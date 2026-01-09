Kiszivárgott Magyar Péter ördögi terve: valójában nem érdeklik az emberek, sőt, a káoszra játszik

Bár a kialakult hóhelyzet kezdete óta Magyar Péter lépten-nyomon lapátokkal foglalkozik, és arról beszél, „félre kell tenni a kampányt” erre az időre, és segíteni a hó eltakarításában, valójában arra játszik, hogy minél jobba megbénuljon az ország az időjárási viszontagságok miatt, és az így kialakult helyzetből akar politikai tőkét kovácsolni – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap értesülései szerint Magyar Péter a Tisza Párt elnökségével együtt tartott megbeszélésein nem a segítségnyújtásról beszélt, hanem arról, hogyan tudnák a rendkívüli időjárási helyzetet a kormány elleni hangulatkeltésre felhasználni.