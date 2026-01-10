Nem tudja feltámasztani Nagy-Magyarországot Orbán – elkezdte osztani az észt a volt európai parlamenti képviselő

Boris Zala, volt európai parlamenti képviselő az Aktuality.sk felületén megjelent véleménycikkében Donald Trump amerikai nacionalizmusát és imperialista törekvéseit bírálja, amely szerinte veszélyezteti a NATO-t és az Európai Uniót.

Zala szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „Nagy-Magyarország” mítosza is hasonló történelmi revizionizmust tükröz, mint Vlagyimir Putyin vagy Benjamin Netanjahu narratívái. Úgy látja, hogy az EU akadályozza meg Orbán Viktort abban, hogy expanzív céljait megvalósítsa, és hangsúlyozza: az Európai Unió egyedülálló módon képes semlegesíteni a nacionalista konfliktusokat Európában.