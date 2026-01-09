Ft
egri viktor független atv diktatúra

Újabb szög ez a független-diktatúra-turáni-koporsójába

2026. január 09. 16:31

Egri Viktort is elküldték.

2026. január 09. 16:31
Mező Gábor
Mező Gábor
Facebook

Egri Viktort is elküldték. Újabb szög ez a független-diktatúra-turáni-koporsójába, ha Vitray »Totya« bácsi aktív lenne, rendet vágna a sorok között!

Komolyra fordítva a szót. A tévében én csak sportot nézek. Egrire úgy emlékszem, mint sok sportkommentátorra, nagyjából sehogy. Sok ismerősöm szerint az ATV-n nagyon elfogult, rettenetes műsorvezető volt, mások azt mondták, szerintük rendben volt. Szerintetek?”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Nyitókép forrása: ATV

 

2026. január 09. 17:56
Pszichopeti másik mikrofonállványt kért.
Búvár Kund
2026. január 09. 17:53
Politikai műsorait nem néztem. Itt olvastam egy-két szemlézett írását. A sportközvetítései alatt, a hangjától meg a stílusától legszivesebben eret vágtam volna! Ha olyat közvetített, ami érdekelt, inkább levettem a hangot. Hála Istennek a tévé is leginkább a legérdektelenebb szarokat bízta rá!
Dixtroy
2026. január 09. 17:19
Kínos volt, mint macskaszar a majonézban.
Dixtroy
2026. január 09. 17:18
Szerintünk is.
