Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
katasztrófavédelem nógrád somogy békés Magyarország vármegye

Bejelentette a katasztrófavédelem: elesett húsz magyar település

2026. január 10. 12:02

Több ezer fogyasztási helyen volt áramszolgáltatás-kiesés.

2026. január 10. 12:02
null

Öt vármegyében vannak kiesések az áramszolgáltatásban, több településen pénteken a hulladékszállítás is akadozott – közölte a katasztrófavédelem szombaton a honlapján.

Az összegzés szerint péntek és szombat reggel 4 óra között Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy és Veszprém vármegyében összesen 20 települést érintő áramszolgáltatás-kiesés volt 5342 fogyasztási helyen.

A vízszolgáltatás Tolna vármegyében, Bogyiszló településen 720 fogyasztási helyen szünetelt átmenetileg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek összesen 424 tagja országosan 120 tűzoltási és műszaki mentési feladatot végzett el 143 eszköz alkalmazásával.

A havas, hideg időjárás miatt pénteken is voltak a vasúti és a közúti közlekedésben fennakadások; elzárt település nem volt.

A tűzoltóegységek számos baleset helyszínén végeztek műszaki mentést,

jellemzően az úton megcsúszott, árokba fordult és egymásnak ütközött járműveket és utasaikat mentették. Kitértek arra: szombat estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan előfordulhat havazás, hózápor. Szombat reggelig az Északi-középhegységben helyenként ismét mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő. Szombat estétől az északkeleti megyékben és a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északi szél, amely hófúvást okozhat.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 10. 13:06
Dehogy esett el 20 település. Majd ezt akkor lehet mondani, ha 3 napig lesznek elzárva a külvilágtól áram és víz nélkül.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 10. 12:53
Ismét hörögnek a szektások ...Az, hogy Budapest budai része járhatatlan volt , az nem esett le még nekik.
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2026. január 10. 12:37
osszedolt a cziganyputri
Válasz erre
1
1
bekeev-2025
2026. január 10. 12:30
Bulldog Orangebekeev-2025 2026. január 10. 12:29 Nálunk Pest megyében is oké minden, Berlinben van már áram? Nem, Berlinben Wi-Fi sincs. Sőt, Németország, amely faszán a magyar GDP csüng nem is létezik.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!