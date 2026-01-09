Ez mindenkit érint: megszólalt a Mol, megnyugodhatnak a magyarok

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A időjárási nehézségek miatt lassabban érnek célba a Mol vasúti teherszállítmányai, de Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.
A rendkívüli időjárás átmenetileg lassítja a Mol egyes vasúti teherszállítmányait, Magyarország üzemanyag-ellátása ugyanakkor biztosított – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.
Szállítási nehézségekkel a pozsonyi és magyarországi telephelyek közötti alapanyag- és terméktranszferek küzdhetnek, de a társaság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalmat napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény bonyolítja.
A magyar-szlovák határ két oldalán folyamatos a hó okozta akadályok elhárítása, dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán
– írták.
A közlemény szerint a helyzet kezelésében részt vesz a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzs, a MÁV-val pedig szoros és gyors az együttműködés. A belföldi ellátási láncot a dunai és a tiszai finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek működtetik, a lakosság és a gazdaság kiszolgálása zavartalan – írták.
(MTI)
Nyitókép: MTI/MTVA