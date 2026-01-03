Ennél nagyobb bajban már nem is lehetne Európa: a rendőrök jelenléte ellenére is késelés történt az olasz nagyvárosban

Elszabadult a pokol Olaszországban: Róma után Firenzében pusztítottak a migránsok (VIDEÓ)
Nem bírtak magukkal az afrikai fiatalok.
Szilveszter éjjel Firenzében egy 18 éves, tunéziai származású fiút késeltek meg a tömegben.
Tömegverekedés mellett késelés is történt szilveszter éjjel Firenzében – írja a Corrierre Toscano.
Szilveszter éjjel Firenzében, a Piazza del Duomón egy 18 éves, tunéziai származású fiút megkéseltek a tömegben, miközben ezrek ünnepelték az újévet.
A támadó elmenekült, a sérültet a mentők kórházba szállították, állapota nem életveszélyes. A hatóságok kamerafelvételek alapján nyomoznak, és nem zárják ki, hogy az eset egy hirtelen verekedés vagy elszámolás része volt.
Az incidens ismét felszította a vitát a történelmi belváros biztonságáról, annak ellenére, hogy szilveszterkor jelentős rendőri jelenlét volt a városban.
