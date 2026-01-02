Csattanós pofont kaptak a bezzeg országok: tapintható a különbség Magyarország és Románia között – mutatjuk!

Lengyelországban már mindenki tudja: Magyarország ezt soha nem fogja hagyni
Egyre több országban tudnak Orbán Viktor ígéretéről.
Sokak számára lesz könyörtelen az igazság.
Sebestyén Géza egy új térképet mutatott be arról a Facebook-oldalán, hogy az egyes országokban a lakosság mekkora része él túlzsúfolt otthonban. Vagyis olyan lakásban, ahol egyszerűen nincs elég tér az együtt élők számára.
„A szakemberek pontosan tudják, hogy a túlzsúfoltság az egyik legjobb indikátora a valódi anyagi szegénységnek, az életminőségnek és a társadalmi feszültségeknek. Nézzük most meg a volt keleti blokk országait! Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, mindenhol magasabb a túlzsúfolt lakásokban élők aránya.
Ebben a mezőnyben egyértelműen Magyarország áll a legjobban.
Igen, Magyarországon a legalacsonyabb azok aránya, akik túlzsúfolt otthonban élnek” – állapította meg a közgazdász.
„Miközben évek óta halljuk, hogy »Magyarország szegény«, »leszakadunk«, »nincs fejlődés«, ez az adat csattanós pofont ad ennek az egyszerűsítő, politikailag motivált mesének.
A valóság persze mindig árnyaltabb, mint a propaganda.
Lehet vitázni bérekről, árakról, inflációról, de a lakhatási túlzsúfoltság terén Magyarország régiós összevetésben kifejezetten jó pozícióban van” – tette hozzá Sebestyén Géza.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP