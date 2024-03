A nap, amikor Magyar Péter előhúzta a saját feleségéről készített hangfelvételt, és amikor Varga Judit bántalmazással vádolta

A volt igazságügyi miniszter írásában azt is elmesélte, egy alkalommal Magyar hogyan ment hazza éjjel és hogyan bánt vele.

„Őrjöngve jött be a hálószobába, felkapcsolta a villanyt és hallottam, ahogy erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostoroz, hogy hogy képzelem, hogy lejáratom a barátai előtt, mert nem tudott telefonon elérni. Én azt a módszert alkalmaztam, amit a hosszú évek alatt kialakítottam, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradtam, ahogy voltam, neki háttal az oldalamon fekve az ágyban, várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik. De nem hagyta abba. Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytamla tetején lévő könyveket és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam és mellettem a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet.

Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti”

– írta Varga. A korábbi tárcavezető hozzátette: „Ennek a felvételnek is ez a kontextusa. Ő már készült. Nem a családja vagy a felesége megvédésére, hanem a kegyetlen zsarolására. Mert nem hagyhatta, hogy a számára mindent biztosító gazdatest levágja magáról az indáit. Provokált. A sajtóban megjelenő pletykákat felolvasta és mivel már napok óta terrorizált, azt mondtam, amit hallani akart, hogy minél előbb szabaduljak. Egy ilyen helyzetben minden emberrel előfordulhat, hogy megfélemlített állapotban olyanokat mond, amiket nem gondol komolyan.”

Magyar Péter is reagált Varga Judit írására

Magyar Péter volt felesége írására reagálva mindent tagadott. Mint a Facebookra kiírt reakcióban fogalmazott: „A volt feleségem a hangfelvételen elhangzott, a jogállamot alapjaiban megrengető, állításairól elterelendő a figyelmet kirakta a Rogán Antal által előre megírt hazugsággyűjteményt az ügyészségi meghallgatásomra időzítve.

Az ebben leírtak természetesen nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek. Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd.”

A miniszter volt kabinetfőnöke is nyilatkozott Magyarról

A korábbi igazságügyi miniszter kapcsolati erőszakról szóló posztjával kapcsolatban Varga Judit volt kabinetfőnöke is megszólalt a Mandinernek. „Gyakorlatilag

a mindennapjaink része volt, hogy azzal szembesültünk, Magyar Péter hogyan próbálja megalázni, az önbecsülésében tönkretenni a feleségét.

Mindig érezhető volt rajta egyfajta kisebbrendűségi érzés, sosem tudta feldolgozni, hogy nem belőle lett miniszter” – fogalmazott Farkas Vajk, aki korábban név nélkül nyilatkozott lapunknak, Magyar és Varga keddi posztjai után azonban nyilvánosan is felvállalta véleményét.

Magyar is nyilatkozott a korábbi kabinetfőnökről

A Mandiner Farkas nyilatkozatával kapcsolatban megkereste Magyar Pétert is, aki lapunknak válaszolva tagadta a volt kabinetfőnök állításait. Mint a Mandinernek írta: „Farkas Vajk a NER egyik kitartott kádere. Amit elmondott, abból természetesen egy szó sem igaz. Esetleg kérdezze meg, hogy milyen magánéleti dolgokkal tartják őt is sakkban.”