11. 09.
vasárnap
Orbán Viktor: Benne volt a hurokban a nyakunk, innen kellett kiügyeskedni magunkat (VIDEÓ)

2025. november 09. 08:44

Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.

2025. november 09. 08:44
null

„Benne voltunk egy harapófogóban, vagy már 

benne volt a hurokban a nyakunk. Innen kellett kiügyeskedni magunkat, ez megtörtént, amit egyébként Szijjártó Péter miniszter úrnak köszönhetünk leginkább,

 mert a végső döntés előkészítése az ő kezében van, és mire odajutottunk, egy aránylag hosszú beszélgetés után, hogy akkor mi legyen, addigra megvoltak a külügyminiszter úrtól az előkészítés szakaszában bemutatott, meggyőző érvek, amelyekre az amerikai elnök rá tudott bólintani” – osztotta meg a magyar miniszterelnök szavait Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán, miután a fél világ  a Trump-Orbán csúcstalálkozó egyedülálló eredményeiről beszél.

„Washingtoni munka” – fogalmazott lakonikusan a miniszter.

Orbán Viktor hozzátette: „Bennünket ez az általános szankciórendszer földhöz vágott volna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 

november végétől, minden magyar háztartás két és félszer, de lehet, hogy háromszor többet fizetett volna a rezsiért,

 mint amennyit november, vagy október hónapban. Ez egy kibírhatatlan mértékű áremelkedést jelentett volna a háztartásoknak, nem beszélve a vállalkozásokról, jó néhány ment volna csődbe, zárt volna be, rengeteg munkanélküli lett volna.”

Nyitókép: Facebook

 

