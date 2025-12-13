Hátba szúrta Putyin Erdogant? Lángoló pokollá változtak a török hajók, órákkal az elnöki találkozó után csapódtak be a rakéták (VIDEÓ)

Oroszország már a múlt héten fenyegetőzött
Az összeállításban emlékeztettek, hogy Oroszország a múlt héten azzal fenyegetett, hogy elvágja Ukrajnát a tengertől, amiért Kijev tengeri drónokkal hajt végre támadásokat az orosz olaj exportálása céljából Oroszországba tartó hajók ellen.
Felidézték továbbá, hogy Zelenszkij csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy
Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy Moszkva nem fog elfogadni semmilyen tűzszünetet, amíg nincs aláírva egy átfogó békeszerződés.
Törökország nem alkalmazza a nyugati szankciókat Oroszország ellen, a Moszkvával fennálló szoros kapcsolata mellett viszont Kijevvel is megtartotta jó viszonyát, egyebek mellett harci drónokat szállít Ukrajnának – ismertette az Index.