Ennél nagyobb bajban már nem is lehetne Európa: a rendőrök jelenléte ellenére is késelés történt az olasz nagyvárosban

Tömegverekedés mellett késelés is történt szilveszter éjjel Firenzében – írja a Corrierre Toscano.

Szilveszter éjjel Firenzében, a Piazza del Duomón egy 18 éves, tunéziai származású fiút megkéseltek a tömegben, miközben ezrek ünnepelték az újévet.

A támadó elmenekült, a sérültet a mentők kórházba szállították, állapota nem életveszélyes. A hatóságok kamerafelvételek alapján nyomoznak, és nem zárják ki, hogy az eset egy hirtelen verekedés vagy elszámolás része volt.