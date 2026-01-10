Ft
Nem tudja feltámasztani Nagy-Magyarországot Orbán – elkezdte osztani az észt a volt európai parlamenti képviselő

2026. január 10. 12:45

Ezt soha nem hagyná az Európai Unió a volt politikus szerint.

2026. január 10. 12:45
null

Boris Zala, volt európai parlamenti képviselő az Aktuality.sk felületén megjelent véleménycikkében Donald Trump amerikai nacionalizmusát és imperialista törekvéseit bírálja, amely szerinte veszélyezteti a NATO-t és az Európai Uniót.

Zala szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „Nagy-Magyarország” mítosza is hasonló történelmi revizionizmust tükröz, mint Vlagyimir Putyin vagy Benjamin Netanjahu narratívái. Úgy látja, hogy az EU akadályozza meg Orbán Viktort abban, hogy expanzív céljait megvalósítsa, és hangsúlyozza: az Európai Unió egyedülálló módon képes semlegesíteni a nacionalista konfliktusokat Európában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

esvany-0
2026. január 10. 13:12
Hülyebácsi, a nacionalista konfliktus ott kezdődött,amikor azt mondtátok, hogy a tótok nem magyarok, hanem külön nemzet és jár neki (vajon, milyen alapon?) a Felvidék. Aztán ott folytatódott, amikor a Benes dekrétumok kollektív büntetésként bűnösnek nevezett minden magyart, hogy el lehessen lopni a vagyonukat. Aztán a szlovákiai nyelvtörvényről és a Benes dekrétumok vitatását bűncselekménnyé minősítő törvényekről nem is beszélve. Ezek után hogy van bőr a képén kiállni és vádaskodni?
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 10. 13:07
A leggyakoribb szlovák családnevek (országos szinten) Horváth Kováč Varga Tóth Nagy Baláž Molnár Hudák Novák Kozák Szerintem nincs mit hozzátenni.
Válasz erre
3
0
Lami66
2026. január 10. 13:04
Tolvaj nemzetnek rettegés a jövője, ugye tót atyafiak. Ez se bír a saját lelkiismeretével. Be van szarva, hogy az elbitorolt magyar területeket elvesztik.
Válasz erre
7
0
szilvarozsa
2026. január 10. 12:59
Na, ezeket nevezik tótnak! Az ilyen nyomorultak irkálnak ide bekeev, meg nőverő néven. Erre születni kell. Ezt a mértékű aljasságot másképp nem lehet előállítani.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!