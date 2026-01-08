Ilyen egy magabiztos politikus: a börtönből győzné le Erdogant a kihívója

Erről biztosan nem számolnak be a nyugati lapok: sírhatnak a németek és a franciák
Világossá vált, hogy a biztonságot már csak Magyarország tudja megadni az állampolgárai számára.
A bebörtönzött isztambuli ex-polgármester, Ekrem İmamoğlu, biztos abban, hogy rendelkezik a hatalomra kerüléshez szükséges széles körű támogatottsággal.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök fő riválisa egy szigorúan őrzött börtönben ül Isztambul külvárosában, de ez nem gátolja abban, hogy cellájából megfogadja, hogy megnyeri az elnöki választásokat – írja a Politico.
A brüsszeli lapnak írásban nyilatkozott a volt isztambuli polgármester, Ekrem İmamoğlu, a hírhedt Silivri börtönből dacos hangnemben nyilatkozott, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő továbbra is a legitim választási jelölt, aki véget vethet Erdoğan 25 éves dominanciájának a török politikában.
A népszerű polgármester tavaly márciusban történt letartóztatása hatalmas országos tiltakozásokat és nemzetközi elítélést váltott ki.
A török ellenzék letartóztatását politikai motivációjú manővernek tekinti, amelynek célja, hogy Erdoğan, az iszlamista populista erős ember eltávolítsa leghatékonyabb ellenfelét.
Az iszlamisták váratlanul nagy különbséggel vereséget szenvedtek a 2024-es önkormányzati választásokon, és a hatóságok több vádponttal is eljárást indítottak İmamoğlu ellen, éppen akkor, amikor a hivatalos elnökjelölté akarták kinevezni. Letartóztatása ellenére több mint 15 millió török szavazott a pártja előválasztásán, hogy őt nevezzék meg hivatalos kihívójának – ez egy rendkívül szimbolikus nyilvános megnyilvánulás volt, mivel ő volt az egyetlen jelölt.
Az 55 éves politikus, akit több mint 2300 év börtönbüntetés fenyeget, ügyvédei és politikai tanácsadói útján válaszolt a Politico által küldött kérdésekre.
Amit ma átélünk, az nem valódi jogi eljárás, hanem a politikai ostrom stratégiája”
– írta.
„Erdoğan elnök célja nem csak a következő választások alakítása. Az, hogy most és a jövőben is eltüntesse a jelöltségemet, és teljesen kiszorítson a politikából. Az ok egyértelmű: tudják, hogy szabad és tisztességes választásokon legyőzhetem Erdoğan elnököt a szavazóurnáknál, és ezt próbálják megakadályozni.”
Nyitókép: Yasin AKGUL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Világossá vált, hogy a biztonságot már csak Magyarország tudja megadni az állampolgárai számára.
***