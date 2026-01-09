Ft
Orbán Viktor megszólalt a hóhelyzetről: ez aggasztja a legtöbb embert (VIDEÓ)

2026. január 09. 16:59

„Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra” – mondta a kormányfő.

2026. január 09. 16:59
null

Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat, a csúszásveszély extra körültekintést igényel – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

A miniszterelnök – miután telefonon kért jelentést az aktuális hóhelyzetről Pintér Sándor belügyminisztertől – elmondta: az utak járhatóak. Hozzátette: 

az egészségügyön „nagy nyomás van”, sok a kéz-, ujj- és lábtörés, ugyanakkor a nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket.

Közölte: az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat.

A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A havazás mellé, ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel – mondta, kiemelve, mindenkit arra kér, „akinek dolga van, tegye, de óvatosan, lassan, nyugodtan, körültekintően”.

Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra”

 – mondta a kormányfő.

(MTI)

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

nuevoreynuevaley
2026. január 09. 17:44
"Még Ruszin-Szendit sem volt képes lefegyverezni a NER, sőt ők fizetnek milliós sérelemdíjat neki Forrás: ht tps://kuruc.info/r/2/296982/" Oriasi siker
Válasz erre
0
1
canadian-deplorable
2026. január 09. 17:11
Tán nem kellett volna betiltsák a sózást.
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. január 09. 17:08
NAMÁRMOST! ÉPPEN azon gondolkodtam, hogy LE A KALAPPAL azok előtt, akik részt vesznek a hó okozta gondok elhárításán, minden szinten, területen! KORÁBBAN néhány centis hó is okozott gondokat, most viszont tényleg nagyon szervezetten, és hatékonyan folynak ezek a munkák!
Válasz erre
2
1
jump-ing
2026. január 09. 17:05
A dakotának mindig helyzet van, de csak azért, hogy rendeleti kormányzását fenntarthassa... jump-ing 2026. január 04. 23:38 • Szerkesztve Látszik, hogy a Z generációnak fingja sincs a télről, se a hótakaró hasznosságáról a mezőgazdaságban. (de ettől még veszettül irkálnak oltári baromságokat, ahelyett hogy betudnák végre van újra igazi tél.)
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!