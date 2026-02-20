Ft
édesanya szentkirályi alexandra orosz-ukrán háború kényszersorozás

Fény derült az ukrajnai háború kegyetlen valóságára: étel, ital és kiképzés nélkül kerülnek a frontra a besorozott férfiak (VIDEÓ)

2026. február 20. 12:23

Egy kárpátaljai édesanya osztotta meg a fia szívszorító történetét.

2026. február 20. 12:23
null

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán mutatott be egy édesanyát, aki az ukrajnai kényszersorozás következtében veszítette el fiát. A politikus közösségi oldalán arról írt, hogy a háború borzalmait nem lehet elbagatellizálni, és arra kérte azokat, akik szerinte relativizálják a konfliktus súlyát, hogy gondoljanak az áldozatok családjaira.

„Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Mondjátok neki, hogy az is csak rémhír, hogy elvesztette a 37 éves fiát a háborúban. Mondjátok el neki, hogy szerintetek nem halnak meg naponta apák és fiúk ezrei a fronton. Mondjátok meg ennek a kárpátaljai magyar asszonynak, hogy a halálos háború csak politikai riogatás”

– hangsúlyozta a Fidesz fővárosi vezetője.

„A háború kegyetlensége nem riogatás. Nem félelemkeltés. Hanem a szívbemarkoló, kíméletlen valóság. A fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el. Másnap kényszersorozták, és ő már soha nem térhetett haza a frontról„ – idézte fel az asszony történetét frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében kitért arra is, hogy álláspontja szerint politikai viták zajlanak a háború megítéléséről, és úgy véli, egyes szereplők külső elvárások miatt támogatják Ukrajnát a konfliktus folytatásában.

A közzétett videóban a kárpátaljai asszony elárulta, hogy fiát annak ellenére vitték el Zelenszkij kényszersorozó, hogy a fiú volt az ápolója a súlyosan beteg édesanyának. A férfi elhurcolásával tehát, nem csak őt, de édesanyját is nagy veszélynek tette ki Ukrajna háborúja.

Az édesanya felidézte fia beszámolóját is a fronton tapasztalt embertelen körülményekről. A fiú elmondása szerint az elhurcolt férfiakat étel és ital ellátmány nélkül küldték, szinte azonnali hatállyal – kiképzés nélkül – a frontvonal egy ismeretlen szakaszára.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

