Elszabadult a pokol Olaszországban: Róma után Firenzében pusztítottak a migránsok (VIDEÓ)

A rendőrök szeme láttára fenyegette meg egész Németországot a migráns: „Senki sem fog megmenteni titeket” (VIDEÓ)
A bevándorló nyíltan figyelmeztette az országot.
Nem bírtak magukkal az afrikai fiatalok.
Nem pusztán Rómában voltak zavargások az év utolsó napján, hanem még Firenzét is felforgatták az észak-afrikai bevándorlók – számolt be róla a Hír TV.
A Colosseum környékét, és a firenzei Dóm teret is rémálommá változtatták másod- és harmadgenerációs fiatalokból álló csoportok.
A Dómmal szembeni étterem teljes berendezését tönkretették. A helyszínen készített felvételeken jól látható, hogy az afrikai fiatalok összeverekedtek, asztalokat forgattak fel, székeket dobáltak egymásnak. Üvegek repültek a levegőbe a turisták között a zsúfolásig tömött Dóm téren.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A bevándorló nyíltan figyelmeztette az országot.
A felvételt itt tudja megtekinteni: