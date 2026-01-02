Betelt a pohár Putyinnál: azonnal megálljt parancsol Zelenszkij ámokfutásának

Megint kimaradt a buliból Románia: Putyin már csak Magyarországgal és Szlovákiával számol
Hamar elterjedt a hír a keleti szomszédunkban.
A legfontosabb cél a kritikus fontosságú létesítmények védelme.
Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében 2026-ban tartalékosokat hívnak be gyakorlatra a kritikus fontosságú létesítmények védelmére – szúrta ki a Kárpáthír.
A TASZSZ állami hírügynökségre hivatkozó beszámoló szerint a kedden hatályba lépő intézkedés célja az ország létfontosságú infrastruktúrájának biztosítása.
Az elnöki utasítás értelmében az orosz kormánynak kell meghatároznia azon kritikus és létfontosságú objektumok listáját, amelyek védelmére a tartalékosokat kirendelik. Ezzel egyidejűleg pedig a Védelmi Minisztérium feladata kijelölni azokat a katonai egységeket, amelyek a különleges gyakorlatokat lebonyolítják.
Putyin még novemberben írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékosok bevetését ilyen feladatokra, nemcsak hadi-, hanem békeidőben is.
Az orosz katonai vezetés azonban igyekezett nyugtatni a kedélyeket, kiemelve, hogy „nincs szó semmiféle mozgósításról”, a behívottak feladata kizárólag az energetikai és közlekedési hálózatok védelme lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamar elterjedt a hír a keleti szomszédunkban.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a támadás ügyében.
Bármit megtesznek, hogy ne akadjanak a nyomukra.
Fehéroroszország a Polonez rakétarendszer nukleáris képességeinek kifejlesztésével és az Iszkander–M rendszerek üzemeltetésével egyre közelebb kerül az atomhatalmi státuszhoz.