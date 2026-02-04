„Egy vagyok közülük” – megható történettel üzent mindenkinek Curtis

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Nyíltan elmondta a rapper, mi számít igazán az életben.
Curtis felemelő gondolatokat osztott meg a Bors újságírójával. A rapper 14 évvel ezelőtti pillanatot idézett fel, amikor édesanyjának segített havat lapátolni Újpesten.
Az azóta megtett út szinte felfoghatatlan, mégis ezek az emlékek adják számára a legnagyobb kapaszkodót.
Curtis egy megható emléket idézett fel, amely nemcsak a múltjáról, hanem arról is szól, hogyan maradt két lábbal a földön a sikerek ellenére. A Bors újságírójának arról mesélt, mennyire különös érzés volt szembesülni ezzel az emlékkel. Elmondása szerint a közösségi oldalak néha kendőzetlenül őszinték, ugyanis feldobják a múltat, és emlékeztetik az embert arra, honnan indult.
„Én ugye szoktam mondani, hogy én újpesti, lakótelepi gyerek vagyok – és ez egy nagyon kedves emlék, amit megosztottam. Édesanyámmal éppen havat lapátoltunk, még együtt éltem ekkor vele. Már abbahagytam a focit és rappeltem aktívan, a környéken már ismertek.
Döbbenetes belegondolni, hogy alig két hónappal később kiadtuk a Belehalok című dalt, ami megváltoztatta az életemet”
– mesélte Curtis a képek készültekor megélt emlékeit. Curtis felesége, Judit mellett megtalálta a boldogságot, tavaly házasodtak össze, azóta még teljesebb és boldogabb az élete.
A hétköznapokban pedig ugyanaz a srác maradt: egy Újpest meccs alkalmával sem a VIP-ben ül, hanem a barátaival megy a lelátóra, az Újpest FC szurkolói közé.
„Egy vagyok közülük” – vallja, és talán éppen ez az, amiért a sikerei ellenére is hiteles maradt.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád