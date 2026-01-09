„Súlyos veszély” – a brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen (VIDEÓ)

Megszületett a brüsszeli döntés: Von der Leyenék végérvényesen ellehetetlenítenék a magyar gazdákat
Eláraszthatják Európát az olcsó dél-amerikai élelmiszerek.
Brüsszel döntése tovább növeli az Unió versenyhátrányát.
Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy az Európai Unió által elfogadott Mercosur-megállapodás súlyos veszélyt jelent az európai, így a magyar gazdákra nézve is. A tárcavezető úgy látja, hogy a brüsszeli kezdeményezés tovább növelné az uniós termelők versenyhátrányát, miközben nem veszi figyelembe az európai mezőgazdaság sajátos terheit és szabályozási környezetét.
A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás olcsóbb, lazább szabályok mellett előállított dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt nyitná meg az uniós piacot.
Ezzel szemben az európai gazdák szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírásoknak kénytelenek megfelelni, ami jelentősen megemeli a termelési költségeiket.
Ennek következményeként csökkenhetnek a felvásárlási árak, veszélybe kerülhetnek a vidéki munkahelyek, és tovább nőhet az Európai Unió importfüggősége.
Nagy István szerint Brüsszel döntései azt mutatják, hogy az uniós vezetés nem fordít kellő figyelmet a gazdák érdekeire és az európai agrárium hosszú távú jövőjére.
Hangsúlyozta:
Magyarország határozottan elutasít minden olyan megállapodást, amely rontja a hazai termelők versenyképességét.
Álláspontja szerint az EU–Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezség, valamint az uniós agrártámogatások csökkentése együttesen az európai mezőgazdaság ellehetetlenüléséhez vezethet.
A miniszter kiemelte, hogy az élelmiszer-termelés és az ellátásbiztonság nem válhat politikai alkuk tárgyává. Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, mert a vidéki megélhetés, az európai élelmezésbiztonság, valamint az élelmiszer-önellátás megőrzése alapvető nemzeti és közösségi érdek. Mint fogalmazott, „nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunkat és szuverenitásunkat meg kell őriznünk”.
