01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
üzemanyag hideg mol

Ez mindenkit érint: megszólalt a Mol, megnyugodhatnak a magyarok

2026. január 09. 14:39

A időjárási nehézségek miatt lassabban érnek célba a Mol vasúti teherszállítmányai, de Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.

2026. január 09. 14:39
A rendkívüli időjárás átmenetileg lassítja a Mol egyes vasúti teherszállítmányait, Magyarország üzemanyag-ellátása ugyanakkor biztosított – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

Szállítási nehézségekkel a pozsonyi és magyarországi telephelyek közötti alapanyag- és terméktranszferek küzdhetnek, de a társaság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalmat napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény bonyolítja. 

A magyar-szlovák határ két oldalán folyamatos a hó okozta akadályok elhárítása, dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán 

– írták.

A közlemény szerint a helyzet kezelésében részt vesz a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzs, a MÁV-val pedig szoros és gyors az együttműködés. A belföldi ellátási láncot a dunai és a tiszai finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek működtetik, a lakosság és a gazdaság kiszolgálása zavartalan – írták.

(MTI)

Nyitókép: MTI/MTVA

 

