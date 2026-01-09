Kiszivárgott Magyar Péter ördögi terve: valójában nem érdeklik az emberek, sőt, a káoszra játszik

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Tisza Párt elnökségi találkozóin legalábbis arról beszélt, hogyan lehetne a kormány elleni hangulatteremtésre használni a jelenlegi helyzetet.
Bár a kialakult hóhelyzet kezdete óta Magyar Péter lépten-nyomon lapátokkal foglalkozik, és arról beszél, „félre kell tenni a kampányt” erre az időre, és segíteni a hó eltakarításában, valójában arra játszik, hogy minél jobba megbénuljon az ország az időjárási viszontagságok miatt, és az így kialakult helyzetből akar politikai tőkét kovácsolni – tudta meg a Magyar Nemzet.
A lap értesülései szerint Magyar Péter a Tisza Párt elnökségével együtt tartott megbeszélésein nem a segítségnyújtásról beszélt, hanem arról, hogyan tudnák a rendkívüli időjárási helyzetet a kormány elleni hangulatkeltésre felhasználni.
A stratégia egyszerű: a Tisza célja minden egyes fennakadást vagy nehézséget a kormány alkalmatlanságaként bemutatni.
A lap forrása kiemelte:
„Péter többször is elmondta, hogy egyetlen váltóhiba sem maradhat a következő napokban Facebook-poszt nélkül, és a legkisebb fennakadást is a kormány hatalmas hibájaként kell tálalni.”
Ennek érdekében pedig a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek minden, a környékükön és a körzetükben található hibáról azonnal jelzéseket küldjenek egy csapathoz, amely ezeket felhasználja a Facebook-posztok és videók készítésekor.
„Péter szerint a párt kifejezetten abban érdekelt, hogy a fennakadások minél tovább tartsanak, mert így szerinte »jobban átmegy az üzenet«”
– írták.
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala