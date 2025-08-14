Óriási kasza: az ingatlanos elmondta, hogy nyerhetünk a legnagyobbat az Otthon Starttal (VIDEÓ)

Mint kifejti, ez most a legbrutálisabb befektetés az ingatlanpiacon, mivel amint valaki megkapja a 3 százalékos hitelt, egyből ki is adhatja – így pedig befektetésnek is lehet használni az ingatlant, ami megpörgeti az ingatlanpiacot.

„Ahhoz, hogy megötszörözd a pénzedet, az az 400 százalékos hozamot csinálj, a legegyszerűbb lépés, hogyha veszel 50 millióért egy olyan ingatlant, amibe 10 millió önrészt pakolsz bele, és kétszázezerért ki tudod adni. Elég egy nagy város, vagy akár Budapesten is ezt megejtened” – meséli az ingatlanos.

A „nagy zsuga” viszont nem itt van, hanem az évi átlagos 6 százalékos ingatlanáremelkedésnél, és annál, hogy 10 millió önköltséggel „benne lehet lenni” egy 50 milliós ingatlanban, ami ötszörös tőkeáttétet jelent. „Szóval vettél egy ingatlant 50 millióért, aminek az ára 10 év múlva 89 milliót ér, azaz 39 millió forinttal tudod több többért eladni, mint amennyiért vásároltad, és neked csak 10 millió forintnyi tőkéd van benne”.

És mi kell ehhez a nagy kaszához? Nagyjából két és félszer annyi kereset, mint amennyi a törlesztő havonta, két évnyi TB jogviszony és az, hogy 10 éven belül nem vásároltál ingatlant – sorolja az ingatlanos.