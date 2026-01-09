Orbán Viktor megszólalt a hóhelyzetről: ez aggasztja a legtöbb embert (VIDEÓ)

Ez mindenkit érint: megszólalt a Mol, megnyugodhatnak a magyarok
A időjárási nehézségek miatt lassabban érnek célba a Mol vasúti teherszállítmányai, de Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.
„Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra” – mondta a kormányfő.
Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat, a csúszásveszély extra körültekintést igényel – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.
A miniszterelnök – miután telefonon kért jelentést az aktuális hóhelyzetről Pintér Sándor belügyminisztertől – elmondta: az utak járhatóak. Hozzátette:
az egészségügyön „nagy nyomás van”, sok a kéz-, ujj- és lábtörés, ugyanakkor a nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket.
Közölte: az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat.
A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A havazás mellé, ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel – mondta, kiemelve, mindenkit arra kér, „akinek dolga van, tegye, de óvatosan, lassan, nyugodtan, körültekintően”.
Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra”
– mondta a kormányfő.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
A időjárási nehézségek miatt lassabban érnek célba a Mol vasúti teherszállítmányai, de Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos