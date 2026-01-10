Bejelentette a katasztrófavédelem: elesett húsz magyar település

A havas, hideg időjárás miatt pénteken is voltak a vasúti és a közúti közlekedésben fennakadások; elzárt település nem volt.

A tűzoltóegységek számos baleset helyszínén végeztek műszaki mentést,

jellemzően az úton megcsúszott, árokba fordult és egymásnak ütközött járműveket és utasaikat mentették. Kitértek arra: szombat estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan előfordulhat havazás, hózápor. Szombat reggelig az Északi-középhegységben helyenként ismét mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő. Szombat estétől az északkeleti megyékben és a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északi szél, amely hófúvást okozhat.