Óriási kasza: az ingatlanos elmondta, hogy nyerhetünk a legnagyobbat az Otthon Starttal (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 06:23

Hatalmas kaszálás, bankrablás nélkül.

2025. augusztus 14. 06:23
null

Csorba Dániel ingatlanos – aki nemrég arról értekezett, miben veri Orbán Viktor az Apple-t – , most azt fejtette ki, hogy 

brutálisat lehet kaszálni a 3 százalékos hitellel.

 

Mint kifejti, ez most a legbrutálisabb befektetés az ingatlanpiacon, mivel amint valaki megkapja a 3 százalékos hitelt, egyből ki is adhatja – így pedig befektetésnek is lehet használni az ingatlant, ami megpörgeti az ingatlanpiacot. 

„Ahhoz, hogy megötszörözd a pénzedet, az az 400 százalékos hozamot csinálj, a legegyszerűbb lépés, hogyha veszel 50 millióért egy olyan ingatlant, amibe 10 millió önrészt pakolsz bele, és kétszázezerért ki tudod adni. Elég egy nagy város, vagy akár Budapesten is ezt megejtened” – meséli az ingatlanos. 

A „nagy zsuga” viszont nem itt van, hanem az évi átlagos 6 százalékos ingatlanáremelkedésnél, és annál, hogy 10 millió önköltséggel „benne lehet lenni” egy 50 milliós ingatlanban, ami ötszörös tőkeáttétet jelent. „Szóval vettél egy ingatlant 50 millióért, aminek az ára 10 év múlva 89 milliót ér, azaz 39 millió forinttal tudod több többért eladni, mint amennyiért vásároltad, és neked csak 10 millió forintnyi tőkéd van benne”.

És mi kell ehhez a nagy kaszához? Nagyjából két és félszer annyi kereset, mint amennyi a törlesztő havonta, két évnyi TB jogviszony és az, hogy 10 éven belül nem vásároltál ingatlant – sorolja az ingatlanos.

Nyitókép: Képernyőkép

Tria
2025. augusztus 14. 07:48
Ez tipikusan a "vágyvezérelt" okfejtés. Ha minden úgy alakul, ahogy gondolja, akkor is csak egy vagyoneleme lesz 10 év múlva ( jó esetben csak 10 éves futamidőre felvett hitelnél), viszont addig nem lát viszont semmit, mert a törlesztőrészlet elviszi a bejövő bérleti díjat. Ha benne lakik, akkor csak a jogcím ( albérleti díj-törlesztőrészlet) változik a végeredmény ugyanaz. Az pedig, hogy az ő tulajdonának értéke emelkedik, azzal együtt a többi ingatlan is. Inkább arra jó, hogy lesz saját vagy a gyermekének egy ingatlan tulajdona.
states-2
2025. augusztus 14. 07:37
Ez nem ingatlanos, hanem egy pszichopata. Csak rá kell nézni.
a straight cold player
•••
2025. augusztus 14. 07:20 Szerkesztve
Elvben igaz. De ha valóban a törlesztő részlet egy mostani albérlet ára lesz (márpedig ez a jó ember is azzal számol) akkor azok a lakások amik az érintett kategóriában vannak jóval nehezebben - vagy szinte nem lesznek kiadhatók. Mert ki akarna bérelni, ha vehet is, illetve ha sokan az úriember levezetése alapján arra játszanak, hogy kiadásból fedezik a törlesztőt, akkor a kiadandó lakások száma nőne, akár nagyon, míg a bérlők száma csökkenne, akár nagyon. Azaz nem nagyon működne a kiadás! Ami persze nem baj csak azoknak akik ebből éltek. A nagy kérdés, hogy lesz-e annyi lakás amennyi a potenciális vevő? Szerintem nem. Ennek elvben egy árfelhajtó hatása kellene legyen. Az ellenzék is ezen lovagol. Csak hát mivel a m2-ár maximalizált ezért az eladó, ha el akarja adni a lakását akkor egy bizonyos ponton nem emelheti tovàbb az árat, mert abban a pillanatban kiesik abból a körből amire nagy lesz a kereslet. Azaz akár fél millióval emelve az árat eladhatatlan. Érdekes szituáció lesz!
kbexxx
2025. augusztus 14. 07:09
Az ügyeskedök is tudtukon kívül hozzájárulnak a Népgazdaság növekedéséhez .. Az állam vagyont növeli az ingatlan menyiségének változása. De mindezeken túl aki lakni kívánja az kedvezményes ingatlanát annak kivételes lehetőség. Biztos vagyok az előzetes hatástanulmányok alapján A gazdasági hasznával és megtérülésében is..
