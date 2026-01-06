Ft
Németország magyarország illegális migráció Törökország Franciaország rendőr Szerbia

Erről biztosan nem számolnak be a nyugati lapok: sírhatnak a németek és a franciák

2026. január 06. 15:54

Világossá vált, hogy a biztonságot már csak Magyarország tudja megadni az állampolgárai számára.

2026. január 06. 15:54
null

A magyar rendőrök fenn tudják tartani a közbiztonságot az utcákon, és megvédik az ország külső határát, miközben segítenek más országok külső határainak védelmében is – mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár-török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence emlékeztetett, Magyarországnak az első pillanattól következetes az álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban: a legfontosabb feladat a külső határvédelem.

Ha összefogunk más országokkal ebben a feladatban, akkor együtt hatékonyabbak vagyunk – tette hozzá. Elmondta, a magyar déli határnál osztrákok, szlovákok, csehek és lengyelek is megfordultak, de ott vannak a törökök is, akik részt vesznek a kamionok ellenőrzésében. Magyarország pedig Bulgária törökországi külső határszakaszának védelmében vesz részt osztrákokkal és románokkal, Szerbiában pedig az osztrákokkal.

Mint az államtitkár megjegyezte: a magyar példa egyre ragadósabb, Horvátország Boszniával közös határszakaszán már nemcsak horvát, hanem szlovén és olasz rendőrök is jelen vannak.

Meg kell védenünk Európa biztonságát – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: szilveszterkor Nyugat-Európában tömegesen gyújtottak fel autókat a migránsok, Franciaországban közel 1200-at. Kiemelte: ezzel szemben a magyar rendőrök rendet tartanak a magyar utcákon, nincs zavargás, senki nem gyújtogat autókat, emellett Magyarországon „zéró migráns” van, míg Nyugat-Európában jelentős számban élnek migránsok.

Felhívta a figyelmet arra, a migrációs paktum elfogadása azt jelentené, hogy el kellene fogadnunk a Nyugat-Európában tapasztalható erőszakot is,

mert illegális bevándorlók gyújtják fel a vendéglátóhelyeket, autókat, egymásra lövöldöznek az utcán. Hozzátette: Brüsszel – bár látja a problémát – érdemi megoldást nem talált a problémára.

Szólt arról is, adódjon bármilyen nehézség, új népvándorlás, illegális migráció, extrém időjárás, a magyar emberek a rendőrökben, tűzoltókban, mentőkben bíznak, mert tudják, hogy meg tudják őket védeni őket, és ezért köszönet illeti az egyenruhásokat.

Van mit köszönnünk a rendőröknek, olyan biztonságot tudnak az év minden napján biztosítani a magyar embereknek, amilyet sem a német, sem a francia rendőrök nem képesek – mondta az államtitkár, kiemelve: ennek elismeréseként február közepén érkezik a fegyverpénz, a hathavi juttatás a rendőröknek.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

pctroll
2026. január 06. 17:27
Ezeket a klikkvadász, találóskérdéses, délibábos, a valóságtól elrugaszkodó címeket téssék szíves lenni elfelejteni, kedves Mandiner! Szánalmas.
patikus-3
•••
2026. január 06. 17:23 Szerkesztve
Folytassátok csak idén is ezt az iszonyúan lábszagú öntömjénezést. Ringassátok magatokat csalóka ábrándokba. Főni Apátoknak nagyon kell a vakhitetek, mint egy falat kenyér. Másban már úgysem bízhat. Legföljebb a cionáci bajtársiasságban. Hehe. A legocsmányabb rasszista böfögéseket és szellentéseket is csak eregessétek tovább. Most már mindegy. Az intelligenciát elvadítottátok magatoktól, értelmes ember úgysem figyel már rátok. A sok egybites buzigyerek viheti a prímet továbbra is. Azt tudjuk Sztálin Apánktól, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik. Ehhez Főni sem tud hozzátenni semmit sem. Lámcsak, semmi sem változott.
Ízisz
2026. január 06. 16:51
Z. Ízisz nuevoreynuevaley 2026. január 06. 16:50 Most, hogy mondod, valóban ugyanolyan biztonságos a területfoglaló iszlamista csűrhével együttélni, mint a helyi bűnöző csoportokkal... Ezt rajtad kívűl ki hiszi el??? agyhalott!!! 🤦‍♀️ Még te sem!!! Ennyire ne vergődj azért a kis guruló centekért büdös pofájú szektás!!! 💯❗🖕
nuevoreynuevaley
2026. január 06. 16:07
xDDD Cimnek megint nincs koze ehhez a zagyvasaghoz A valosag annyi, hogy a gyilkossagok szamaban/per 100ezer fo, az EUs orszagok a legbiztonsagosabbak az egesz vilagon Ezen belul Magyarorszag ugyanolyan biztonsagos, mint Nemetorszag, Franciaorszag, semmivel se biztonsagosabb. Nalunk szerencsere az elkovetok/aldozatok nagy resze cigany, ahogy nyugaton meg migrans...a helybeli tarsadalom kb. szarik erre teljesen, amig nem az o utcajukban vannak pont ugy ahogy Magyarorszagon is
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!