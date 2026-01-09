„Súlyos veszély” – a brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen (VIDEÓ)

Nagy István szerint Brüsszel döntései azt mutatják, hogy az uniós vezetés nem fordít kellő figyelmet a gazdák érdekeire és az európai agrárium hosszú távú jövőjére.

Hangsúlyozta:

Magyarország határozottan elutasít minden olyan megállapodást, amely rontja a hazai termelők versenyképességét.

Álláspontja szerint az EU–Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezség, valamint az uniós agrártámogatások csökkentése együttesen az európai mezőgazdaság ellehetetlenüléséhez vezethet.

A miniszter kiemelte, hogy az élelmiszer-termelés és az ellátásbiztonság nem válhat politikai alkuk tárgyává. Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, mert a vidéki megélhetés, az európai élelmezésbiztonság, valamint az élelmiszer-önellátás megőrzése alapvető nemzeti és közösségi érdek. Mint fogalmazott, „nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunkat és szuverenitásunkat meg kell őriznünk”.