújabb terve – már más kérdés.