olaszország firenze róma erőszak migráció bevándorló migráns bevándorlás

Elszabadult a pokol Olaszországban: Róma után Firenzében pusztítottak a migránsok (VIDEÓ)

2026. január 03. 19:00

Nem bírtak magukkal az afrikai fiatalok.

2026. január 03. 19:00
null

Nem pusztán Rómában voltak zavargások az év utolsó napján, hanem még Firenzét is felforgatták az észak-afrikai bevándorlók – számolt be róla a Hír TV.

A Colosseum környékét, és a firenzei Dóm teret is rémálommá változtatták másod- és harmadgenerációs fiatalokból álló csoportok.

A Dómmal szembeni étterem teljes berendezését tönkretették. A helyszínen készített felvételeken jól látható, hogy az afrikai fiatalok összeverekedtek, asztalokat forgattak fel, székeket dobáltak egymásnak. Üvegek repültek a levegőbe a turisták között a zsúfolásig tömött Dóm téren.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

akitiosz
2026. január 03. 19:53
Kellett az olaszoknak egy náci pártot választaniuk. Hát ennyit bírt tenni a "náci" Meloni az országáért és Európáért. Folytatja a betelepítő politikát "gőzerővel".
hlaci83
2026. január 03. 19:50
Ilyenkor nem tudom átfut-e az agyukon: ez még csak a kezdet!
londonbaby
2026. január 03. 19:39
agyonlőni , szemétégetőbe velük..
csulak
2026. január 03. 19:36
hajra multikulti, a migracio egy aldas, ugyhogy fogyaszatok !
