Erről biztosan nem számolnak be a nyugati lapok: sírhatnak a németek és a franciák

A magyar rendőrök fenn tudják tartani a közbiztonságot az utcákon, és megvédik az ország külső határát, miközben segítenek más országok külső határainak védelmében is – mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár-török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence emlékeztetett, Magyarországnak az első pillanattól következetes az álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban: a legfontosabb feladat a külső határvédelem.

Ha összefogunk más országokkal ebben a feladatban, akkor együtt hatékonyabbak vagyunk – tette hozzá. Elmondta, a magyar déli határnál osztrákok, szlovákok, csehek és lengyelek is megfordultak, de ott vannak a törökök is, akik részt vesznek a kamionok ellenőrzésében. Magyarország pedig Bulgária törökországi külső határszakaszának védelmében vesz részt osztrákokkal és románokkal, Szerbiában pedig az osztrákokkal.