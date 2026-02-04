„Egy vagyok közülük” – megható történettel üzent mindenkinek Curtis

Curtis felemelő gondolatokat osztott meg a Bors újságírójával. A rapper 14 évvel ezelőtti pillanatot idézett fel, amikor édesanyjának segített havat lapátolni Újpesten.

Az azóta megtett út szinte felfoghatatlan, mégis ezek az emlékek adják számára a legnagyobb kapaszkodót.

Curtis egy megható emléket idézett fel, amely nemcsak a múltjáról, hanem arról is szól, hogyan maradt két lábbal a földön a sikerek ellenére. A Bors újságírójának arról mesélt, mennyire különös érzés volt szembesülni ezzel az emlékkel. Elmondása szerint a közösségi oldalak néha kendőzetlenül őszinték, ugyanis feldobják a múltat, és emlékeztetik az embert arra, honnan indult.