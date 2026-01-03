Elszabadult a pokol Olaszországban: Róma után Firenzében pusztítottak a migránsok (VIDEÓ)

Nem pusztán Rómában voltak zavargások az év utolsó napján, hanem még Firenzét is felforgatták az észak-afrikai bevándorlók – számolt be róla a Hír TV.

A Colosseum környékét, és a firenzei Dóm teret is rémálommá változtatták másod- és harmadgenerációs fiatalokból álló csoportok.

A Dómmal szembeni étterem teljes berendezését tönkretették. A helyszínen készített felvételeken jól látható, hogy az afrikai fiatalok összeverekedtek, asztalokat forgattak fel, székeket dobáltak egymásnak. Üvegek repültek a levegőbe a turisták között a zsúfolásig tömött Dóm téren.