Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter bige lászló atv

Ez lenne ám a sajtószabadság: Bige László fia nyilvánosan is kiállt Magyar Péter tervei mellett az ATV-vel kapcsolatban

2026. február 13. 06:34

A műtrágyagyáros üzletember és fia hasznot remélnek a kormányváltástól.

2026. február 13. 06:34
null

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia.

Ezt is ajánljuk a témában

A 24 erről szóló és a Facebookra kitett cikkénél megjelent a kommentszekcióban Bige Dávid, a baloldali műtrágyagyáros, Bige László fia és azt írta: „Ha újra lesz tényleg hiteles köztévé, akkor nem mondott hülyeséget” – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A lap kiemelte, hogy nem meglepő ez a kiállás Magyar Péterék mellett, hiszen Bigéék nyíltan támogatják a Tiszát anyagilag is. Bige Dávid ráadásul korábban arról beszélt, hogy csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez és havi tízezer forinttal dotálja a pártot. Mint elmondta, saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.

A Magyar Nemzet cikkben megemlékeztek arról, hogy Bige László üzletember szintén nem rejti véka alá, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: hiszen erről beszélt is például az ATV Egyenes beszéd című műsorában egy éve. Emellett sajtóhírek szerint komoly összeget legalább 100 millió forintot el is juttatott Magyar Péterék köreihez.

Üzlet állhat a háttérben

Bige Lászlóék a Tisza támogatásától azt remélhetik, hogy egy esetleges kormányváltás kedvező fordulatot hozhat számukra, valamint nekik előnyös üzleti környezet alakulhat ki, amire a cikk szerint égető szükségük is lenne. Ennek oka, hogy az üzleti környezetük nem a legszebb napjaikat élik. Még tavaly nyáron foglalkozott sokat a sajtó azzal, hogy a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. évek óta anyagi gondokkal küzd. 

Tavaly májusban járt le ugyanis a cég kétszázmillió eurós – átszámítva nyolcvanmilliárd forintos – kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz.

Bigéék tárgyalásba kezdtek a hitelezőkkel, ám az álláspontok sokáig nem közeledtek. A Magyar Nemzet még áprilisban, név nélkül megszólaltatta a cég több hitelezőjét, kötvényesét és a Nitrogénművek működésére rálátó forrást is. A megismert információkból kiderült, hogy Bige László elkezdhette kimenteni a cégvagyont a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalatból. A társaság aztán júniusban mégis megállapodott kötvényeseivel, így egyelőre elkerülte a csődveszélyt.

Ugyanakkor a szorult helyzet nem oldódott meg, mert elzálogosították a gyárat, a részvényeket, a bankszámlájukat és a követeléseiket is.

Emlékezetes a történettel kapcsolatban, hogy Bige László már a 2022-es választások előtt is a kormányváltásban hitt. Hasonlóan a mostani a helyzethez, akkor is az Orbán-kormány aktuális kihívóját, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert pénzelte.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 13. 07:24
Toma78 2026. február 13. 07:22 • Szerkesztve Jaj kis köcsőg. Aoucival gyúrhatod majd a marhatrágyát kézzel te gyökér. Remélem Petike bukasába apuci csődbe megy Mesélj narancsbolsevik. Hogy fog csődbe menni? Nem vesz többet magyar műtrágyát a magyar paraszt? Vagy Orbánék a NAV segítségével tönkre teszik?
Válasz erre
0
0
rasputin
•••
2026. február 13. 07:24 Szerkesztve
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2026. február 13. 07:24 Szerkesztve
rasputin 2026. február 13. 07:22 Legalább annyi van neki mint neked. Bár én kételkedem a tiédben...DDD
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 13. 07:22
hernadvolgyi-2 2026. február 13. 07:13 Bige klán célja, hogy a sötétben tartott gombaszerű képződmények (Tiszások), ne trágyával, hanem műtrágyával legyenek táplálva. Ehhez a "humorhoz" mennyi észt szedtél össze? :))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!