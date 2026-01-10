Ft
fidesz - kdnp közösen balmazújvárosért egyesület evangélikus egyház választás

Országosan nagyon jól ismert lelkész száll ringbe a 2026-os választáson (VIDEÓ)

2026. január 10. 12:20

Miközben már a 2026-os választásokról beszél mindenki, februárban és márciusban sorra jönnek az időközi voksolások. Országosan ismert lelkész egy kis faluban, patthelyzet és bojkott Balmazújvárosban – van, ahol jóval többről szól a választás, mint egy mandátumról.

2026. január 10. 12:20

Kovács András
Kovács András

Bár az ország már a 2026-os parlamenti választás lázában ég, de áprilisig sem maradunk választások nélkül. A valasztas.hu adatai szerint a következő hetekben 18 időközi önkormányzati voksolást tartanak Magyarországon.

Az ismert adatok szerint eddig március 8-a utánra még nem írtak ki időközi választást, de biztosak lehetünk benne, hogy márciusban is lesznek még voksolások. 

választás
Az országgyűlési választás előtt még sok időközi megméretettés is lesz

Több érdekesség is van az előttünk lévő időközi megmérettetéseken. A Tolna vármegyei Kalaznón február 1-jén választanak polgármestert és képviselő-testületet. A képviselőjelöltek között találjuk Hafenscher Károly Istvánt. 

Hafenscher Károly egy elismert lelkészi és teológiai személyiség Magyarországon, aki hosszú pályafutása során a Magyarországi Evangélikus Egyházban, egyetemeken és közéleti eseményeken keresztül jelentős szerepet játszott a felekezet életében és a keresztény teológiai gondolkodásban.

Több éven át a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnökeként is tevékenykedett, emellett aktív volt a gyülekezeti életben, egyházi szervezetekben és közéleti eseményeken. Viszonylag ritka, hogy egy országosan is ismert személy egy kistelepülési időközi választáson ringbe szálljon, de idén erre is van példa. 

Mint azt a Mandiner korábban részletesen megírta, másfél évvel a 2024-es választások után az időközi voksolások rajzolják újra a politikai erőteret. Valódi szavazatok, hiteles adatok: eltűnő baloldal, visszaeső pártok és előretörő civilek képe bontakozik ki – miközben a Fidesz továbbra is toronymagasan vezet.

Balmazújvárosi választás: hatalmas a tét
 

Az időközi választások közül kiemelkedik a balmazújvárosi 7-es számú körzetben február 8-án tartandó szavazás. A hajdú-bihari városban azért kell időközi választást tartani, mert novemberben élethelyzet-változásra hivatkozva lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Demeter Pál. Demeter a 2024-es választásokon a Közösen Balmazújvárosért Egyesület színeiben egyéniben szerzett mandátumot a 7-es körzetben. Demeter akkor négy szavazattal győzte le a Fidesz-KDNP jelöltjét

Az időközi választás tétje nagyobb annál, minthogy egy új képviselőt megválasztanak. Ismert, hogy az ellenzék és a városvezetés között folyamatosan feszült a viszony a Hajdú-Bihar vármegyei településen. Ez odáig fajult, hogy a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői már nem vesznek részt a közgyűlési üléseken. Az ellenzékiek bojkottja azt jelenti, hogy érvényes közgyűlést sem tudnak tartani Balmazújvárosban. 

  • A testületbe a polgármesterrel együtt a Fidesz-KDNP hat tagot ad, 
  • az ellenzéknek, a Közösen Balmazújváros Egyesületnek ugyancsak hat képviselője van.  
  • Az önkormányzati törvény szerint ugyanis egy közgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselők több mint fele jelen van, ez Balmazújvárosban hét főt jelentene.

Demeter Pál lemondásával egyelőre nem oldódott meg a helyzet, lévén a testület ettől még 12 tagú, így továbbra is hét képviselőnek kellene megjelennie és szavaznia a testületi üléseken. Az időközi választáson érvényességi küszöb nem lesz, az ülhet be a képviselő-testületbe, akire a legtöbben szavaznak majd. A jelöltállítás lezárultával hárman indulnak: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A 2024-es eredmény tükrében nagyon kemény harc várható. 

Mi fog történni a baloldali fellegvárban?

Ennél lényegesen kisebb izgalomra lehet számítani Kazincbarcikán. A hetes számú körzetben a korábbi képviselő halála miatt tartanak voksolást március 8-án. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen 1994 óta csak a z MSZP tudott polgármester-választást nyerni. 2014-ben, 2019-ben és 2024-ben csak a baloldali ellenzék jelöltjei nyertek egyéni körzetet a városban. A hetes számú körzetben 2024-ben a baloldal közös jelöltje 49,96 százalékot, míg a Fidesz-KDNP jelöltje csupán 23,39 százalékot ért el. Országosan is hatalmas meglepetés lenne, ha az időközi választást nem a baloldal nyerné. 

Nyitókép: MTI

 

