Hátba szúrta Putyin Erdogant? Lángoló pokollá változtak a török hajók, órákkal az elnöki találkozó után csapódtak be a rakéták (VIDEÓ)

Today, the Russian army carried out a missile strike on our Odesa region, and last night there was also a Russian attack on Odesa’s energy infrastructure. At one point we talked about the situation in this city and the people of Odesa with President Trump.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

A török tulajdonban lévő hajókat ért támadás után a török külügyminisztérium közleményben kért sürgős segítséget az orosz-ukrán háború befejezéséhez, a kommünikében kiemelték:

az incidens rámutat a fekete-tengeri hajózást és a felek biztonságát fenyegető veszélyekre.

A lap idézte Olekszij Kulebát, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettest is, aki szerint a pénteki támadás polgári létesítmények és a kereskedelmi hajózás ellen irányult. Kuleba szerint Oroszország drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta az ukrajnai kikötőket.

A kormányfő-helyettes szerint egy másik támadásban Odessza kikötőjében egy magáncég egyik alkalmazottja megsebesült, és egy berakodóberendezés megrongálódott.