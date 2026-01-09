Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bükk mohos hőmérséklet

Dermesztő hideg csapott le Magyarországra: –32,7  fokot mértek a Bükkben

2026. január 09. 14:03

Sarkvidéki időjárás.

2026. január 09. 14:03
null

Az idei téli szezon eddigi leghidegebb reggelét mérte pénteken a Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézetének meteorológiai állomása a Bükk-fennsíkon, a Mohos-töbörben: a hőmérséklet hajnalban –32,7 °C-ra süllyedt – közölte az Intézet Facebook-oldalán.

A közlemény szerint az állomás a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján, a Mohos-töbör aljában rögzíti a felszín felett 2 méterre észlelhető hőmérsékleti viszonyokat. Az elmúlt napokban több front vonult át a Kárpát-medence felett, jelentős hótakarót hagyva maga után, ami a fennsíki viszonylatban ideális alapot teremtett a rendkívül alacsony hőmérsékletek kialakulásához.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A hőmérséklet a korai esti órákban kezdett meredeken csökkenni, este 8-ra –25 °C alá süllyedt, majd hajnali 1 órára –30 °C alá esett. 

A mérés reggel 7:20-kor érte el negatív csúcsértékét, –32,7 °C-ot.

A Zsidó-réti mérőhálózat adatai alapján a térség közel 80 százaléka –25 °C alá hűlt az éjjel. 

A mérések 2022-es kezdete óta ez volt a leghidegebb Bükk-fensíkon mért reggeli hőmérséklet.

Nyitókép: Facebook / Mohos-töbör

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2026. január 09. 16:17
Na, Magyarországra kb 10 év melegebb tél után visszatért az igazi tél. Csak most újra hozzá kell szokni. Igy éreztem magam amikor 85-ben megérkeztem Kanadába és rögtön az első télen röpködtek a -45, -47 fokok. A következő lepi meg az volt, hogy február a leghidegebb hónap, áprilisban még előfordult havazás, és a tavasz igazából csak májusban jön és szuper gyorsan zajlik le.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2026. január 09. 15:55
Csak az a kurva globális felmelegedés ne lenne. Persze, tudom, attól van hideg hogy meleg van...
Válasz erre
1
0
jump-ing
2026. január 09. 15:51
Ez már valami... lassan eléri életem rekord -42 -jét.
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2026. január 09. 15:32
Emlékeim szerint Kéktúra-útvonalon van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!