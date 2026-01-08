Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
török politico Törökország Recep Tayyip Erdogan Ekrem Imamoglu

Ilyen egy magabiztos politikus: a börtönből győzné le Erdogant a kihívója

2026. január 08. 13:05

A bebörtönzött isztambuli ex-polgármester, Ekrem İmamoğlu, biztos abban, hogy rendelkezik a hatalomra kerüléshez szükséges széles körű támogatottsággal.

2026. január 08. 13:05
null

Recep Tayyip Erdoğan török elnök fő riválisa egy szigorúan őrzött börtönben ül Isztambul külvárosában, de ez nem gátolja abban, hogy cellájából megfogadja, hogy megnyeri az elnöki választásokat – írja a Politico. 

A brüsszeli lapnak írásban nyilatkozott a volt isztambuli polgármester, Ekrem İmamoğlu, a hírhedt Silivri börtönből dacos hangnemben nyilatkozott, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő továbbra is a legitim választási jelölt, aki véget vethet Erdoğan 25 éves dominanciájának a török politikában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A népszerű polgármester tavaly márciusban történt letartóztatása hatalmas országos tiltakozásokat és nemzetközi elítélést váltott ki.

A török ellenzék letartóztatását politikai motivációjú manővernek tekinti, amelynek célja, hogy Erdoğan, az iszlamista populista erős ember eltávolítsa leghatékonyabb ellenfelét.

Az iszlamisták váratlanul nagy különbséggel vereséget szenvedtek a 2024-es önkormányzati választásokon, és a hatóságok több vádponttal is eljárást indítottak İmamoğlu ellen, éppen akkor, amikor a hivatalos elnökjelölté akarták kinevezni. Letartóztatása ellenére több mint 15 millió török szavazott a pártja előválasztásán, hogy őt nevezzék meg hivatalos kihívójának – ez egy rendkívül szimbolikus nyilvános megnyilvánulás volt, mivel ő volt az egyetlen jelölt.

Az 55 éves politikus, akit több mint 2300 év börtönbüntetés fenyeget, ügyvédei és politikai tanácsadói útján válaszolt a Politico által küldött kérdésekre.

Amit ma átélünk, az nem valódi jogi eljárás, hanem a politikai ostrom stratégiája” 

– írta.

„Erdoğan elnök célja nem csak a következő választások alakítása. Az, hogy most és a jövőben is eltüntesse a jelöltségemet, és teljesen kiszorítson a politikából. Az ok egyértelmű: tudják, hogy szabad és tisztességes választásokon legyőzhetem Erdoğan elnököt a szavazóurnáknál, és ezt próbálják megakadályozni.”

Nyitókép: Yasin AKGUL / AFP

nedudgi
2026. január 08. 13:06
Erdrogan azt mondta többet nem indul.
