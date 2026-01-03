Ft
rendőrség késelés migráció bevándorló migráns bevándorlás

Ennél nagyobb bajban már nem is lehetne Európa: a rendőrök jelenléte ellenére is késelés történt az olasz nagyvárosban

2026. január 03. 20:07

Szilveszter éjjel Firenzében egy 18 éves, tunéziai származású fiút késeltek meg a tömegben.

2026. január 03. 20:07
null

Tömegverekedés mellett késelés is történt szilveszter éjjel Firenzében – írja a Corrierre Toscano.

Szilveszter éjjel Firenzében, a Piazza del Duomón egy 18 éves, tunéziai származású fiút megkéseltek a tömegben, miközben ezrek ünnepelték az újévet.

A támadó elmenekült, a sérültet a mentők kórházba szállították, állapota nem életveszélyes. A hatóságok kamerafelvételek alapján nyomoznak, és nem zárják ki, hogy az eset egy hirtelen verekedés vagy elszámolás része volt.

Az incidens ismét felszította a vitát a történelmi belváros biztonságáról, annak ellenére, hogy szilveszterkor jelentős rendőri jelenlét volt a városban.

zrx8
2026. január 03. 21:26
Fehéret ott már nem találni az ünneplő tömegben, megszúrták hát a legvilágosabbat.
Válasz erre
2
0
londonbaby
2026. január 03. 20:43
ezeknek a korcsoknak még ember formájú fejük sincs ... kifejletlen korcs faj.. . agyonlőni szemétégetőbe velük..
Válasz erre
2
0
Tapeino
2026. január 03. 20:43
Csak előre maradék kommunisták, már nem sok van hátra!! LOL!!!
Válasz erre
5
0
elcapo-2
2026. január 03. 20:43
Debilek cím.
Válasz erre
3
0
