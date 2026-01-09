Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar kormány pozsony gubík lászló brüsszel szlovákia magyar szövetség

Áll a bál, óriási a felháborodás: Stop Beneš!

2026. január 09. 18:32

Pozsony, Dunaszerdahely és Budapest is megmozdult a magyarokat kirekesztő dekrétumok kapcsán hozott szájkosár-törvény miatt. A határ mindkét oldalán megnyilvánultak olyan politikai szereplők is, akik korábban nemigen voltak érzékenyek a magyarok sérelmeire.

2026. január 09. 18:32
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Ismételjük át: Edvard Beneš csehszlovák elnök 1945-ben kiadott dekrétumai közül 13 közvetlenül kollektív bűnösnek bélyegezte s megfosztotta állampolgárságától, jogaitól, ingatlanaitól, egyéb tulajdonától a német és a magyar közösséget, tízezreket deportált és utasított ki. A már európai uniós tag Szlovákia parlamentje 2007-ben a német–magyar tiltakozások ellenére megszavazta a dekrétumok sérthetetlenségéről szóló határozatot, Brüsszel pedig minden ezzel kapcsolatos vitát azzal söpört le az asztalról, hogy tagállami belügyről van szó. Pozsony azzal érvelt, hogy az amúgy a zsidótörvényekre hasonlító rendelkezések kvázi történelmi dokumentumok, nincsenek is hatályban. A fordulatot a közelmúltbeli földelkobzások hozták, amikor a helyben csak földmaffiának nevezett Szlovák Földalap 2019-ben földkisajátításokba kezdett, és ezek során a Beneš-dekrétumok rendelkezéseire is hivatkozott, mondván: nem jár kárpótlás a tulajdonosoknak, mert amúgy is el kellett volna venni a földjüket még 1945-ben.

Fotó: Mandiner-archív

A felhorgadó vita mentén a legerősebb ellenzéki erő, a Progresszív Szlovákia (PS) párt magáévá tette (támogatta, átvette, felhasználta) a régóta tiltakozó Magyar Szövetség követeléseit, köztük a földelkobzások leállítását és a dekrétumok hatályon kívül helyezését. Erre zsigeri reakcióból a szélsőséges Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elkezdte követelni a dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségét, majd az ötletet Robert Fico kormányának másik két pártja is magáévá tette, és Pozsony 2025. december 11-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, miszerint a dekrétumok megkérdőjelezése akár börtönbüntetéssel is sújtható. A törvényt Peter Pellegrini köztársasági elnök december 23-án alá is írta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A magyar kormány tagjai több alkalommal tiltakozásukat fejezték ki, de voltak, akik visszafogottnak ítélték a reakciókat. December 15-én Szijjártó Péter külügyminiszter – akinek nyomására korábban sikerült elérni Ficónál a szintén SNS kezdeményezte nyelvtörvény-szigorítás „elsüllyesztését” – jelezte: nem hagyják, hogy bármelyik magyarnak bántódása essék. Karácsonykor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közölte, hogy küzdeni fognak a dekrétumok érvényesítése ellen, Orbán Viktor kormányfő pedig január 5-én nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte: elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, erről egyeztetett szlovák kollégájával, és egyelőre a jogi helyzet tisztázására vár.

A Magyar Szövetség pedig beszorult a Beneš-ügyben korrekt, ám a legtöbb más ügyben nehezen vállalható PS és a más értékekben korrekt, de Beneš-ügyben vállalhatatlan kormánypártok közé. Gubík László, a párt elnöke lapunk megkeresésére hangsúlyozza: akárhogy kertelünk is, 

„nyolcvan éve nem született ilyen durva magyarellenes jogszabály”.

Ráadásul szinte ellehetetlenített bármiféle együttműködést a szlovák kormánypártokkal, hiszen a felvidéki magyarság dns-ébe van kódolva, hogy a Beneš-dekrétumok nem maradhatnak a jogrend részei. Ám a felvidéki magyarok, bár ez az ügy összerántotta őket, így is megosztottak, és a PS elhódíthat tőlük szavazatokat, ha sikeresen átveszi a magyar érdekek képviseletét.

„A magyar kormány stratégiai partnersége számunkra megkérdőjelezhetetlen” – jegyzi meg Gubík László. Ők mint felvidéki párt a lehető leghangosabbak kívánnak maradni a dekrétumok ügyében – nem véletlenül szerveztek jókora tüntetést december 20-án Dunaszerdahelyre, az „ártatlanság menetét” Gubík vezetésével.

Január 3-án Budapesten is lezajlott egy nagyobb megmozdulás fiatal egyetemi hallgatók, Katona Illés László főszervező és társai szervezésében. 

A szónokok el­ítélték az általuk némasági törvénynek nevezett jogszabályt, felszólították a szlovák kormányt a visszavonására,

és visszhangozták a Magyar Szövetség követeléseit a felvidéki magyarok sérelmeinek és jogainak elismeréséről. A rendezvény tudatosan pártpolitika-mentes volt, de ellenzéki pártok és influenszerek egy része lehetőséget látott benne. Néhány tucat embert mozgósított, de annál több fényképet és Facebook-­bejegyzést gyártott le a Tisza Párt és a Momentum, masszív csoporttal voltak jelen a Mi Hazánktól, s részt vett az eseményen Ungváry Krisztián, Molnár Áron, Jámbor András és még jó páran, akik korábban nem feltétlenül voltak a külhoni magyar kisebbség szószólói, ám most meglátták a lehetőséget az ügy belpolitikai felhasználására. A tömeget persze nem ők alkották, hanem a klasszikus jobboldali csoportok. A kormánykritikus sajtó főleg Magyar Péter jelenlétére és üzenetei­re fókuszált, a felvidéki Új Szó kiajánlója pedig egyenesen arra engedett következtetni, hogy az ellenzéki politikus a szervezők vagy felszólalók között volt.

Fotó: Mandiner-archív

Ugyancsak a hétvégén a Magyar Szövetség komáromi politikusai, Orosz Örs és Stubendek Attila, valamint Fiala-Butora János jogász be­jelentették, petíciót indítanak, s egyúttal feljelentették magukat a szájkosártörvény alapján. Gubík László megkeresésünkre elmondta, személyesen is terjesztik majd a petíciót.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyumolcs26
2026. január 09. 19:36
Amikor az EU-s háborùs kölcsönfelvétel eldöntésekor összefognak V4 illetve V3 országok, eközben nicsak a szlovák extremisták, lobbisták valamilyen (ukrán?) sugalmazásra egy magyarellenẹs törvényt izzadnak ki, amely jogot és sebeket sért fel. És erre a legsértettebb jobb érzelműek mellett hoppá még a bulvár baloldal ("Tisztelet és Szabadság" nevű formáció és sleppje) is szokatlan módon tüntetőleg rácuppan... Mindez a véletlen műve lenne ???
Válasz erre
0
0
Antifleto
2026. január 09. 19:22
Az EU-s jogállamisági kvóta picsák lapítanak mint szar fűben. A Benes ügy nem éri el az ingerküszöbüket csak szegény migrik meg Ukrajna.
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. január 09. 19:10
Helyes!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 09. 18:55
"A törvényt Peter Pellegrini köztársasági elnök december 23-án alá is írta." Szimbolikus, hiszen ekkor van az év legsötétebb napja, azaz legkevesebb ideig van az égbolton a nap.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!