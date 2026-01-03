A rendőrök szeme láttára fenyegette meg egész Németországot a migráns: „Senki sem fog megmenteni titeket” (VIDEÓ)

Megremegtek a falak Brüsszelben: megérkezett Magyarország válasza, ezek után akár a feje tetejére is állhat Weber
Hazánkkal nem művelhetik azt, amit Németországgal tettek.
A bevándorló nyíltan figyelmeztette az országot.
Egy letartóztatott migráns gúnyolódott a német rendőrségen, majd teljes hatalomátvétellel fenyegetett – számolt be a hírről Mario Nawfal az X-oldalán.
A migráns így fogalmazott: „senki sem menthet meg titeket”.
A bevándorló nyíltan figyelmeztette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem lesz képes majd megállítani azt, ami jön.
Nyitókép: X
A döbbenetes jelenetsort itt tudja megtekinteni: