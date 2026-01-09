Ft
„Súlyos veszély” – a brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen (VIDEÓ)

2026. január 09. 16:45

Brüsszel döntése tovább növeli az Unió versenyhátrányát.

2026. január 09. 16:45
Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy az Európai Unió által elfogadott Mercosur-megállapodás súlyos veszélyt jelent az európai, így a magyar gazdákra nézve is. A tárcavezető úgy látja, hogy a brüsszeli kezdeményezés tovább növelné az uniós termelők versenyhátrányát, miközben nem veszi figyelembe az európai mezőgazdaság sajátos terheit és szabályozási környezetét.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás olcsóbb, lazább szabályok mellett előállított dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt nyitná meg az uniós piacot.

Ezzel szemben az európai gazdák szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírásoknak kénytelenek megfelelni, ami jelentősen megemeli a termelési költségeiket.

Ennek következményeként csökkenhetnek a felvásárlási árak, veszélybe kerülhetnek a vidéki munkahelyek, és tovább nőhet az Európai Unió importfüggősége.

Nagy István szerint Brüsszel döntései azt mutatják, hogy az uniós vezetés nem fordít kellő figyelmet a gazdák érdekeire és az európai agrárium hosszú távú jövőjére.

Hangsúlyozta: 

Magyarország határozottan elutasít minden olyan megállapodást, amely rontja a hazai termelők versenyképességét.

Álláspontja szerint az EU–Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezség, valamint az uniós agrártámogatások csökkentése együttesen az európai mezőgazdaság ellehetetlenüléséhez vezethet.

A miniszter kiemelte, hogy az élelmiszer-termelés és az ellátásbiztonság nem válhat politikai alkuk tárgyává. Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, mert a vidéki megélhetés, az európai élelmezésbiztonság, valamint az élelmiszer-önellátás megőrzése alapvető nemzeti és közösségi érdek. Mint fogalmazott, „nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunkat és szuverenitásunkat meg kell őriznünk”.

Nyitókép: Gaizka IROZ / AFP

Összesen 4 komment

auditorium
2026. január 09. 17:10
Fr.o, Lengyelo. Magyaro.,Ausztria nem szavazta meg a Mercosur délamerikai gazdasági egyezményt, de "minőségi többséggel" mégis elfogadták. A belga, holland, német, olasz gazdák Brüsszelben traktorokkal tiltakoznak ellene. De hiába. Mellesleg országonként Németo.-nak 96 képviselője, Franciao. 81, Itáliának 76 , Spanyolo-nak 61, Lengyelo. 53 , Romániának 33, Hollandiának 31, Belgiumnak 22, Magyaro. 21 , Ausztriának 2O osztrák, Irországnak 14, etc. Ezek mind érdekelve vannak, h. ne kerüljön dömping, olcsóbb árú az EU-ba.
masikhozzaszolo
2026. január 09. 17:08
Olvasom, megint tüntetnek majd a gazdák. Szerintem erre nem jó a Kalmopyrin. A korábbi tüntetés eredménye itt van, a semmi, illetve maradt a szerződés. Mi a megoldás: hát a lovat széttépte a farkas. Be kell engedni az E-Parlamentbe, a Bizottsághoz őket!
salátás
•••
2026. január 09. 17:02 Szerkesztve
beszarsz, egy gazdasági közösség, ami azt szervezgeti, hogy lehet munkanélkülivé tenni a lakosokait és nem bazdmeg, nem fog minden volt gazda magasabb hozzáadott értékű munkára átállni, mint ami a lipsi mantra ez nem csak a segédmunkást érinti, hanem a kapcsolódó kiszolgáló ipart is baszki ez arról szól, hogy a szájbakúrt multicég neked eladja ugyanannyiért a terméket, mint eddig, csak ő egy csóró országból szerzi be olcsóbban a lényeg a multi magasabb profitja na meg aztán ha a férfi nőnek érzi magát, az hűdekirály lipsiék szerint, de ha gazdaként szeretnél érvényesülni na ott azért álljon meg a menet. nincs itt valami kis probléma?
elcapo-2
2026. január 09. 16:55
Hajrá európai gazdák! Égjen Brüsszel!
