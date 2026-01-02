Csattanós pofont kaptak a bezzeg országok: tapintható a különbség Magyarország és Románia között – mutatjuk!

Sebestyén Géza egy új térképet mutatott be arról a Facebook-oldalán, hogy az egyes országokban a lakosság mekkora része él túlzsúfolt otthonban. Vagyis olyan lakásban, ahol egyszerűen nincs elég tér az együtt élők számára.

„A szakemberek pontosan tudják, hogy a túlzsúfoltság az egyik legjobb indikátora a valódi anyagi szegénységnek, az életminőségnek és a társadalmi feszültségeknek. Nézzük most meg a volt keleti blokk országait! Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, mindenhol magasabb a túlzsúfolt lakásokban élők aránya.