Országosan nagyon jól ismert lelkész száll ringbe a 2026-os választáson (VIDEÓ)

Az időközi választás tétje nagyobb annál, minthogy egy új képviselőt megválasztanak. Ismert, hogy az ellenzék és a városvezetés között folyamatosan feszült a viszony a Hajdú-Bihar vármegyei településen. Ez odáig fajult, hogy a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői már nem vesznek részt a közgyűlési üléseken. Az ellenzékiek bojkottja azt jelenti, hogy érvényes közgyűlést sem tudnak tartani Balmazújvárosban.

A testületbe a polgármesterrel együtt a Fidesz-KDNP hat tagot ad,

az ellenzéknek, a Közösen Balmazújváros Egyesületnek ugyancsak hat képviselője van.

Az önkormányzati törvény szerint ugyanis egy közgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselők több mint fele jelen van, ez Balmazújvárosban hét főt jelentene.

Demeter Pál lemondásával egyelőre nem oldódott meg a helyzet, lévén a testület ettől még 12 tagú, így továbbra is hét képviselőnek kellene megjelennie és szavaznia a testületi üléseken. Az időközi választáson érvényességi küszöb nem lesz, az ülhet be a képviselő-testületbe, akire a legtöbben szavaznak majd. A jelöltállítás lezárultával hárman indulnak: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A 2024-es eredmény tükrében nagyon kemény harc várható.

Mi fog történni a baloldali fellegvárban?

Ennél lényegesen kisebb izgalomra lehet számítani Kazincbarcikán. A hetes számú körzetben a korábbi képviselő halála miatt tartanak voksolást március 8-án. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen 1994 óta csak a z MSZP tudott polgármester-választást nyerni. 2014-ben, 2019-ben és 2024-ben csak a baloldali ellenzék jelöltjei nyertek egyéni körzetet a városban. A hetes számú körzetben 2024-ben a baloldal közös jelöltje 49,96 százalékot, míg a Fidesz-KDNP jelöltje csupán 23,39 százalékot ért el. Országosan is hatalmas meglepetés lenne, ha az időközi választást nem a baloldal nyerné.