Ezt mindenki pénztárcája megérezné: a magyar rezsire is hatással lehet a Mol történelmi lépése

a szerb piac földrajzilag és logisztikailag jól kapcsolódik a Mol meglévő hálózatához, így szinergiák érhetők el beszerzésben, finomításban és kiskereskedelemben.

Szerinte a tulajdonszerzés lehetővé tenné, hogy a Mol szankciómentes tulajdonosi struktúrával stabilizálja a NIS működését és értékét. Hosszabb távon nőne a csoport cash-flow-ja és regionális piaci ereje – véli.

Ami pedig a szerb szempontokat illeti: Sebestyén Géza szerint

a Mol belépése csökkentené a NIS orosz tulajdon miatti szankciós kitettségét,

ami alapfeltétele a vállalat zavartalan működésének. Egy tőkeerős, regionális európai vevő biztosíthatja a finomító működéséhez szükséges beruházásokat és menedzsment-know-how-t. Javulna továbbá Szerbia energiaellátásának kiszámíthatósága, miközben az ország elkerülné az ellátási zavarokból fakadó gazdasági károkat. A szakértő úgy látja: politikai értelemben a tranzakció közelebb vinné Szerbiát az európai energia- és piaci struktúrákhoz.