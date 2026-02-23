Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt mandiner magyar péter

Magyar Péternek ebből a nagy mondásából sem lett semmi (VIDEÓ)

2026. február 23. 07:18

A Tisza Párt elnöke még 2024-ben azt mondta, hogy több hangfelvétel van a birtokában, amikben a kormány bele fog bukni. Magyar Péter azóta sem mutatott be újabb felvételt. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 28. rész.

2026. február 23. 07:18
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter azzal lépett a politika színpadára, hogy nyilvánosságra hozott egy felvételt, amit titokban vett fel a volt feleségéről, majd azt bevitte az ügyészségre. Erről a felvételről azt mondta, hogy abba bele fog bukni a kormány, ami végül elmaradt. 

Magyar
Magyar Péter a kormány bukását ígérte 2024-ben
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter ebben is hazudott

Magyar azt is mondta, hogy több felvétel is van a birtokában, és azoktól is a kormány bukását várta. Azóta sem mutatta be ezeket a felvételeket, tehát ebben az ügyben sem mondott igazat. 

Magyar Péter a legelejétől hazudott: megszüntették a nyomozást a hangfelvétele kapcsán

Mint arról korábban többször is beszámoltunk, 2024 márciusban a Schadl–Völner-ügyet érintő témában hallgatták meg a nyomozó ügyészek Magyar Pétert. Varga Judit exférje vallomásában azt állította, hogy bizonyítékai is vannak. Ezután Magyar Péter közösségi oldalaira egy silány minőségű hanganyagot töltött fel, melyet akkor készített, mikor titokban lehallgatta a saját feleségét. A rossz minőségű és zavaros beszélgetés során ráadásul rendre Magyar Péter mondja ki a neveket, emeli ki a lényeges mozzanatokat, beszéltetni próbálja egykori feleségét, próbálna belőle súlyos mondatokat kihúzni, azonban nem jár sikerrel.

Kovács Katalin, a főügyészség szóvivője elmondta, hogy kiterjedt nyomozást folytattak, amely során kilenc tanút hallgattak meg, továbbá 17 ezer oldalnyi irat született. Az első tanúvallomást Magyar Péter tette, akinek három állítása volt: Schadl György Rogán Antal embere volt; Rogán emberei manipulálták az eljárás ügyiratait; 2021 tavaszán értesítette Völner Pált a kormány egy tagja, hogy titkos megfigyelés zajlik, legyen óvatos. 

A tájékoztatón Kovács Katalin és Fürcht Pál főügyész bejelentették, hogy átfogó, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálat után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megszüntette a hangfelvétellel kapcsolatos nyomozást.

Kiderült, hogy az első pont nem bűncselekmény, ebben nyomozás nem volt folytatható, de egyébként sem volt feltárható kapcsolat Rogán Antal és Schadl György között. Fürcht Pál elmondta, hogy a fővárosi nyomozóügyészség kezdeményezte a Völner és Schadl elleni nyomozást is. Ők hallgatták ki Magyart is, aki elmondta, hogy 2021-ben szerzett tudomást az ügyről. Ezután Varga Juditot, Rogán Antalt és Gulyás Gergelyt is meghallgatták, de nem tudtak róla, hogy valaki elmulasztott volna feljelentést tenni.

A nyomozók szerint Magyar Péter hangfelvétele tárgyi tévedésekkel van tele, amelyek kizárják, hogy nyomozati iratokból szerezték azokat. 

A nyomozóiroda végül arra jutott, hogy az iratok manipulálása lehetetlen lett volna.

Ez tulajdonképpen egy magánbeszélgetés volt, amit egy házaspár folytatott le, és a házaspár egyik tagja felvette azt a beszélgetést

– foglalta össze a bizonyítékot Fürcht Pál. Mint mondta, szürreálisnak tartja azt a kijelentést, hogy neveket húzzanak ki a nyomozati iratokból. A főügyész a hangfelvétel részleteit elemezve arra jutott, hogy egy bizonyos Dettiről beszél Varga és Magyar is, a nyomozók viszont nem találtak egyetlen iratot sem, amit manipuláltak volna.

Az ügyészség által vizsgált harmadik állítás, hogy 

  • Völner Pált figyelmeztették a lehallgatásokról, a hatósági eljárásokról.
  •  Kovács Katalin elmondta, hogy ez lehetetlen, hiszen kezdetben Völner neve fel sem merült, és az ügyészségről azért nem is érkezhetett ilyen figyelmeztetés, mert az ügyben kezdetben nem az ügyészség nyomozott, hanem a Nemzeti Védelmi Szolgálat. 

Völner ellen csak 2021. szeptember 20-án rendelték el a nyomozást, ám sem ő, sem Schadl nem semmisítettek meg bizonyítékot.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2026. február 23. 08:49
Az egész ember egy nagy HOAK.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 23. 08:37
Csíkpéterhez képest Márkizaypéter csak egy ártalmatlan hülye volt, ez viszont egy pszichopata drogos strici. Lesz még lejjebb is, elvtársak? Esetleg már egy bérgyilkos is szóba jöhet 2030-ban?
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. február 23. 07:54
Most úgy néz ki hogy ellene vannak olyan felvételek a mi a bukását előrevetíti...
Válasz erre
3
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 23. 07:36
Ti pedig azt mondtátok nem lesz pride. Repülőjart, gyermekkorú áldozat, védőpajzs stb..
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!