aleksandar vučić sebestyén géza mol

Ezt mindenki pénztárcája megérezné: a magyar rezsire is hatással lehet a Mol történelmi lépése

2026. január 02. 12:34

Felvásárlásra készül a Mol, a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Magyarország növelné regionális energiabiztonságát.

2026. január 02. 12:34
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt: bejelentették a szerbek, hogy történelmi felvásárlásra készül a Mol, Magyarország veheti át a NIS-t az oroszoktól. Aleksandar Vučić szerb elnök közvetve megerősítette, hogy a magyar Mol vállalat tárgyalásokat folytat az orosz féllel a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) megvásárlásáról – írta a szerb N1. Az elnök nyilatkozata szerint az Oroszország elleni szankciók miatt leállított NIS közvetlenül az ünnepek után újra megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomítója pedig várhatóan január 18-ra már eléri a teljes kapacitását.

„A MOL–NIS-ügylet növelné Magyarország regionális energiabiztonságát, 

mert a magyar vállalat közvetlen befolyást szerezne egy stratégiai szerb finomítóra és kiskereskedelmi hálózatra” – mondta lapunknak Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Kifejtette, hogy az ügyletnek köszönhetően csökkenne az orosz tulajdon miatti szankciós kockázat egy szomszédos országban, ami közvetetten Magyarország ellátásbiztonságát is stabilizálja. Mint mondta, a Mol regionális súlyának növekedése erősítené Magyarország tárgyalási pozícióját az energia- és infrastruktúrapolitikában. Emellett a délkelet-európai piac integrációja mérsékelheti az ellátási sokkok és árkilengések hatását.

A NIS megvásárlása logikus regionális terjeszkedés, amely illeszkedik a MOL integrált upstream–downstream stratégiájába – értékelte a lehetséges üzletet a Mol szempontjából a szakértő. Mint rámutatott: 

a szerb piac földrajzilag és logisztikailag jól kapcsolódik a Mol meglévő hálózatához, így szinergiák érhetők el beszerzésben, finomításban és kiskereskedelemben. 

Szerinte a tulajdonszerzés lehetővé tenné, hogy a Mol szankciómentes tulajdonosi struktúrával stabilizálja a NIS működését és értékét. Hosszabb távon nőne a csoport cash-flow-ja és regionális piaci ereje – véli.

Ami pedig a szerb szempontokat illeti: Sebestyén Géza szerint 

a Mol belépése csökkentené a NIS orosz tulajdon miatti szankciós kitettségét, 

ami alapfeltétele a vállalat zavartalan működésének. Egy tőkeerős, regionális európai vevő biztosíthatja a finomító működéséhez szükséges beruházásokat és menedzsment-know-how-t. Javulna továbbá Szerbia energiaellátásának kiszámíthatósága, miközben az ország elkerülné az ellátási zavarokból fakadó gazdasági károkat. A szakértő úgy látja: politikai értelemben a tranzakció közelebb vinné Szerbiát az európai energia- és piaci struktúrákhoz.

Az ügylet kapcsán egyébként – mint arról beszámoltunk – rettegés fogta el a szerbeket: attól tartanak, hogy a magyarok be fogják zárni a finomítót. Ennek kapcsán a szerb elnök azonban eloszlatta a félelmeket.

A NIS felvásárlása kapcsán megkerestük a MOL-t és az Energiaügyi Minisztériumot is, amennyiben kapunk választ, frissítjük a cikket.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

 

