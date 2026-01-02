Hogy teljesíthet idén a forint? Szinte felfoghatatlan, de ehhez sincs semmi köze Magyar Péternek

A szakértők szerint az

év elején akár 2 százalék közelébe is csökkenhet az infláció,

a jegybank szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a hagyományos januári átárazások, illetve az alapfolyamatok. Az árrésstopok továbbra is 1-1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, ha azonban az első hónapokban az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor akár ettől függetlenül is megpróbálkozhat a kamatcsökkentéssel a jegybank.

Az év legfontosabb eseménye az áprilisi parlamenti választás lehet a magyar piacon, a forint esetében is. Több nemzetközi elemző említette már az úgynevezett Tisza-betet, ami arra utalhat, hogy a piac jelentős része az ellenzéki Tisza Párt győzelmére számít, illetve arra pozícionálja magát. Mint a lap írja, valószínűleg önmagában ilyen piaci viselkedés nem létezik, de része lehet a forint megítélésének, vagyis a magas kamatszint mellett szerepet játszhatott a forint tavalyi erősödésében az is, hogy a befektetők jelentős része reális opcióként értékeli a jelenleg ellenzékben lévő párt esetleges győzelmét. A Tisza Párt ugyanis nyíltan azzal kampányol, hogy javítaná az uniós forrásokhoz való hozzáférést, illetve akár az euróbevezetést is napirendre venné hosszabb távon. Az már más kérdés, mit valósítana meg egy esetleges győzelem esetén. Mint ismert, Magyar Péter kínosan figyel arra, hogy semmi konkrétumot ne mondjon a fontos kérdésekben, de a kiszivárgott Tisza-csomagból azért tudni lehet, mire készülnek.

A nyitókép illusztráció. (Forrás: Máthé Zoltán/MTI)