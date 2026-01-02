Ft
Megremegtek a falak Brüsszelben: megérkezett Magyarország válasza, ezek után akár a feje tetejére is állhat Weber

2026. január 02. 14:05

Hazánkkal nem művelhetik azt, amit Németországgal tettek.

2026. január 02. 14:05
null

A ma már bevándorlóország Németországban 4000 rendőrségi bevetésre volt szükség szilveszterkor – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán pénteken.

Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott: halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások – ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői. Milyen érdekes, nem? – kérdezte, hozzátéve: „régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek, és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot”.

De ma már Németország bevándorlóország

– fogalmazott a kommunikációs igazgató. „Wir schaffen das!” (megcsináljuk) – idézte Angela Merkel volt német kancellárt, hozzáfűzve: „hát, megcsinálták”. Mint írta, olyan jól sikerült megcsinálni, hogy már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket. Szép új világ – jegyezte meg.

Mi ebből nem kérünk. Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni. Ez az ország a miénk!”

– írta. Hangsúlyozta: „amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak. Ha Weber a feje tetejére áll, akkor is”. Hajrá, magyarok! – zárta bejegyzését Menczer Tamás.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

