Fény derült az ukrajnai háború kegyetlen valóságára: étel, ital és kiképzés nélkül kerülnek a frontra a besorozott férfiak (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán mutatott be egy édesanyát, aki az ukrajnai kényszersorozás következtében veszítette el fiát. A politikus közösségi oldalán arról írt, hogy a háború borzalmait nem lehet elbagatellizálni, és arra kérte azokat, akik szerinte relativizálják a konfliktus súlyát, hogy gondoljanak az áldozatok családjaira.

„Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.