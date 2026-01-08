Ilyen egy magabiztos politikus: a börtönből győzné le Erdogant a kihívója

Recep Tayyip Erdoğan török elnök fő riválisa egy szigorúan őrzött börtönben ül Isztambul külvárosában, de ez nem gátolja abban, hogy cellájából megfogadja, hogy megnyeri az elnöki választásokat – írja a Politico.

A brüsszeli lapnak írásban nyilatkozott a volt isztambuli polgármester, Ekrem İmamoğlu, a hírhedt Silivri börtönből dacos hangnemben nyilatkozott, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő továbbra is a legitim választási jelölt, aki véget vethet Erdoğan 25 éves dominanciájának a török politikában.