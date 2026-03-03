Alföldi vad természet, hősi múlt, kimagasló kulturális teljesítmények – íme, ez mind Békés vármegye

Egykor a Magyar Királyság szívében fekvő, félig termékeny mezőkből, félig a Körösök vizenyős árteréből, végtelen lápokból álló, sík térség, amely az ősmagyarokat is a régi sztyeppei otthonukra emlékeztethette:

Békés vármegyében a Viharsarok vadsága egyesül a városokat emelő polgári munkálkodás és kultúrateremtés erejével.

A vármegye a hódoltság korában mélyen a török megszállás területén feküdt, de ez nem akadályozta meg a magyar végvári vitézeket, hogy akár ott is kalandozzanak, adóztassanak, rekviráljanak, ha kell. Békés bástyája és egyben kulcsa Gyula ősi vára volt, amely még ma is megcsodálható. „[K]ülfalain meglátszanak török ágyúk pusztitó nyomai, sok kisebb-nagyobb golyó a falba vakolva rozsdádzik, de tömör – egy öl szélességü falai még sokáig daczolhatnak a legkitartóbb ellenséggel – az idővel” – bizakodott másfél évszázada, 1856-ban a Vasárnapi Ujság. És a bizakodás valóra vált: