magyar nemzet hóhelyzet tisza párt magyar péter

Kiszivárgott Magyar Péter ördögi terve: valójában nem érdeklik az emberek, sőt, a káoszra játszik

2026. január 09. 06:40

A Tisza Párt elnökségi találkozóin legalábbis arról beszélt, hogyan lehetne a kormány elleni hangulatteremtésre használni a jelenlegi helyzetet.

2026. január 09. 06:40
null

Bár a kialakult hóhelyzet kezdete óta Magyar Péter lépten-nyomon lapátokkal foglalkozik, és arról beszél, „félre kell tenni a kampányt” erre az időre, és segíteni a hó eltakarításában, valójában arra játszik, hogy minél jobba megbénuljon az ország az időjárási viszontagságok miatt, és az így kialakult helyzetből akar politikai tőkét kovácsolni – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap értesülései szerint Magyar Péter a Tisza Párt elnökségével együtt tartott megbeszélésein nem a segítségnyújtásról beszélt, hanem arról, hogyan tudnák a rendkívüli időjárási helyzetet a kormány elleni hangulatkeltésre felhasználni.

A stratégia egyszerű: a Tisza célja minden egyes fennakadást vagy nehézséget a kormány alkalmatlanságaként bemutatni.

A lap forrása kiemelte:

„Péter többször is elmondta, hogy egyetlen váltóhiba sem maradhat a következő napokban Facebook-poszt nélkül, és a legkisebb fennakadást is a kormány hatalmas hibájaként kell tálalni.”

Ennek érdekében pedig a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek minden, a környékükön és a körzetükben található hibáról azonnal jelzéseket küldjenek egy csapathoz, amely ezeket felhasználja a Facebook-posztok és videók készítésekor. 

„Péter szerint a párt kifejezetten abban érdekelt, hogy a fennakadások minél tovább tartsanak, mert így szerinte »jobban átmegy az üzenet«”

– írták.

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

 

Chekke-Faint
2026. január 09. 07:34
Nincs ennek terve, csak célja. Az meg az óvodás szintű lejáratás és hergelés néha Wc paparba csomagolva.
totumfaktum-2
2026. január 09. 07:31
Folyamatosan hazudik, hergel és uszít. Ezért bérelték fel. Ugyanott haza eladó.
nnjohn
2026. január 09. 07:31
A pszichopata mocskos gerinctelen mindig ilyen.... Aki a csaladjat is megfenyegeti, a gyerekeit intézetbe záratná, az majd pont a hógelyzetet nem használja ki a saját önzésére ??? Amikor az árvizi munkást leszidta, hogy hagyja már abba zajongást mert nem lesz jó a szelfije ????
coyote-0
2026. január 09. 07:28
„Péter szerint a párt kifejezetten abban érdekelt, hogy a fennakadások minél tovább tartsanak, mert így szerinte »jobban átmegy az üzenet" Ez nem újdonság. Az EP képviselőjük is azon örvendezett, hogy a támogatások visszatartásával rosszabb az országnak, rosszabb a közhangulat és ez a jó a Tiszának. Ilyenek ezek. Minél szarabb az embereknek, annál jobb nekik. Daliásabb korokban az ilyeneket kivonták a forgalomból.
