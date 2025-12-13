Ft
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij recep tayyip erdogan török támadás orosz-ukrán háború hajó kijev

Hátba szúrta Putyin Erdogant? Lángoló pokollá változtak a török hajók, órákkal az elnöki találkozó után csapódtak be a rakéták (VIDEÓ)

2025. december 13. 07:52

Döbbenetes fordulat: hiába a kézfogás és a diplomácia, Moszkva nem kegyelmezett. Zelenszkij sokkoló videót tett közzé a lángoló roncsokról – az oroszok három török hajót, köztük egy élelmiszerszállítót bombáztak szét, brutális üzenetet küldve ezzel a világnak és Ankara vezetésének.

2025. december 13. 07:52
null

Pénteken három török teherhajót – köztük egy élelmiszeszállítót – ért találat ukrajnai kikötők ellen végrehajtott orosz légitámadásokban – derült ki ukrán tisztségviselők és az egyik hajó tulajdonosának közléséből. 

A támadások Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök találkozója után néhány órával történtek

 – írta az Index.

A lángoló hajókról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is közétett felvételeket, melyek Csornomorszk kikötőjében készültek. A közúti-tengeri kombinált fuvarozást végző Cenk Denizcilik török cég közölte, hogy az élelmiszert szállító M/V CENK T teherhajóját röviddel a kikötés után, péntek délután érte a találat Csernomorszkban, a három nagy Odessza megyei fekete-tengeri kikötő egyikében. A találat következtében a hajó eleje kigyulladt.

A török tulajdonban lévő hajókat ért támadás után a török külügyminisztérium közleményben kért sürgős segítséget az orosz-ukrán háború befejezéséhez, a kommünikében kiemelték: 

az incidens rámutat a fekete-tengeri hajózást és a felek biztonságát fenyegető veszélyekre.

A lap idézte Olekszij Kulebát, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettest is, aki szerint a pénteki támadás polgári létesítmények és a kereskedelmi hajózás ellen irányult. Kuleba szerint Oroszország drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta az ukrajnai kikötőket.

A kormányfő-helyettes szerint egy másik támadásban Odessza kikötőjében egy magáncég egyik alkalmazottja megsebesült, és egy berakodóberendezés megrongálódott.

Oroszország már a múlt héten fenyegetőzött

Az összeállításban emlékeztettek, hogy Oroszország a múlt héten azzal fenyegetett, hogy elvágja Ukrajnát a tengertől, amiért Kijev tengeri drónokkal hajt végre támadásokat az orosz olaj exportálása céljából Oroszországba tartó hajók ellen.

Felidézték továbbá, hogy Zelenszkij csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy 

Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy Moszkva nem fog elfogadni semmilyen tűzszünetet, amíg nincs aláírva egy átfogó békeszerződés.

Törökország nem alkalmazza a nyugati szankciókat Oroszország ellen, a Moszkvával fennálló szoros kapcsolata mellett viszont Kijevvel is megtartotta jó viszonyát, egyebek mellett harci drónokat szállít Ukrajnának – ismertette az Index.

Nyitókép: Képernyőfotó

