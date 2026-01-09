Orbán Viktor megszólalt a hóhelyzetről: ez aggasztja a legtöbb embert (VIDEÓ)

A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A havazás mellé, ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel – mondta, kiemelve, mindenkit arra kér, „akinek dolga van, tegye, de óvatosan, lassan, nyugodtan, körültekintően”.

Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra”

– mondta a kormányfő.

(MTI)