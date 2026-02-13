Ez lenne ám a sajtószabadság: Bige László fia nyilvánosan is kiállt Magyar Péter tervei mellett az ATV-vel kapcsolatban

Újra bemutatkozott Magyar Péter: egy szempillantás alatt bezárhatja az ATV-t
Nem tréfálkozott a Tisza Párt elnöke.
A műtrágyagyáros üzletember és fia hasznot remélnek a kormányváltástól.
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia.
A 24 erről szóló és a Facebookra kitett cikkénél megjelent a kommentszekcióban Bige Dávid, a baloldali műtrágyagyáros, Bige László fia és azt írta: „Ha újra lesz tényleg hiteles köztévé, akkor nem mondott hülyeséget” – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A lap kiemelte, hogy nem meglepő ez a kiállás Magyar Péterék mellett, hiszen Bigéék nyíltan támogatják a Tiszát anyagilag is. Bige Dávid ráadásul korábban arról beszélt, hogy csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez és havi tízezer forinttal dotálja a pártot. Mint elmondta, saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.
A Magyar Nemzet cikkben megemlékeztek arról, hogy Bige László üzletember szintén nem rejti véka alá, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: hiszen erről beszélt is például az ATV Egyenes beszéd című műsorában egy éve. Emellett sajtóhírek szerint komoly összeget legalább 100 millió forintot el is juttatott Magyar Péterék köreihez.
Bige Lászlóék a Tisza támogatásától azt remélhetik, hogy egy esetleges kormányváltás kedvező fordulatot hozhat számukra, valamint nekik előnyös üzleti környezet alakulhat ki, amire a cikk szerint égető szükségük is lenne. Ennek oka, hogy az üzleti környezetük nem a legszebb napjaikat élik. Még tavaly nyáron foglalkozott sokat a sajtó azzal, hogy a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. évek óta anyagi gondokkal küzd.
Tavaly májusban járt le ugyanis a cég kétszázmillió eurós – átszámítva nyolcvanmilliárd forintos – kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz.
Bigéék tárgyalásba kezdtek a hitelezőkkel, ám az álláspontok sokáig nem közeledtek. A Magyar Nemzet még áprilisban, név nélkül megszólaltatta a cég több hitelezőjét, kötvényesét és a Nitrogénművek működésére rálátó forrást is. A megismert információkból kiderült, hogy Bige László elkezdhette kimenteni a cégvagyont a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalatból. A társaság aztán júniusban mégis megállapodott kötvényeseivel, így egyelőre elkerülte a csődveszélyt.
Ugyanakkor a szorult helyzet nem oldódott meg, mert elzálogosították a gyárat, a részvényeket, a bankszámlájukat és a követeléseiket is.
Emlékezetes a történettel kapcsolatban, hogy Bige László már a 2022-es választások előtt is a kormányváltásban hitt. Hasonlóan a mostani a helyzethez, akkor is az Orbán-kormány aktuális kihívóját, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert pénzelte.
A baloldali sztárközgazdászok szemet hunynak afölött, hogy az általuk kritizált inflációs adatok mögött olyan cégek etikátlan viselkedése illetve extraprofitja áll, mint a pólóhamisítóból lett kartellkirály, a baloldalt pénzelő Bige László.
