Véssük fel rendesen: Ukrajna EU-s megállapodást szegett, mégpedig nem is akárhogyan

Itt lenne az a pont, ahol az Európai Bizottságnak – ha maradt volna még benne a politikai aktivizmustól mentes szakmai tartás – az asztalra kellene csapnia. Azonnal és hangosan. De ez most is elmaradt. Nem a szerződésszegés ténye váltott ki felhördülést, hanem az, hogy a magyar diplomácia nemcsak szóvá meri tenni: a „szabadság védőbástyája”™ éppen hátba szúrja egyik legfontosabb logisztikai és humanitárius hátországát – hanem még cselekszik is, ráadásul csupán jelzésértékűen.

Mert a válságtanácsot nem a Barátsággal történt barátságtalanság miatt hívták össze Brüsszelben.

Szinte pusztába kiáltott szó feltenni a kérdést: hol vannak most a jogállamisági jelentések szerzői? Hol vannak azok, akik minden egyes magyar törvénymódosításnál a szerződések szellemére hivatkozva indítanak kötelezettségszegési eljárást?

Az viszont bizonyos, hogy ami most történik, az egyértelmű üzenet minden józanul gondolkodó európai számára: Ukrajna jelenlegi formájában, ezzel a politikai kultúrával nemhogy az Európai Uniónak nem lehet tagja, de megbízható partnernek sem tekinthető.