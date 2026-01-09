Ez mindenkit érint: megszólalt a Mol, megnyugodhatnak a magyarok

A közlemény szerint a helyzet kezelésében részt vesz a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzs, a MÁV-val pedig szoros és gyors az együttműködés. A belföldi ellátási láncot a dunai és a tiszai finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek működtetik, a lakosság és a gazdaság kiszolgálása zavartalan – írták.

(MTI)

Nyitókép: MTI/MTVA