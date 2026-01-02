Ft
tisza párt magyar péter forint

Hogy teljesíthet idén a forint? Szinte felfoghatatlan, de ehhez sincs semmi köze Magyar Péternek

2026. január 02. 10:42

Kiemelkedő éve volt 2025-ben a forintnak, a magyar deviza globálisan a piac egyik sztárja volt.

2026. január 02. 10:42
null

Kiemelkedő éve volt 2025-ben a forintnak, a magyar deviza globálisan a piac egyik sztárja volt – írja a Portfolio. Ennek oka a magas kamatkülönbözet: miközben az MNB egész évben 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, a fejlett jegybankok és a régiós intézmények érdemben csökkentették a saját kamatszintjüket. A növekvő kamatkülönbözet pedig megmozgatta a carry trade befektetők fantáziáját, akik az alacsony kamaton felvett hitel és a magasabb kamatú befektetés különbségéből igyekeznek profitálni. 

A folyamat oda vezetett, hogy 

a magyar deviza az euróval szemben több mint 6 százalékkal, a dollár ellenében pedig 17,5 százalékkal értékelődött fel egy év alatt. 

Előbbi esetben 2012 óta, a dollárral szemben pedig 2002 óta nem láttunk nagyobb erősödést, vagyis több mint húsz éve nem volt ilyen jó éve a forintnak. Viszonylag kicsi az esélye, hogy 2026-ban még ezt is túlszárnyalja a hazai fizetőeszköz.

2026-ban jelentős addícionális tőkebeáramlás már nem várható, a kérdés inkább az lehet, mikor zárják le ezeket a pozíciókat a befektetők. Ha ugyanis tömegesen elindul kifelé a tőke, akkor az akár hirtelen számottevő forintgyengülést is hozhat, több elemző is figyelmeztetett arra, hogy nagyon erős a pozícionáltság a piacon a forint mellett. Az év végén már láthattuk a jeleit annak, hogy a befektetők egy része zárja a pozícióit és zsebreteszi a nyereséget.

A szakértők szerint az 

év elején akár 2 százalék közelébe is csökkenhet az infláció, 

a jegybank szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a hagyományos januári átárazások, illetve az alapfolyamatok. Az árrésstopok továbbra is 1-1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, ha azonban az első hónapokban az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor akár ettől függetlenül is megpróbálkozhat a kamatcsökkentéssel a jegybank.

Az év legfontosabb eseménye az áprilisi parlamenti választás lehet a magyar piacon, a forint esetében is. Több nemzetközi elemző említette már az úgynevezett Tisza-betet, ami arra utalhat, hogy a piac jelentős része az ellenzéki Tisza Párt győzelmére számít, illetve arra pozícionálja magát. Mint a lap írja, valószínűleg önmagában ilyen piaci viselkedés nem létezik, de része lehet a forint megítélésének, vagyis a magas kamatszint mellett szerepet játszhatott a forint tavalyi erősödésében az is, hogy a befektetők jelentős része reális opcióként értékeli a jelenleg ellenzékben lévő párt esetleges győzelmét. A Tisza Párt ugyanis nyíltan azzal kampányol, hogy javítaná az uniós forrásokhoz való hozzáférést, illetve akár az euróbevezetést is napirendre venné hosszabb távon. Az már más kérdés, mit valósítana meg egy esetleges győzelem esetén. Mint ismert, Magyar Péter kínosan figyel arra, hogy semmi konkrétumot ne mondjon a fontos kérdésekben, de a kiszivárgott Tisza-csomagból azért tudni lehet, mire készülnek. 

A nyitókép illusztráció. (Forrás: Máthé Zoltán/MTI) 

 

jump-ing
2026. január 02. 11:11
Volt? de mikor? Amikor bevezették? Amikor 56 után nem cserélték le? Vagy tavaly, amikor az árinfláció 3x-os volt? Na mikor?
Ízisz
2026. január 02. 11:04
Z. "A Tisza Párt ugyanis nyíltan azzal kampányol, hogy javítaná az uniós forrásokhoz való hozzáférést" Ezt csak egy esetben tudná megtenni, -mint a lengyeleknél- ha nem nemzeti kormánya lenne!!! Ezzel meg minden hallgatása, nagyon is beszédes!!! 💯👌❗😏
iphone-13
2026. január 02. 11:01
CSAK ÍGY TOVÁBB ÉLJEN A FIDESZ-KDMP JÖN A 4/5-ÖD!
csulak
2026. január 02. 10:46
a baloldalt majd meguti a guta, a zilyen hirek miatt
