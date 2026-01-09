Áll a bál, óriási a felháborodás: Stop Beneš!

Ismételjük át: Edvard Beneš csehszlovák elnök 1945-ben kiadott dekrétumai közül 13 közvetlenül kollektív bűnösnek bélyegezte s megfosztotta állampolgárságától, jogaitól, ingatlanaitól, egyéb tulajdonától a német és a magyar közösséget, tízezreket deportált és utasított ki. A már európai uniós tag Szlovákia parlamentje 2007-ben a német–magyar tiltakozások ellenére megszavazta a dekrétumok sérthetetlenségéről szóló határozatot, Brüsszel pedig minden ezzel kapcsolatos vitát azzal söpört le az asztalról, hogy tagállami belügyről van szó. Pozsony azzal érvelt, hogy az amúgy a zsidótörvényekre hasonlító rendelkezések kvázi történelmi dokumentumok, nincsenek is hatályban. A fordulatot a közelmúltbeli földelkobzások hozták, amikor a helyben csak földmaffiának nevezett Szlovák Földalap 2019-ben földkisajátításokba kezdett, és ezek során a Beneš-dekrétumok rendelkezéseire is hivatkozott, mondván: nem jár kárpótlás a tulajdonosoknak, mert amúgy is el kellett volna venni a földjüket még 1945-ben.

A felhorgadó vita mentén a legerősebb ellenzéki erő, a Progresszív Szlovákia (PS) párt magáévá tette (támogatta, átvette, felhasználta) a régóta tiltakozó Magyar Szövetség követeléseit, köztük a földelkobzások leállítását és a dekrétumok hatályon kívül helyezését. Erre zsigeri reakcióból a szélsőséges Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elkezdte követelni a dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségét, majd az ötletet Robert Fico kormányának másik két pártja is magáévá tette, és Pozsony 2025. december 11-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, miszerint a dekrétumok megkérdőjelezése akár börtönbüntetéssel is sújtható. A törvényt Peter Pellegrini köztársasági elnök december 23-án alá is írta.