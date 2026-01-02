Ft
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg vlagyimir putyin Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón infrastruktúra

Betelt a pohár Putyinnál: azonnal megálljt parancsol Zelenszkij ámokfutásának

2026. január 02. 09:39

A legfontosabb cél a kritikus fontosságú létesítmények védelme.

2026. január 02. 09:39
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében 2026-ban tartalékosokat hívnak be gyakorlatra a kritikus fontosságú létesítmények védelmére – szúrta ki a Kárpáthír.

A TASZSZ állami hírügynökségre hivatkozó beszámoló szerint a kedden hatályba lépő intézkedés célja az ország létfontosságú infrastruktúrájának biztosítása.

Az elnöki utasítás értelmében az orosz kormánynak kell meghatároznia azon kritikus és létfontosságú objektumok listáját, amelyek védelmére a tartalékosokat kirendelik. Ezzel egyidejűleg pedig a Védelmi Minisztérium feladata kijelölni azokat a katonai egységeket, amelyek a különleges gyakorlatokat lebonyolítják.

Az előzmény

Putyin még novemberben írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékosok bevetését ilyen feladatokra, nemcsak hadi-, hanem békeidőben is.

Az orosz katonai vezetés azonban igyekezett nyugtatni a kedélyeket, kiemelve, hogy „nincs szó semmiféle mozgósításról”, a behívottak feladata kizárólag az energetikai és közlekedési hálózatok védelme lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

