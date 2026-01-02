Betelt a pohár Putyinnál: azonnal megálljt parancsol Zelenszkij ámokfutásának

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében 2026-ban tartalékosokat hívnak be gyakorlatra a kritikus fontosságú létesítmények védelmére – szúrta ki a Kárpáthír.

A TASZSZ állami hírügynökségre hivatkozó beszámoló szerint a kedden hatályba lépő intézkedés célja az ország létfontosságú infrastruktúrájának biztosítása.

Az elnöki utasítás értelmében az orosz kormánynak kell meghatároznia azon kritikus és létfontosságú objektumok listáját, amelyek védelmére a tartalékosokat kirendelik. Ezzel egyidejűleg pedig a Védelmi Minisztérium feladata kijelölni azokat a katonai egységeket, amelyek a különleges gyakorlatokat lebonyolítják.