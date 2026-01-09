„Egri Viktort is elküldték. Újabb szög ez a független-diktatúra-turáni-koporsójába, ha Vitray »Totya« bácsi aktív lenne, rendet vágna a sorok között!

Komolyra fordítva a szót. A tévében én csak sportot nézek. Egrire úgy emlékszem, mint sok sportkommentátorra, nagyjából sehogy. Sok ismerősöm szerint az ATV-n nagyon elfogult, rettenetes műsorvezető volt, mások azt mondták, szerintük rendben volt. Szerintetek?”