A rendőrök szeme láttára fenyegette meg egész Németországot a migráns: „Senki sem fog megmenteni titeket” (VIDEÓ)

2026. január 03. 18:31

A bevándorló nyíltan figyelmeztette az országot.

Egy letartóztatott migráns gúnyolódott a német rendőrségen, majd teljes hatalomátvétellel fenyegetett – számolt be a hírről Mario Nawfal az X-oldalán.

A migráns így fogalmazott: „senki sem menthet meg titeket”.

A bevándorló nyíltan figyelmeztette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem lesz képes majd megállítani azt, ami jön.

Nyitókép: X

A döbbenetes jelenetsort itt tudja megtekinteni:

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Tibi72
2026. január 03. 19:57
A tekintélyuralmi rend, a náculás elleni küzdelem jegyében a Frankfurtból Chicagóba menekült kiváló pszichologusok (pl Erik Fromm:Szeretet művészete) kikutatták még a negyvenes években, hogyan lehet küzdeni, hogy soha többé ne ismétlődjön meg, a II. Vh szörnyűsége. Innen nézve elfogadható és érthető, hogy miért fontos a kormányoknak a média segítségével türelmesem generációk során a kíván lakosságot kialakítani. Innen érthető a könnyű drogok fogyasztásának, kisebb bűncselekmények elkövetésénekaz elősegítése. Lázadás a szülők. a hagyományok, a természetes nemi identitás, a bevett keresztény egyházak, kultúrkör, a becsületesség, a hűségesség, a múlt ismerete ellen. Ne feledjük, Horn Gyula is felháborodott a fehérek túlságosan magas arányán, így a finoman-aljasul beállított családi pótlék összege és a felső hetven % gyermektámogatásának lecsökkentése, nálunk is meghozta a kíyánt és visszafordírhatatlan eredményt. Megborzong azon amit írtam, akkor ön nem haladó.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 03. 19:49
Hoppá ebben mi a fenyegetés? Ő csak egy követ a jövőből és nyugodtan elmondta, amit látott. Semmilyen politika nem látszik, hogy Németország sorsa más irányt vegyen. A zsidók, a kommunisták, a kapitalisták és a muzulmánok is ezt a sorsot szánják a németeknek és a fehér európaiaknak. Így együtt pedig olyan erősek, hogy nincsen aki sikerrel ellenálljon ennek a politikának.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. január 03. 19:40
rohadt korcsok... agyonlőni szemétégetőbe velük
Válasz erre
1
1
lenyegtelen
2026. január 03. 19:38
Az afroamerikai fiatalember nem kicsit van eltévedve. Ha változik a parancs germoneyba akkor nagy gondban lesz. Szerintem az eldugott szögmérőjük mellett lehet ám a germánoknak eldugott színskálájuk is ahogy ismerem őket... jóból...
Válasz erre
1
0
