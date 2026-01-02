Ft
gazdaság lengyelország sebestyén géza túlzsúfolt szlovákia románia magyarország horvátország otthon szerbia

Csattanós pofont kaptak a bezzeg országok: tapintható a különbség Magyarország és Románia között – mutatjuk!

2026. január 02. 10:53

Sokak számára lesz könyörtelen az igazság.

2026. január 02. 10:53
null

Sebestyén Géza egy új térképet mutatott be arról a Facebook-oldalán, hogy az egyes országokban a lakosság mekkora része él túlzsúfolt otthonban. Vagyis olyan lakásban, ahol egyszerűen nincs elég tér az együtt élők számára.

„A szakemberek pontosan tudják, hogy a túlzsúfoltság az egyik legjobb indikátora a valódi anyagi szegénységnek, az életminőségnek és a társadalmi feszültségeknek. Nézzük most meg a volt keleti blokk országait! Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, mindenhol magasabb a túlzsúfolt lakásokban élők aránya.

Ebben a mezőnyben egyértelműen Magyarország áll a legjobban.

Igen, Magyarországon a legalacsonyabb azok aránya, akik túlzsúfolt otthonban élnek” – állapította meg a közgazdász.

„Miközben évek óta halljuk, hogy »Magyarország szegény«, »leszakadunk«, »nincs fejlődés«, ez az adat csattanós pofont ad ennek az egyszerűsítő, politikailag motivált mesének.

A valóság persze mindig árnyaltabb, mint a propaganda.

Lehet vitázni bérekről, árakról, inflációról, de a lakhatási túlzsúfoltság terén Magyarország régiós összevetésben kifejezetten jó pozícióban van – tette hozzá Sebestyén Géza.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

chiron
2026. január 02. 11:20
"Kérhetem a "csattanós pofon" string elfelejtését? Lehetőleg egy életre. " Csatlakozom a további igényekkel: - nem láttuk jönni, - sistergős balegyenes landolt, szaladt bele..., - felrobbantotta az internetet, stb. Ha a sajtómunkás gyakornokok vagy a címeket fabrikáló vezéralkoholisták ilyen imbecilek, azért az olvasókat nem kell annak nézni. Ilyesmivel kezdhetné visszaépíteni ez a sajtóorgánum a korábbi értékét, renoméját.
tikkadt-szocske
2026. január 02. 11:17 Szerkesztve
Románia mint " bezzegország " max. egy szilveszeri kabaréműsor egyik jelenete lehetne. Azt viszont érdemes követni, hogyan nem sikerül rendet teremtenie a kuplerájban az éppen aktuális miniszterelnöknek. Most épp azon morfondíroznak, hogy milyen furfanggal lehetne az elszabadult hajóágyúként működő bírákat valahogy megregulázni. Mert az mégiscsak furcsa, hogy őkelméik még 50 éves korukig sem szántanak a munka mezején, aztán ügyesen nyugdíjba vonulnak, és csak azon izgulnak, hogy a postás táskájába belefér - e majd a szerény kis nyugdíjuk. Miközben a nép segge egyre jobban kezd kilógni a gatyából.
nemecsekerno-007-01
2026. január 02. 10:59
Romániát a földrajzi realitások fogják szétcincálni. No meg az ezekből egyenesen következő gazdaságiak. Ezért nem értik a libbsik, hogy Trianon nem történelmi, hanem földrajzi kérdés. A földrajz pedig természettudomány, nem lehet vele szembehugyozni hosszútávon.
Csomorkany
2026. január 02. 10:57
Kérhetem a "csattanós pofon" string elfelejtését? Lehetőleg egy életre. Köszönöm!
