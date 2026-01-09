Dermesztő hideg csapott le Magyarországra: –32,7  fokot mértek a Bükkben

Mindenki megkönnyebbülhet: Magyarország jelesre vizsgázott, nincs akadály a lakosság előtt
Sarkvidéki időjárás.
Az idei téli szezon eddigi leghidegebb reggelét mérte pénteken a Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézetének meteorológiai állomása a Bükk-fennsíkon, a Mohos-töbörben: a hőmérséklet hajnalban –32,7 °C-ra süllyedt – közölte az Intézet Facebook-oldalán.
A közlemény szerint az állomás a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján, a Mohos-töbör aljában rögzíti a felszín felett 2 méterre észlelhető hőmérsékleti viszonyokat. Az elmúlt napokban több front vonult át a Kárpát-medence felett, jelentős hótakarót hagyva maga után, ami a fennsíki viszonylatban ideális alapot teremtett a rendkívül alacsony hőmérsékletek kialakulásához.
A hőmérséklet a korai esti órákban kezdett meredeken csökkenni, este 8-ra –25 °C alá süllyedt, majd hajnali 1 órára –30 °C alá esett.
A mérés reggel 7:20-kor érte el negatív csúcsértékét, –32,7 °C-ot.
A Zsidó-réti mérőhálózat adatai alapján a térség közel 80 százaléka –25 °C alá hűlt az éjjel.
A mérések 2022-es kezdete óta ez volt a leghidegebb Bükk-fensíkon mért reggeli hőmérséklet.
