Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
család édesanya labdarúgás feleség zene anya rapper Újpest Curtis siker

„Egy vagyok közülük” – megható történettel üzent mindenkinek Curtis

2026. február 04. 17:20

Nyíltan elmondta a rapper, mi számít igazán az életben.

2026. február 04. 17:20
Curtis

Curtis felemelő gondolatokat osztott meg a Bors újságírójával. A rapper 14 évvel ezelőtti pillanatot idézett fel, amikor édesanyjának segített havat lapátolni Újpesten.

Az azóta megtett út szinte felfoghatatlan, mégis ezek az emlékek adják számára a legnagyobb kapaszkodót.

Curtis egy megható emléket idézett fel, amely nemcsak a múltjáról, hanem arról is szól, hogyan maradt két lábbal a földön a sikerek ellenére. A Bors újságírójának arról mesélt, mennyire különös érzés volt szembesülni ezzel az emlékkel. Elmondása szerint a közösségi oldalak néha kendőzetlenül őszinték, ugyanis feldobják a múltat, és emlékeztetik az embert arra, honnan indult.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

„Én ugye szoktam mondani, hogy én újpesti, lakótelepi gyerek vagyok – és ez egy nagyon kedves emlék, amit megosztottam. Édesanyámmal éppen havat lapátoltunk, még együtt éltem ekkor vele. Már abbahagytam a focit és rappeltem aktívan, a környéken már ismertek.

Döbbenetes belegondolni, hogy alig két hónappal később kiadtuk a Belehalok című dalt, ami megváltoztatta az életemet”

– mesélte Curtis a képek készültekor megélt emlékeit. Curtis felesége, Judit mellett megtalálta a boldogságot, tavaly házasodtak össze, azóta még teljesebb és boldogabb az élete.

A hétköznapokban pedig ugyanaz a srác maradt: egy Újpest meccs alkalmával sem a VIP-ben ül, hanem a barátaival megy a lelátóra, az Újpest FC szurkolói közé.

„Egy vagyok közülük” – vallja, és talán éppen ez az, amiért a sikerei ellenére is hiteles maradt.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tavoli
2026. február 04. 19:08
Sajna nekem ez a név egy magyarnak meg akkor sem még le a torkomon ha rapper.
Válasz erre
0
0
nemvagyoktiszas
2026. február 04. 17:49
Narkósok, nőverők, pedofilok serege. Díszes társaság alakul a fidesz bulikra.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!