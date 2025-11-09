Orbán Viktor: Benne volt a hurokban a nyakunk, innen kellett kiügyeskedni magunkat (VIDEÓ)

Orbán Viktor nem pihen: Washingtonból a hazaúton cáfolta meg a balos álhíreket (VIDEÓK)
Újabb bejelentéseket tett a miniszterelnök.
Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.
„Benne voltunk egy harapófogóban, vagy már
benne volt a hurokban a nyakunk. Innen kellett kiügyeskedni magunkat, ez megtörtént, amit egyébként Szijjártó Péter miniszter úrnak köszönhetünk leginkább,
mert a végső döntés előkészítése az ő kezében van, és mire odajutottunk, egy aránylag hosszú beszélgetés után, hogy akkor mi legyen, addigra megvoltak a külügyminiszter úrtól az előkészítés szakaszában bemutatott, meggyőző érvek, amelyekre az amerikai elnök rá tudott bólintani” – osztotta meg a magyar miniszterelnök szavait Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán, miután a fél világ a Trump-Orbán csúcstalálkozó egyedülálló eredményeiről beszél.
„Washingtoni munka” – fogalmazott lakonikusan a miniszter.
Orbán Viktor hozzátette: „Bennünket ez az általános szankciórendszer földhöz vágott volna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
november végétől, minden magyar háztartás két és félszer, de lehet, hogy háromszor többet fizetett volna a rezsiért,
mint amennyit november, vagy október hónapban. Ez egy kibírhatatlan mértékű áremelkedést jelentett volna a háztartásoknak, nem beszélve a vállalkozásokról, jó néhány ment volna csődbe, zárt volna be, rengeteg munkanélküli lett volna.”
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb bejelentéseket tett a miniszterelnök.
Nyitókép: Facebook