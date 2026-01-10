Elképesztő számok: rendkívül népszerűek a magyar anyák kedvezményei
2026. január 10. 12:30
A családi kedvezményről és a 30 év alatti anyáknak járó szja-mentességről viszont minden évben nyilatkozni kell.
2026. január 10. 12:30
5 p
1
0
2
Mentés
Az adóhivatal online rendszerében már 33 ezren kérték a családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya is itt jelezte az anyakedvezmények igénybevételét – ismertette szombati közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), egyben felhívta a figyelmet arra, hogy nem érdemes halogatni az adóelőleg-nyilatkozatot, hiszen az űrlapok pár perc alatt kitölthetők.
Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert például gyermeke után családi kedvezményre jogosult, többgyermekes édesanya, 30 év alatti anya, már a januári fizetéssel megkaphatja azt, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadja adóelőleg-nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének – hangsúlyozták a közleményben. Kiemelték, hogy a NAV elektronikus űrlapjain, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) már eleve ki van töltve az adatok nagy része, így szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen, és a kitöltött nyilatkozatot a NAV továbbítja a munkáltatónak.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Aki a hagyományos, papíros megoldások híve, a NAV honlapjáról kinyomtathatja és kitöltheti kézzel is a nyilatkozatot, ez esetben két példányban, aláírva adhatja le munkahelyén. A NAV tájékoztatása szerint a nyilatkozatok egy részét a munkáltató már folytatólagosan figyelembe veszi, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évről évre kitölteni.
Ilyen a többgyermekes anyák kedvezményéről szóló űrlap. Így aki már tavaly nyilatkozott a háromgyermekes anyák kedvezményéről, annak az idén ezt már nem kell megtennie. A kétgyermekes édesanyáknak még az idén nyilatkozniuk kell, és érdemes ezt mielőbb megtenni, ha szeretnék, hogy a januári fizetésük is több legyen. A NAV hangsúlyozta, hogy a családi kedvezményről és a 30 év alatti anyáknak járó szja-mentességről viszont minden évben nyilatkozni kell. 2026 másik újítása az összevont nyilatkozat, amelyben a családi kedvezmény mellett a többgyermekes anyák szja-mentességéről is lehet nyilatkozni, ha a többgyermekes édesanya családi kedvezményre is jogosult – emlékeztetett az adóhivatal.
Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kérheti a neki járó összeget. Aki pedig tavaly év közben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallás benyújtásával kapja meg a neki járó kedvezményeket. A kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján, és a legfontosabb tudnivalók mellett az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők egy kattintással. Az online kitöltéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges – írta közleményében a NAV.
Erős újévi politikai rajt a Mestertervben: Kereki Gergő műsorában Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzi Magyar Péter újévi beszédét, Bajnai Gordon színre lépését, az Orbán–Magyar nemzetközi sajtócsatát, a közelgő választás forgatókönyveit, a világrendszerváltás jeleit és az év eleji gazdasági intézkedések politikai hatását.
Gazdaságpolitikáról gyakran beszélünk százalékokban, grafikonokban és jogszabályokban. Ritkábban arról, hogy mindez hogyan csapódik le egy átlagos család életében. Zsuzsanna és Zuzana története pontosan erről szól. Bérekről, adókról és árfolyamokról. Arról, amikor a fizetésből kávé és sütemény válik.