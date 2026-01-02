Megremegtek a falak Brüsszelben: megérkezett Magyarország válasza, ezek után akár a feje tetejére is állhat Weber

A ma már bevándorlóország Németországban 4000 rendőrségi bevetésre volt szükség szilveszterkor – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán pénteken.

Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott: halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások – ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői. Milyen érdekes, nem? – kérdezte, hozzátéve: „régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek, és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot”.