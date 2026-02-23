Magyar Péternek ebből a nagy mondásából sem lett semmi (VIDEÓ)

Magyar Péter ebben is hazudott

Magyar azt is mondta, hogy több felvétel is van a birtokában, és azoktól is a kormány bukását várta. Azóta sem mutatta be ezeket a felvételeket, tehát ebben az ügyben sem mondott igazat.

Magyar Péter a legelejétől hazudott: megszüntették a nyomozást a hangfelvétele kapcsán

Mint arról korábban többször is beszámoltunk, 2024 márciusban a Schadl–Völner-ügyet érintő témában hallgatták meg a nyomozó ügyészek Magyar Pétert. Varga Judit exférje vallomásában azt állította, hogy bizonyítékai is vannak. Ezután Magyar Péter közösségi oldalaira egy silány minőségű hanganyagot töltött fel, melyet akkor készített, mikor titokban lehallgatta a saját feleségét. A rossz minőségű és zavaros beszélgetés során ráadásul rendre Magyar Péter mondja ki a neveket, emeli ki a lényeges mozzanatokat, beszéltetni próbálja egykori feleségét, próbálna belőle súlyos mondatokat kihúzni, azonban nem jár sikerrel.

Kovács Katalin, a főügyészség szóvivője elmondta, hogy kiterjedt nyomozást folytattak, amely során kilenc tanút hallgattak meg, továbbá 17 ezer oldalnyi irat született. Az első tanúvallomást Magyar Péter tette, akinek három állítása volt: Schadl György Rogán Antal embere volt; Rogán emberei manipulálták az eljárás ügyiratait; 2021 tavaszán értesítette Völner Pált a kormány egy tagja, hogy titkos megfigyelés zajlik, legyen óvatos.