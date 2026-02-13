Ez lenne ám a sajtószabadság: Bige László fia nyilvánosan is kiállt Magyar Péter tervei mellett az ATV-vel kapcsolatban

A Magyar Nemzet cikkben megemlékeztek arról, hogy Bige László üzletember szintén nem rejti véka alá, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: hiszen erről beszélt is például az ATV Egyenes beszéd című műsorában egy éve. Emellett sajtóhírek szerint komoly összeget legalább 100 millió forintot el is juttatott Magyar Péterék köreihez.

Üzlet állhat a háttérben

Bige Lászlóék a Tisza támogatásától azt remélhetik, hogy egy esetleges kormányváltás kedvező fordulatot hozhat számukra, valamint nekik előnyös üzleti környezet alakulhat ki, amire a cikk szerint égető szükségük is lenne. Ennek oka, hogy az üzleti környezetük nem a legszebb napjaikat élik. Még tavaly nyáron foglalkozott sokat a sajtó azzal, hogy a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. évek óta anyagi gondokkal küzd.

Tavaly májusban járt le ugyanis a cég kétszázmillió eurós – átszámítva nyolcvanmilliárd forintos – kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz.

Bigéék tárgyalásba kezdtek a hitelezőkkel, ám az álláspontok sokáig nem közeledtek. A Magyar Nemzet még áprilisban, név nélkül megszólaltatta a cég több hitelezőjét, kötvényesét és a Nitrogénművek működésére rálátó forrást is. A megismert információkból kiderült, hogy Bige László elkezdhette kimenteni a cégvagyont a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalatból. A társaság aztán júniusban mégis megállapodott kötvényeseivel, így egyelőre elkerülte a csődveszélyt.